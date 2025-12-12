Transport alternativ: Controale masive ANAF în toată țara. Amenzi de sute de mii de EUR date unor firme de ridesharing. Ce avertizează Fiscul

Antifrauda ANAF a anunțat vineri că, începând cu septembrie, a intensificat controalele în domeniul transportului alternativ de persoane (ridesharing) în întreaga țară, aplicând amenzi de peste 3,12 milioane lei (aproximativ 614.000 euro).

Controalele care au avut loc în perioada septembrie-noiembrie 2025 au vizat firmele identificate cu risc fiscal ridicat, precizează Fiscul într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc”, anunță ANAF.

Controalele Antifrauda ANAF au scos la iveală nereguli la 123 de firme. Până în prezent, au fost luate următoarele măsuri:

amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF

confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative

În cadrul controalelor s-a urmărit și respectarea obligației legale a operatorilor de a se dota și de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale în conformitate cu OUG 28/1999 și cu reglementările specifice transportului alternativ prevăzute în OUG 49/2019, precizează Fiscul.

Antifrauda ANAF va intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a veniturilor obținute din activitățile de transport alternativ (ride-sharing), în perioada următoare, „pentru creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unei concurențe loiale între operatorii de transport”.

„Reamintim operatorilor economici obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, subliniind totodatǎ că nerespectarea legislației atrage sancțiuni contravenționale – amenzi, suspendarea activității până la dotarea cu AMEF și prezentarea dovezii de plată, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative”, avertizează ANAF.

Din 2025, ANAF urmărește încasările șoferilor de ridesharing prin declarația D397 pe care o depun Uber, Bolt și alte platforme

Din anul 2025, Ministerul Finanțelor a introdus un nou instrument legislativ: declarația informativă D397, pe care o depun la ANAF marile platforme de ridesharing care operează în România, ca Uber și Bolt.

Astfel, platformele de transport alternativ sunt obligate să transmită periodic date direct către Fisc.

Formularul 397 - Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală a fost introdus prin Ordinul ANAF 382/2025 și va trebui depus lunar la Fisc, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Oficial, Ordinul ANAF a intrat în vigoare în luna mai 2025, astfel că deținătorii de aplicații online care intermediază prestarea serviciilor de transport alternativ au început să facă raportarea din luna iunie.

Potrivit Ordinului 382/2025, în situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, obligația revine filialei prin care se derulează activitățile comerciale în România.

Formularul 397 conține informații despre activitatea firmelor care operează pe aceste aplicații, valoarea curselor și a încasărilor realizate de operatorul de transport alternativ, codul de înregistrare fiscală - operator de transport alternativ, data acceptării sau eliminării acestuia din platforma digitală.