Magazinul online de echipamente foto-video F64 vrea să-și deschidă un marketplace propriu

Magazinul online românesc F64 vrea să-și deschidă un marketplace propriu și se pregătește pentru vânzări cross border, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

F64 a înregistrat o creștere a vânzărilor online de aproximativ 7% în 2024, față de 2023, în timp ce numǎrul comenzilor a crescut cu 7,9%, pânǎ la 121.000 în 2024.

Totodată, portofoliul de produse disponibile pe platformă a fost extins cu peste 20% în ultimii ani, acoperind atât cerințele pasionaților de fotografie, cât și ale profesioniștilor din domenii conexe.

Magazinul informează că extinde parteneriatul cu platforma de tehnologii cloud VTEX.

„Migrarea pe platforma VTEX a reprezentat un pas major în transformarea noastră digitală. În primul rând, în timp, am reușit să îmbunătățim experiența clienților noștri, utilizând funcționalitățile avansate ale platformei care ne-au permis să ajungem mai aproape de aceștia. Am reușit astfel să ne consolidăm poziția pe piața locală și să ne axăm mai mult pe serviciile oferite, având siguranța unei platforme care oferă un suport bun pentru business. De altfel, am hotărât să extindem parteneriatul cu VTEX și am semnat o nouă colaborare pe 5 ani, asta și datorită faptului că am găsit în acesta un partener dispus să investească timp în consultanță și să ne ajute să conturăm cea mai bună arhitectură posibilă a site-ului. Ne așteptăm ca după aceste noi modificări rezultatele să fie și mai bune decât cele de acum”, a declarat Claudia Tudor, Deputy General Manager, F64.

„Ne bucurăm că am putut oferi business-ului F64 cadrul ideal și suportul necesar pentru a-și dezvolta businessul și a-și consolida poziția de lider în industrie. Alǎturi de VTEX, F64 beneficiazǎ de o soluție avansată de comerț digital, care i-a permis să se adapteze rapid la schimbările pieței și la nevoile clienților. Integrarea tehnologiilor de optimizare a performanței a dus la îmbunătățirea experienței utilizatorilor, creșterea ratelor de conversie și eficientizarea logisticii. În plus, flexibilitatea și adaptabilitatea platformei VTEX au susținut extinderea colaborării noastre, consolidând parteneriatul pe termen lung”, a declarat Cǎtǎlin Vlǎdescu, Vice President of Growth CEE & Germany, VTEX.

În urma extinderii parteneriatului, F64 se așteaptă la o cifră de afaceri de 45 milioane EUR în următorii 3 ani.