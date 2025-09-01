„Taxe triple peste noapte”, pentru camioane, în România. Patronatul feminin și transportatorii condamnă majorarea rovinietei și cer Guvernului amânarea măsurii

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), alături de Patronatul ASTRA – Alianță pentru Sustenabilitatea Transporturilor Rutiere Acreditați, avertizează asupra modului în care Guvernul a decis majorarea rovinietei și solicită amânarea creșterii acestei taxe de drum pentru camioane.

„În mai puțin de 35 de zile, tariful de o zi pentru camioanele de mare tonaj (categoria F) a urcat de la 11 euro la 28,5 euro – o creștere de 159%. Nu vorbim de o ajustare tehnică, ci de o spirală decizională care transmite exact opusul mesajului anunțat oficial: lipsă de transparență și lipsă de predictibilitate” - reclamă cele două organizații de business, într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Femeile de afaceri și transportatorii profesioniști cer Guvernului amânarea aplicării noilor tarife până la 1 ianuarie 2026, „pentru a oferi companiilor timpul necesar de adaptare și pentru a evita blocaje financiare în lanțul logistic”.

Redăm integral comunicatul CONAF și ASTRA, cu toate revendicările:

În mai puțin de 35 de zile, tariful de o zi pentru camioanele de mare tonaj (categoria F) a urcat de la 11 euro la 28,5 euro – o creștere de 159%. Nu vorbim de o ajustare tehnică, ci de o spirală decizională care transmite exact opusul mesajului anunțat oficial: lipsă de transparență și lipsă de predictibilitate.

Cronologia unei decizii haotice

Pe 25 iulie 2025, Parlamentul adopta Legea 141 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Mesajul era clar: „măsuri pentru transparență și predictibilitate”. Tariful pentru 1 zi la categoria F rămânea 11 euro, nicio schimbare.

Pe 22 august 2025, Ministerul Transporturilor publica un proiect de ordonanță: tariful creștea la 15 euro (+36%), justificat probabil prin „necesități de modernizare”.

Dar pe 29 august 2025, în Monitorul Oficial nr. 808, a apărut Ordonanța 23 a Guvernului. Tariful a sărit brusc la 28,5 euro (+159%).

Întrebarea este simplă: ce s-a întâmplat în aceste 35 de zile? Cum putem vorbi de transparență și predictibilitate când regulile se schimbă de trei ori într-un interval mai scurt decât termenul de plată al unui contract de transport? Și mai ales: cum își poate face un antreprenor planuri serioase când statul însuși demonstrează că planificarea este imposibilă?

O industrie strategică pentru România

Transporturile rutiere reprezintă peste 70% din totalul mărfurilor transportate, contribuie cu aproximativ 5% la PIB și asigură direct și indirect peste 350.000 de locuri de muncă. În acest sector activează peste 40.000 de companii, toate obligate acum să se alinieze brusc la o regulă schimbată în timpul jocului.

Numerele modificării

Tariful de o zi pentru camioane grele (categoria F) crește de la 11 € la 28,5 € – o scumpire de 159%.

Amenzile pentru autoturisme cresc de la 275–550 lei la 500–1.000 lei – adică +100%.

Amenzile pentru camioane grele (categoria F) se dublează, de la circa 5.950 lei la 11.900 lei.

Impactul direct

Pentru o companie de transport cu 100 de camioane de 40 t, costurile cu rovinietele cresc de la aproximativ 600.000 lei/an la peste 725.000 lei/an – o diferență de minimum 125.000 lei anual, presupunând achiziții anuale echivalent ajustate la noile tarife.

Comparație europeană

În Olanda, taxa zilnică pentru un camion greu este de 13 €.

În România, același tarif de o zi a crescut de la 11 € la 28,5 € în mai puțin de o lună.

„Problema nu este doar cuantumul noilor tarife, ci faptul că ele au fost impuse unilateral, cu scopul de a acoperi un deficit bugetar, nu de a finanța investiții în infrastructură. Într-o economie deja fragilizată de inflație și consum redus, o asemenea măsură se transformă într-un factor de destabilizare: crește costul transportului, amplifică presiunea pe prețurile finale și reduce competitivitatea companiilor românești pe piața europeană. Transporturile nu sunt un sector marginal, ci un contribuitor de peste 5% la PIB și un angajator de sute de mii de oameni. O taxă aplicată abrupt, fără consultare și fără o perioadă de tranziție, înseamnă poveri financiare și erodarea încrederii în stat ca partener economic”, a declarat Cristina Chiriac, Președinte CONAF.

„Ceea ce ne îngrijorează cel mai mult nu este doar creșterea tarifelor, ci viteza și modul în care sunt impuse. Contractele noastre sunt semnate pe 6–12 luni, cu tarife negociate în avans. O schimbare aplicată peste noapte înseamnă că transportatorii trebuie să suporte diferența din resurse proprii, ceea ce împinge multe companii în prag de blocaj financiar. În plus, clienții internaționali compară imediat costurile: dacă România devine mai scumpă și mai impredictibilă decât Ungaria sau Bulgaria, contractele migrează. În loc să susținem competitivitatea, riscăm să pierdem business și locuri de muncă. De aceea, solicităm diminuarea tarifelor sau, cel puțin, amânarea aplicării acestora până la 1 ianuarie 2026, precum și o aliniere graduală la bunele practici europene, printr-un dialog constant cu mediul de afaceri”, a declarat Președintele Patronatului ASTRA – Alianță pentru Sustenabilitatea Transporturilor Rutiere Acreditați

Solicitările CONAF și ASTRA către Guvern