Tinder va analiza pozele utilizatorilor cu inteligență artificială, pentru „match-uri” personalizate

Aplicația de întâlniri și relații Tinder, folosită și în România, testează o funcție numită „Chemistry”, prin care inteligența artificială va analiza pozele din telefoanele utilizatorilor și va pune întrebări pentru a putea oferi recomandări și mai personalizate de posibile persoane interesate.

Funcția a fost anunțată în cadrul întâlnirii de investitori, despre care Match Group, compania mamă, spune că este testată în Australia și Noua Zeelandă, conform TechCrunch.

„Chemistry” va cere permisiunea de a accesa pozele din galerie înainte de a folosi inteligența artificială pentru a recomanda persoane în aplicație. De asemenea, AI-ul va pune întrebări interactive utilizatorilor pentru a afla mai multe despre ei.

Nu este prima funcție cu inteligență artificială lansată în aplicația de întâlniri. Utilizatorii pot alege cele mai bune poze pentru profil cu ajutorul AI, pot trimite mesaje generate pentru a începe conversațiile, iar cele care pot conține insulte sau ofense sunt oprite printr-un ecran de tipul „Ești sigur?”.

La aceeași întâlnire, compania Match a raportat nouă trimestre consecutive de scăderi ale abonaților, inclusiv T3 2025. Totodată, orientările pentru al patrulea trimestru includ un impact negativ de 14 milioane dolari asupra veniturilor directe ale Tinder, ca urmare a testării noului produs.

În luna mai a acestui an, Match a anunțat că dă afară 13% din angajații grupului pentru a reduce costurile, o parte din ei fiind din echipa Tinder, iar Faye Iosotaluno a demisionat la final de iunie din poziția de CEO, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.