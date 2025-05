Grupul american DoorDash, care a preluat Tazz de la eMAG, face o nouă super-achiziție

Grupul american DoorDash, care a preluat în 2024 aplicația românească de livrări Tazz, deținută de eMAG, face acum o nouă achiziție: cumpără firma britanică de livrări la domiciliu Deliveroo.

Deliveroo a anunțat marți că a acceptat o ofertă de preluare de la grupul american, într-o tranzacție care evaluează firma britanică la aproximativ 3,9 miliarde de dolari.

„Când am fondat această afacere în 2013, ne-am propus să aducem cele mai bune lucruri din cartierele consumatorilor noștri la ușa lor. Am rămas constant concentrați pe această misiune în ultimii 12 ani, punând consumatorii noștri în centrul a tot ce facem și vrând să le oferim experiențe impecabile, inovații și valoare reală. Sunt foarte mândru de tot ceea ce am realizat”, a spus Will Shu, CEO și co-fondator Deliveroo.