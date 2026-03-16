Fermierii depun la APIA Cererile de plată pentru Campania 2026

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat astăzi, 16 martie 2026, Campania de primire a Cererilor de plată pentru anul 2026.

Fermierii pot depune Cererile de plată în perioada 16 martie - 5 iunie 2026 inclusiv, la Centrele APIA, conform programării stabilite de instituție.

Se va depune o singură Cerere de Plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafeţe de teren și/sau deține exploatații cu cod ANSVSA în diferite localităţi/judeţe.

La completarea Cererii, fermierii care sunt beneficiari APIA își vor actualiza informațiile pentru Campania 2026.

Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, conform Instrucţiunilor disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, la link: http://agi.apia.org.ro/ipaonline .

În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declarația specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcționarii APIA, înainte de accesarea AGI Online.

Fermierii beneficiază de sprijinul funcționarilor APIA pe tot parcursul procesului de depunere a cererilor și sunt rugați să respecte data și ora programării stabilite pentru depunerea acestora.

APIA recomandă fermierilor ca înainte de a depune Cererea de plată:

să verifice la primăria unde este înregistrat terenul situația înscrierii acestuia în Registrul agricol;

să se asigure că documentele care atestă utilizarea terenului sunt valabile la data depunerii cererii;

să verifice actualizarea datelor animalelor în Baza Națională de Date (BND), dacă dețin exploatații zootehnice.

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și/sau autorității emitente, după caz.

ATENŢIE! Semnarea cererii de plată este obligatorie, iar APIA încurajează utilizarea semnăturii electronice, ca instrument modern și eficient pentru finalizarea procesului de depunere a cererilor.

Foarte important este ca, înainte de semnarea Cererii de plată 2026, solicitanții să verifice încă o dată infomațiile înscrise în aceasta și documentația care o însoțește.

Materialele de informare aferente Campaniei sunt disponibile pe site-ul instituției și la Centrele Județene și locale APIA.