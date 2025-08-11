România poate deveni o țară atractivă pentru investiții industriale în următorii 10 ani (analiză)

România poate deveni, în următorii 10 ani, noul „magnet” pentru investiții industriale, susține o analiză realizată de o companie de consultanță, care mai spune că țara a atras capital și proiecte de anvergură datorită infrastructurii în plină modernizare și tendinței globale de relocare a producției, printre altele.

Chiar dacă România se confruntă în prezent cu provocări economice generate în principal de măsurile de ordin fiscal, perspectivele orizontului 2026-2030 sunt extrem de pozitive, spun experții Frames, companie de consultanță.

Potrivit analiștilor, odată cu stabilizarea problemelor bugetare și mai ales a cadrului fiscal, România are șanse să devină un nou pol de putere pe piața depozitelor industriale și a halelor de producție.

„Pe termen scurt, este de așteptat ca măsurile fiscale să afecteze competitivitatea sectorului industrial, mai ales prin reducerea cererii interne și a creșterii costurilor, însă trebuie să privim în perspectivă”, spune Adrian Negrescu, manager Frames.

„Cu o poziție geografică strategică și o infrastructură în plină modernizare, România oferă un peisaj investițional extrem de atractiv. Pentru cei care știu să identifice oportunitățile, de la dezvoltări de anvergură la proiecte de nișă, următorii ani promit să fie unii dintre cei mai dinamici și mai profitabili din istoria recentă”, mai spune acesta.

Stocul total de spații industriale și logistice moderne din România aproape s-a dublat în ultimii ani și a ajuns la aproximativ 7,5 milioane metri pătrați, consolidând poziția țării ca a treia cea mai mare piață de profil din Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia, conform datelor statistice.

Mai important decât volumul este importantă dinamica cererii de spații logistice, spun experții.

„Chiar și cu sute de mii de metri pătrați livrați anual, rata de neocupare se menține la un nivel extrem de scăzut, de aproximativ 5%, ceea ce a permis chiriilor să crească cu 25-30% față de nivelurile pre-pandemice. Aceasta este o piață "a proprietarilor", un semnal clar al unei cereri sănătoase și al unui potențial de rentabilitate ridicat pentru investitori”, arată analiza.

Motorul schimbării: De la depozite la fabrici

Dacă în trecut creșterea era alimentată preponderent de boom-ul comerțului electronic și de nevoia de depozite logistice, acum asistăm la o transformare structurală.

Unul dintre cei mai puternici vectori de creștere este relocarea producției (nearshoring). Companiile internaționale caută să își scurteze lanțurile de aprovizionare și să își mute fabricile mai aproape de piețele europene.

Inițial alimentată de comerț și logistica terță parte (3PL), susținând o creștere a depozitării de tip big-box pentru distribuție, cererea este acum tot mai diversificată, spun specialiștii.

Acest lucru se vede în cifre: în ultimii doi ani, aproximativ o treime din cererea de spații industriale a fost destinată activităților de producție, un salt uriaș de la procentul de 10-15% din anii anteriori.

Multe dintre aceste proiecte de producție sunt construite la comandă sau chiar ocupate de proprietari, deoarece majoritatea producătorilor preferă să dețină propriile spații, ceea ce înseamnă că activitatea de producție este subreprezentată în statisticile privind închirierea.

În același timp, logistica și comerțul electronic rămân puternice: comercianții cu amănuntul, inclusiv alimentele/FMCG și moda, și operatorii logistici reprezintă în continuare aproximativ jumătate din spațiile de închiriere, asigurând o cerere continuă pentru depozite și centre de distribuție.

O altă tendință tot mai pronunțată este reprezentată de explozia dispersiei geografice. Dacă în trecut Bucureștiul domina autoritar piața construcție de spații industriale/logistice, acum asistăm la o dezvoltare accelerată a centrelor regionale.

Experții susțin că finalizarea construcției șoselei de centură A0 a Bucureștiului va determina o extindere a spațiilor logistice în zonele adiacente, mai ales în sudul capitalei, acolo unde infrastructura era puțin dezvoltată.

Catalizatorii creșterii – Schengen și fondurile UE

Boom-ul nu este întâmplător, ci susținut de doi piloni strategici majori, conform spuselor analiștilor. Aderarea completă la spațiul Schengen a eliminat cozile de la frontierele terestre, reducând drastic timpii și costurile de tranzit și transformând România într-un hub logistic și mai eficient pentru Europa de Sud-Est. În paralel, influxul de fonduri europene, în special prin PNRR, finanțează o modernizare fără precedent a infrastructurii rutiere și feroviare.

„Un alt vector de oportunitate îl reprezintă creșterea cheltuielilor pentru apărare ale țărilor NATO. Pentru România, asta se va traduce în investiții masive în logistica industriei de apărare, în extinderea și dezvoltarea fabricilor de armament și a furnizorilor de piese și subansamble și, bineînțeles, în continuarea investițiilor masive în infrastructura din Moldova, de la granița cu Rep. Moldova și Ucraina, parte a procesului viitor de reconstrucție după război și de asigurare a logisticii de securitate NATO”, a declarat Adrian Negrescu, manager Frames.

Deși piața românească este dominată, în prezent, de mari dezvoltatori internaționali precum CTP sau WDP, care controlează o parte semnificativă din stoc, această extindere rapidă din ultimii ani a creat o nișă importantă și pentru investitorii și antreprenorii români, spun experții.

Experții de la Frames estimau, în 2024, că România are oportunitatea să devină un adevărat hub regional în domeniul logistic, al producţiei şi al serviciilor transfrontaliere, cele mai atractive zone investiţionale pe acest segment fiind Portul Constanţa, Bucureşti/Ilfov şi regiunea Centru.

Potrivit estimărilor firmei, România are potenţialul de a atrage investiţii de 10 EUR în dezvoltarea de spaţii logistice şi industriale, atât din fonduri private cât şi din investiţii publice.

Analiza Frames a fost realizată pe baza datelor oficiale privind dinamica business-ului în sectorul logistic și industrial prezentate de Ministerul Dezvoltării, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză, EUROSTAT şi o serie de firme specializate.