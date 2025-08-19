Startup Nation 2025: Platforma de înscriere la cursurile de antreprenoriat va fi închisă temporar

Înscrierile la cursurile de antreprenoriat din programul Startup Nation 2024-2025 se mai pot face până pe 25 august, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) marți.

Platforma de înscriere la modulul de cursuri de formare antreprenorială, organizate în cadrul Programului Startup Nation România, va fi închisă temporar din data de 25 august, ora 20.00, conform anunțului.

Procesul de verificare administrativă și de eligibilitate a candidaților se află deja în stadiu avansat, precizează ministerul.

Începând cu 26 august, vor fi transmise primele notificări de acceptare de principiu către aplicanți, iar listele aferente vor fi comunicate furnizorilor de formare.

Astfel, mai sunt locuri disponibile pentru:

Tineri 18–30 ani, București–Ilfov: 582 locuri disponibile;

Tineri 18–30 ani, minoritate Romă, București–Ilfov: 264 locuri disponibile;

Tineri 18–30 ani, regiuni mai puțin dezvoltate (fără București–Ilfov): 9.391 locuri disponibile;

Tineri 18–30 ani, minoritate Romă, regiuni mai puțin dezvoltate (fără București–Ilfov): 506 locuri disponibile;

Persoane peste 30 ani, regiuni mai puțin dezvoltate (fără București–Ilfov): 5.750 locuri totale

Data redeschiderii platformei pentru un nou apel de înscrieri va fi comunicată ulterior, prin intermediul canalelor oficiale ale ministerului.

Toată corespondența cu aplicanții și furnizorii de formare se realizează exclusiv prin intermediul aplicației informatice de implementare, mai precizează ministerul.

Amintim că din septembrie, absolvenții se vor putea înscrie cu firmele noi la finanțarea de maximum 50.000 EUR fiecare, pe măsură ce termină pregătirea, a spus ministrului Economiei, Radu Miruță, în luna iulie.

De asemenea, sunt 151 de furnizori de formare antreprenorială înregistrați în program, dar fiecare a propus și a primit alocări diferite de locuri la cursurile de formare antreprenorială.

Ministerul Economiei va acorda către furnizorii de formare contravaloarea cursurilor, în sumă de 24,81 lei/oră pentru fiecare absolvent, compusă din 19,81 lei/oră aferenți formării și 5 lei/oră subvenție pentru cursant.

Cursanții care vor absolvi cu certificat (diplomă) partea de pregătire vor putea să se și înscrie la finanțarea de max. 50.000 EUR din program, cu firmele nou-înființate, într-o sesiune online separată.

