Startup-ul care transformă o pană de cauciuc într-o afacere națională

Totul a pornit de la o pană. O situație banală pentru orice șofer, dar care avea să scoată la iveală o problemă reală din piața românească de servicii auto. Crăciun Florentin Simion, antreprenor și programator, se întorcea de la țară cu familia când, pe drum, a constatat că are roata dezumflată.

„Am sunat la mai multe vulcanizări, dar nimeni nu era disponibil. Am fost nevoit să merg pe pană până acasă și am distrus cauciucul. A doua zi am aflat că în zonă existau mai multe vulcanizări mobile, dar nu le găseai ușor online. Atunci mi-am dat seama că problema nu era doar a mea”, povestește fondatorul.

O problemă care afectează mii de șoferi

În 2025, majoritatea mașinilor noi nu mai au roată de rezervă, iar un kit de reparație nu ajută în caz de pană serioasă. Rezultatul? Șoferii rămân blocați, mai ales noaptea sau în zone izolate.

Problemele identificate:

Vulcanizări mobile insuficiente și greu de găsit

Informații online incomplete sau neactualizate

Telefoane la care nu răspunde nimeni

Prețuri ridicate din lipsă de competiție

Nesiguranță în așteptare



Soluția: Aplicația Vulcanizare Mobilă

Lansată cu scopul de a conecta șoferii la toate echipele disponibile din zonă, aplicația trimite instant solicitarea către toți prestatorii înregistrați, astfel încât utilizatorul să primească rapid mai multe oferte și să poată alege în funcție de preț și timp de intervenție.

Beneficii-cheie:

O singură solicitare → notifică toate echipele

Compari tarife și timpi de răspuns

Economisești timp și bani

Disponibilitate 24/7

Alternativă reală la lipsa roții de rezervă

Posibilitate de apel telefonic pentru cei fără smartphone



Oportunitate pentru investitori și parteneri locali

Serviciul este deja prezent în mai multe județe, însă există zone unde cererea depășește cu mult oferta.

„În unele județe există doar una sau două echipe mobile. Acestea sunt suprasolicitate și inevitabil tarifele cresc. Căutăm parteneri dispuși să investească într-o vulcanizare mobilă și să beneficieze de exclusivitate pe județ – toate comenzile generate în zonă vor fi direcționate către ei”, explică fondatorul.

Vulcanizare Mobilă este disponibilă gratuit pe Google Play și App Store.

Detalii despre colaborare: https://vulcanizaremobila.com/parteneri

Articol susținut de Vulcanizare Mobilă