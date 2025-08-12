Platforma de servicii veterinare PartnerVet cumpără spitalul non-stop Supervet din Ilfov

Platforma PartnerVet, susținută de milionarul băimărean Ferenc Korponay și de fondatorul Superbet, cumpără spitalul veterinar non-stop Supervet și îşi creşte capacitatea de intervenţii medicale în regim de urgenţă pentru animale de companie în Ilfov şi în zona de nord-vest a Bucureştiului, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Spitalul veterinar non-stop Supervet a fost fondat în anul 2018 de către Dr. Cosmin Ribu, Dr. Leonard Cojocaru şi Dr. Alexandru Marius Sauciuc.

Personalul medical calificat oferă în regim 24/7 o gamă largă de servicii veterinare, de la consultații de urgență, vaccinări, deparazitări şi analize de laborator până la intervenții complexe de chirurgie țesuturi moi, oftalmologie, ortopedie şi traumatologie. Spitalul oferă servicii de internare şi terapie intensivă şi este dotat cu aparatură avansată de imagistică, ecografie şi radiologie complet digitalizată.

„Am fondat Supervet din dorința de a oferi intervenţii rapide în situaţii de urgenţă şi servicii veterinare complete, în regim non-stop, pentru animalele de companie. După ani de muncă intensă, am simțit că este momentul potrivit pentru un parteneriat cu o organizație care împărtășește aceleași valori. Alăturarea la grupul PartnerVet înseamnă continuitate, dezvoltare profesională și acces la cele mai bune resurse pentru echipa noastră medicală, dar și pentru pacienții noștri” a declarat Dr. Cosmin Ribu, fondator Supervet.

„Supervet ne-a câștigat imediat printr-o echipă medicală excelent pregătită, cu multă dedicare şi pasiune pentru sănătatea animalelor de companie, care este la dispoziţia clienţilor 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Preluarea Supervet reconfirmă angajamentul nostru de a dezvolta şi integra o reţea puternică de spitale şi clinici veterinare la nivel naţional, la cele mai înalte standarde de calitate” a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet

PartnerVet a mai cumpărat cinci alte firme care oferă servicii veterinare anul acesta: Animal Care Center (ACC) din Constanța, Trivet din Cluj, Duovet din Timișoara, Qincyvet și grupul The Vets din București.

Firma îşi propune dezvoltarea şi integrarea serviciilor medicale veterinare din România. Cu o echipă de management specializată în dezvoltare şi eficientizare de operaţiuni, resurse umane, marketing, infrastructură IT şi optimizare financiară, Grupul PartnerVet deţine cea mai extinsă reţea la nivel naţional, formată din două spitale şi 14 clinici veterinare în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timişoara, Constanţa, Sibiu şi Botoşani.

Prin cei peste 150 de medici veterinari şi tehnicieni, Grupul PartnerVet oferă o gamă largă de servicii veterinare pentru animale de companie şi animale exotice, de la consultaţii, medicină internă şi medicină preventivă, până la investigaţii şi intervenţii complexe de chirurgie generală, oncologie, ortopedie, neurologie, cardiologie, stomatologie, endoscopie şi hemodializă.