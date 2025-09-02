Skip to content

Titluri de stat Fidelis în septembrie 2025: Finanțele au anunțat noua ediție și dobânzile la lei și euro

Sursă: © Albertophotography | Dreamstime.com

Cea de-a opta ediție Fidelis din 2025 se va desfășura între 5-12 septembrie, a anunțat Ministerul Finanțelor într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din septembrie 2025, vor beneficia de dobânzi anuale neimpozabile, astfel:

În lei:

  • de 7,20% - cu scadența la 2 ani 
  • de  8,20% - cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge
  • de 7,60% -  cu scadența la 4 ani
  • de 7,90% - cu scadența la 6 ani

În euro:

  • de 3,10%  - cu scadența la 2 ani  
  • de 4,10% - cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge
  • de 5,25% - cu scadența la 5 ani
  • de 6,50% - cu scadența la 10 ani

Cei care au donat până în martie 2025, vor avea dobânzi preferențiale: astfel, primesc un punct procentual în plus la dobândă pentru titlurile de stat cu scadență de 2 ani, atât în lei, cât și în euro, precum și praguri minime de subscriere reduse de 10 ori, mai precizează Finanțele.

