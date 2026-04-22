Se fac înscrieri: Finanțări NATO de 100.000 EUR pentru startup-uri de AI și machine learning, prin acceleratorul DIANA

Antreprenorii români se pot înscrie online pentru o nouă provocare lansată de acceleratorul DIANA, susținut de Alianța Nord-Atlantică (NATO): acum startup-urile IT pot obține finanțări de câte 100.000 EUR pentru soluții de inteligență artificială (AI), machine learning (ML) și alte tehnologii software care îmbunătățesc planificarea militară inclusiv prin „jocuri de război”.

Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) lansează periodic tot felul de provocări și pune la bătaie finanțări de 100.000 EUR și oportunități de comenzi militare ulterioare, pentru startup-urile de tehnologii militare și dual-use (cu utilizare militară și civilă).

Zilele trecute, acceleratorul DIANA a lansat provocarea Decision Superiority for NATO Warfighters (Superioritatea decizională pentru războinicii NATO).

Antreprenorii IT pot aplica AICI până pe 4 mai 2026 (inclusiv).

NATO caută soluții de inteligență artificială, machine learning sau alte soluții software care ar putea îmbunătăți planificarea și operațiunile militare ale alianței.

Provocarea NATO DIANA – Decision Superiority for NATO Warfighters, a fost lansată în colaborare cu NATO – Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) / Task Force Maven NATO.

Își propune să integreze inteligența artificială, machine learning-ul și alte soluții software pentru a moderniza planificarea și execuția operațională din cadrul Allied Command Operations (ACO).

Anul trecut, NATO a achiziționat sistemul Maven Smart System NATO (MSS NATO) pentru utilizare în cadrul Allied Command Operations (ACO), marcând un pas înainte în capacitățile digitale de război ale Alianței.

Având în vedere că MSS NATO contribuie deja la îmbunătățirea planificării și execuției operaționale, această nouă provocare este concepută pentru a accelera progresul, invitând inovatorii să dezvolte și să extindă aceste capabilități, colaborând cu stakeholderii NATO înainte de a-și demonstra soluțiile într-un mediu cloud.

Startup-urile selectate vor primi o finanțarea contractuală de 100.000 EUR. Banii trebuie folosiți pentru a permite demonstrarea soluției tehnice într-un mediu cloud, facilitat de DIANA. Aceasta va include contractarea unui furnizor de servicii cloud pentru a facilita demonstrația.

În plus, inovatorii selectați vor avea oportunitatea de a-și prezenta tehnologia în fața mai multor actori din NATO, cu posibilitatea de a obține contracte ulterioare și de a fi cooptați în proiecte, prin serviciul Rapid Adoption al acceleratorului DIANA.