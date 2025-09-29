Stup, cel mai mare centru de interacțiune a antreprenorilor din România, aniversează trei ani. Peste 800 de afaceri s-au născut la Stup

În decurs de trei ani, Stup a contribuit la înființarea a peste 800 de afaceri, din care 300 au fost lansate în ultimul an. Stup înseamnă sprijin real pentru lansarea și creșterea afacerilor, prin consultanță specializată, servicii digitale, soluții financiare/non-financiare, evenimente și workshop-uri.

Cifrele înregistrate de Stup în decurs de trei ani reflectă, pe de o parte, potențialul mediului antreprenorial local, iar pe de altă parte, impactul Stup în mediul de afaceri:

Peste 100 de persoane interacționează cu Stup în fiecare zi.

1.000 de business-uri și-au extins prezența în mediul online, beneficiind astfel de deschidere către o piață extinsă, vizibilitate mai mare și noi perspective de creștere.

6.100 de afaceri mici și start-up-uri au obținut finanțare prin intermediul companie de microfinanțare a Grupului Banca Transilvania, BT Mic.

10.500 de antreprenori au accesat circa 35.000 de soluții - financiare/non-financiare, de business sau digitale - pentru a răspunde unor nevoi reale, precum contabilitate, facturare, marketing online, gestionarea cash-flow-ului, analiză financiară, servicii juridice, accesarea fondurilor europene, recrutare etc. Acestea sunt puse la dispoziție de cei peste 20 de parteneri Stup. O parte dintre soluții pot fi accesate inclusiv online.

38.000 de membri fac parte din comunitatea Stup. Înscrierea în comunitate se realizează online, pe site-ul Stup.

26.000 de participări au fost înregistrate la cursurile organizate la Stup, cursuri care au peste 20 de tematici.

„Stup este partenerul antreprenorilor, un spațiu al învățării continue și al schimbului de idei. Credem în forța antreprenorilor de a construi și reconstrui, iar angajamentul nostru pe termen lung este să îi susținem să devină mai rezilienți, astfel încât, împreună, să întărim baza economiei din România” – declară Marian Ene (foto), Director General BT Mic și coordonator Stup.

Stup este o premieră pe piața bancară din România, lansată de Banca Transilvania și BT Mic în 2022. Stup se află în București, pe Calea Șerban Vodă 206-218, iar în social media este pe Instagram și pe Facebook.

