Transport alternativ: Percheziții DNA la firme de ridesharing. Prejudiciu de zeci de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac, miercuri, percheziții la mai multe firme de ridesharing din țară și la reprezentanții acestora într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 30 de milioane de lei, circa 6 milioane EUR, conform unui comunicat al DNA.

Direcția Națională Anticorupție spune că, în urma obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza municipiului Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei”, informează DNA.

Procurorii colaborează cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală Deva și Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Glad Voievod” Timișoara.

ANAF urmărește, din 2025, încasările șoferilor de ridesharing prin declarația D397 pe care o depun Uber, Bolt și alte platforme

Amintim că, din anul 2025, Ministerul Finanțelor a introdus un nou instrument legislativ: declarația informativă D397, pe care o depun la ANAF marile platforme de ridesharing care operează în România, ca Uber și Bolt.

Platformele de transport alternativ sunt obligate să transmită periodic date direct către Fisc.

Formularul 397 - Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală a fost introdus prin Ordinul ANAF 382/2025 și va trebui depus lunar la Fisc, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Oficial, Ordinul ANAF a intrat în vigoare în luna mai 2025, astfel că deținătorii de aplicații online care intermediază prestarea serviciilor de transport alternativ au început să facă raportarea din luna iunie.

Potrivit Ordinului 382/2025, în situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, obligația revine filialei prin care se derulează activitățile comerciale în România.

Formularul 397 conține informații despre activitatea firmelor care operează pe aceste aplicații, valoarea curselor și a încasărilor realizate de operatorul de transport alternativ, codul de înregistrare fiscală - operator de transport alternativ, data acceptării sau eliminării acestuia din platforma digitală.

De asemenea, cuprinde și date despre mașini (număr de înmatriculare, număr kilometri parcurși în curse etc) și șoferi (nume, prenume, CNP, data acceptării pe platforma digitală, sume încasate în numerar pentru cursele realizate).

În cazul în care după depunerea declarației operatorul platformei digitale constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, cu fișier xml atașat, semnat electronic.

Fiscul spunea anul trecut că vrea să introducă acest formular pentru a avea acces în timpul util la datele fiscale, în așa fel încât să se poată interveni pentru a reduce „evaziunea fiscală în domeniu” și pentru a „recupera sumele datorate de contribuabilii care au calitatea de operator de transport alternativ”.