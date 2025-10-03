Skip to content

Threads (Meta), atac la X/Twitter, aplicația deținută de Elon Musk: Funcție nouă de comunități

Threads (Meta), atac la X/Twitter, aplicația deținută de Elon Musk: Funcție nouă de comunități
Comunitățile Threads Sursă: Meta

Aplicația Threads, răspunsul Meta la X, platforma miliardarului Elon Musk, lansează o nouă funcție, de Comunități, prin care utilizatorii pot vorbi despre diferite subiecte în spații dedicate.

Meta spune că noile comunități sunt „spații publice, casual, unde puteți face schimb de perspective unice și puteți participa la conversații despre subiecte precum baschetul, TV și multe altele”.

Noua funcționalitate este bazată pe feed-urile personalizate și tag-uri/etichete de subiect.

Momentan, compania testează peste 100 de comunități pentru sporturi, cum ar fi NBA/WNBA, pentru TV și pentru muzica Kpop, printre altele. Odată ce utilizatorii intră într-o astfel de comunitate, un feed personalizat este salvat în meniu, iar comunitatea va fi etichetată în profil.

Fiecare comunitate are, de asemenea, propriul emoji personalizat pentru „Like”/„Apreciere”. Acestea pot fi găsite prin căutarea în aplicație sau prin eticheta comunității în care este o postare din feed-ul de pe Threads.

Compania are în plan introducerea unor insigne speciale „pentru contribuitorii remarcabili ai comunității”, asemănător cu tag-urile de tip „Top Fan” de pe Facebook.

X, pe când încă se numea Twitter, a primit funcția de comunități de discuții pentru utilizatori cu interese și pasiuni comune, în anul 2021, potrivit TechCrunch.

Smart Tech

euro_tehnologie

Fonduri UE de 978 de milioane EUR, prin EIT, pentru inovații tehnologice și educație antreprenorială în Europa

Joburi în IT: O companie americană a cumpărat un startup românesc și va face angajări, la București

Fondatorii LYS Labs, Andra Nicolau și Marian Oancea

Crypto: O firmă românească de infrastructură de trading cu AI, care a atras finantare de 4 milioane dolari, intră în programul Chainlink Build din Solana

ChatGPT

Cea mai valoroasă companie nelistată la bursă este OpenAI (ChatGPT), care tocmai a depășit firma spațială a lui Elon Musk, SpaceX

Înscrieri: Eveniment dedicat orașelor inteligente, la Politehnica București

Manuel Mirescu, Distribution Business Manager HP Inc. România, la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”

VIDEO. Manuel Mirescu, manager HP, sfat pentru microîntreprinderi: „Echipamentele ar trebui alese pentru perioada de utilizare, nu doar pentru momentul la care ne aflăm acum”

Philippe Beucher, Fondator și CEO RSight

Investitori români, participanți la o finanțare de 2,65 milioane EUR pentru o platformă de angajări cu AI, operată de o echipă franco-română

Aplicațiile Meta, Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp

Meta (Facebook) va folosi conversațiile cu inteligența artificială pentru recomandarea de reclame pe Facebook și Instagram