Startup-urile românești ar putea avea acces la una dintre cele mai valoroase baze de date tehnice despre armamentul rusesc. Ucraina a lansat TrophyLab

Platforma conține peste 225 de analize tehnice și informații despre 115 sisteme militare capturate. Accesul este destinat organizațiilor verificate din statele partenere, iar companiile românești nu sunt excluse în principiu.

Peste 225 de analize tehnice, informații despre 115 sisteme militare capturate și posibilitatea de a solicita inclusiv mostre fizice pentru cercetare. Acestea sunt câteva dintre resursele disponibile în TrophyLab, platforma lansată de Ministerul Apărării al Ucrainei pentru companii, institute de cercetare și autorități din statele partenere.

Pentru startup-urile românești care dezvoltă tehnologii bazate pe inteligență artificială, drone, senzori, robotică, comunicații securizate sau alte soluții dual-use, apare astfel o întrebare firească: ar putea obține acces la aceste informații?

Răspunsul scurt este că da, în principiu, însă numai după un proces de verificare derulat de Ministerul Apărării al Ucrainei.

Ucraina transformă experiența de pe front într-o resursă pentru cercetare

Lansată oficial pe 19 iunie 2026, TrophyLab este una dintre cele mai noi inițiative prin care Ucraina încearcă să transforme experiența acumulată în timpul războiului într-o resursă pentru cercetare și dezvoltare.

Platforma este administrată de Ministerul Apărării al Ucrainei și centralizează rezultatele analizelor efectuate asupra echipamentelor militare rusești recuperate pe câmpul de luptă.

În prezent, TrophyLab include informații despre peste 115 sisteme și componente militare, grupate în 79 de categorii, precum și peste 225 de rapoarte și analize tehnice realizate de laboratoare și instituții de cercetare ucrainene.

„Cunoștințele despre tehnologia folosită de inamic nu trebuie să rămână închise. Ele trebuie să îi ajute pe cei care dezvoltă soluții pentru protejarea vieților și consolidarea capacităților de apărare”, a declarat Mykhailo Fedorov, viceprim-ministru și ministru al Transformării Digitale din Ucraina, la lansarea TrophyLab.

Nu este doar o bază de date. Companiile pot solicita inclusiv mostre fizice

Platforma oferă mai mult decât documentație tehnică.

Organizațiile aprobate pot consulta fotografii, materiale video, scheme constructive, rezultate ale analizelor de laborator și documentație tehnică privind drone, rachete, vehicule blindate, sisteme de război electronic, echipamente de comunicații și alte tehnologii utilizate de armata rusă.

Un element mai puțin obișnuit este posibilitatea solicitării unor mostre fizice din echipamentele analizate. Acestea pot fi utilizate în proiecte de cercetare și dezvoltare, inclusiv pentru identificarea vulnerabilităților, dezvoltarea unor contramăsuri sau testarea unor produse noi.

Potrivit autorităților ucrainene, obiectivul platformei este reducerea timpului necesar dezvoltării unor soluții defensive și facilitarea colaborării dintre industrie, cercetare și partenerii internaționali.

Accesul nu este public. Cine poate intra în TrophyLab

Platforma nu este deschisă publicului larg și nu funcționează pe baza unei simple înregistrări.

Ministerul Apărării al Ucrainei precizează că accesul este acordat doar organizațiilor verificate.

Printre categoriile eligibile se numără producători din industria de apărare, institute și centre de cercetare, universități, structuri militare, autorități guvernamentale și companii din statele partenere care dezvoltă tehnologii relevante pentru domeniul apărării.

Procesul începe prin transmiterea unei cereri de acces. Ministerul verifică identitatea organizației, domeniul de activitate și scopul utilizării informațiilor. După aprobare, utilizatorii primesc acces la catalogul tehnic și pot solicita, în funcție de disponibilitate, componente sau mostre fizice destinate cercetării.

Cum poate solicita acces o companie

Companiile interesate pot solicita acces pe pagina oficială de înregistrare a TrophyLab. Potrivit platformei, procesul are patru pași: completarea formularului și trimiterea cererii de înregistrare, verificarea datelor de către administratorul platformei, semnarea unui acord și, ulterior, accesul la catalogul cu echipamente rusești capturate și la rezultatele cercetărilor.

După aprobare, utilizatorii pot studia online rezultatele analizelor sau pot solicita mostre fizice pentru analiză offline. Platforma precizează că oferă acces la specificații tehnice, schițe, rezultate de cercetare, fotografii, videoclipuri și profiluri tehnice complete ale echipamentelor analizate.

TrophyLab menționează că platforma este destinată producătorilor, institutelor de cercetare și partenerilor internaționali care dezvoltă soluții de apărare. Catalogul este încă „în pregătire pentru lansare”, iar organizațiile interesate sunt invitate să se preînregistreze și să transmită o cerere de acces.

Pot obține acces și startup-urile din România?

Documentația oficială nu limitează platforma la organizațiile ucrainene. Dimpotrivă, aceasta vorbește explicit despre organizații și companii din statele partenere ale Ucrainei, ceea ce înseamnă că firmele românești nu sunt excluse în principiu, dacă dezvoltă tehnologii relevante și îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Pentru startup-urile care dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială, analiză video, drone, senzori, comunicații securizate, robotică, sisteme autonome sau război electronic, accesul la o astfel de platformă poate reprezenta o resursă importantă pentru activitățile de cercetare și dezvoltare.

Cum îi ajută această platformă pe antreprenori

Lansarea TrophyLab vine într-un moment în care ecosistemul european de defence tech și dual-use se dezvoltă accelerat, iar programele europene și NATO dedicate startup-urilor din acest domeniu sunt în continuă extindere.

În ultima perioadă, StartupCafe.ro a urmărit extinderea oportunităților de finanțare și accelerare pentru companiile care dezvoltă tehnologii dual-use și defence tech.







