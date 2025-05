Top 10 cele mai valoroase branduri la nivel global, în 2025: Apple rămâne pe primul loc

Lanțul românesc de cafenele 5 to go intră în comerțul din Bulgaria printr-un parteneriat cu o mare rețea de magazine

Lanțul românesc de cafenele 5 to go anunță marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, un parteneriat cu un mare lanț de magazine din Bulgaria. 5 to go spune că accesează comerțul din Bulgari, printr-un parteneriat cu Minimart, lanț de magazine de proximitate care dispune în acest moment de aproximativ 200 de puncte de vânzare....