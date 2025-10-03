Threads (Meta), atac la X/Twitter, aplicația deținută de Elon Musk: Funcție nouă de comunități

Aplicația Threads, răspunsul Meta la X, platforma miliardarului Elon Musk, lansează o nouă funcție, de Comunități, prin care utilizatorii pot vorbi despre diferite subiecte în spații dedicate.

Meta spune că noile comunități sunt „spații publice, casual, unde puteți face schimb de perspective unice și puteți participa la conversații despre subiecte precum baschetul, TV și multe altele”.

Noua funcționalitate este bazată pe feed-urile personalizate și tag-uri/etichete de subiect.

Momentan, compania testează peste 100 de comunități pentru sporturi, cum ar fi NBA/WNBA, pentru TV și pentru muzica Kpop, printre altele. Odată ce utilizatorii intră într-o astfel de comunitate, un feed personalizat este salvat în meniu, iar comunitatea va fi etichetată în profil.

Fiecare comunitate are, de asemenea, propriul emoji personalizat pentru „Like”/„Apreciere”. Acestea pot fi găsite prin căutarea în aplicație sau prin eticheta comunității în care este o postare din feed-ul de pe Threads.

Compania are în plan introducerea unor insigne speciale „pentru contribuitorii remarcabili ai comunității”, asemănător cu tag-urile de tip „Top Fan” de pe Facebook.

X, pe când încă se numea Twitter, a primit funcția de comunități de discuții pentru utilizatori cu interese și pasiuni comune, în anul 2021, potrivit TechCrunch.