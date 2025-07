Startup Nation 2025: La 1 august încep cursurile de antreprenoriat, iar din septembrie înscrierile la ajutorul de 50.000 EUR. Programul a fost deblocat (ministru)

Cursurile de antreprenoriat din programul Startup Nation 2024-2025 vor începe de la 1 august 2025, iar, estimativ, din septembrie absolvenții se vor putea înscrie cu firmele noi la finanțarea de maximum 50.000 EUR fiecare, pe măsură ce termină pregătirea, a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruță. El a susținut că a deblocat, astfel, programul de finanțare cu o valoare totală de aproape 450 milioane EUR, din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Din 15 aprilie 2025 au început înscrierile online la cursurile de antreprenoriat din programul Startup Nation 2025, care deschid drumul către finanțările de maximum 250.000 de lei fiecare, pentru afaceri IMM.

În mod normal, conform calendarului estimativ anunțat inițial, încă din data de 1 iunie 2025 ar fi trebuit să se lanseze modulul online de înscriere a firmelor la ajutoare. Dar sesiunea de înscrieri la finanțare nu a început, pentru că viitorii antreprenori nici nu au putut începe cursurile de antreprenoriat.

StartupCafe.ro i-a atras atenția asupra acestei situații ministrului Economiei, Radu Miruță, joi, la o conferință de presă care a avut loc la minister.

Acum, ministrul Miruță a dezvăluit că programul a fost blocat, fiind nevoie de un ordin de ministru pentru deblocarea sa.

Vestea bună este că din 1 august 2025 încep, în sfârșit, cursurile de antreprenoriat la care oamenii au început să se înscrie încă din 15 aprilie.

Aplicanții care termină cursurile de antreprenoriat (40 de ore de curs) și obțin certificatul de absolvire sau diploma de la furnizorul de curs deja vor putea să-și deschidă firmele noi și să aplice, pe societate, la ajutorul financiar nerambursabil de max. 250.000 lei.

În paralel, înscrierile la cursuri vor continua și după 1 august 2025, pentru că nu s-a atins încă numărul de 25.000 de cursanți din rândul persoanelor sub 30 de ani.

Înscrierile la cursuri și, ulterior, la finanțare, se fac pe portalul de ajutoare de minmis.

„Din 1 august încep cursurile de antreprenoriat, primul pas obligatoriu înainte de obținerea finanțării. Estimăm ca în septembrie să poată depune deja proiectele pentru finanțare. Și, un lucru important: lucrăm în paralel. Cei care termină cursurile mai repede vor putea aplica imediat, nu vor mai aștepta după ceilalți. Selecția finală a câștigătorilor va fi făcută după ce toată lumea a parcurs pașii obligatorii” - a anunțat, pe Facebook, ministrul Radu Miruță.

O aplicantă (cititoare a StartupCafe) i-a reproșat ministrului că nu este corect să lanseze înscrierile la finanțare înainte ca toți aplicanții să-și finalizeze cursurile, în condițiile în care ultimul criteriu de departajare a firmelor, la punctaje egale, este momentul înscrierii la finanțare.

„Avand in vedere ca ultimul criteriu in caz de punctaj egal este ordinea depunerii proiectelor, de ce nu așteptați să termine toata lumea cursul și după să deschideti perioada de depuneri pentru cererile de finanțare? Sau eliminati acel criteriu, sa porneasca toți cu sanse egale. Conform procedurii, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este de 45 zile, aveti in vedere prelungirea ei pana finalizează toata lumea cursul?” - a întrebat cititoarea noastră.

Ministrul Economiei a răspuns că, la punctaje egale, „niciodată nu se ajunge” la criteriul de departajare referitor la momentul înscrierii la finanțare:

„Niciodată nu se ajunge în practică la acest criteriu. Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje eagle va prevala:

punctajul obţinut la criteriul aferent valorii aportului propriu (secţiunea A din criteriile de evaluare);

punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea B din criteriile de evaluare);

punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea C din criteriile de evaluare);

punctajul obținut la criteriul debutului în afaceri (secţiunea D din criteriile de evaluare);

punctajul obținut la criteriul aferent locurilor de muncă ( secţiunea E din criteriile de evaluare);

valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;

valoarea exactă a procentului aferent aportului propriu;

data şi ora înscrierii în program”.

De ce nu au început înscrierile la cursurile de antreprenoriat nici până acum?

Radu Miruță a explicat că proiectul Startup Nation 2025 s-a blocat pentru că nu a fost atins pragul de 25.000 de cursanți la cursurile de antreprenoriat.

Iată toate explicațiile ministrului Radu Miruță:

„𝐕𝐢𝐧 𝐜𝐮 𝐨 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐛𝐮𝐧𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐫𝐢! Astăzi am semnat ordinul de ministru care 𝐝𝐞𝐛𝐥𝐨𝐜𝐡𝐞𝐚𝐳𝐚̆ și dă drumul la 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟒, programul cu finanțare europeană în valoare totală de 444 milioane euro.

Inițial, tot proiectul de 444 milioane de euro era blocat, pentru că nu se atinsese pragul minim de 25.000 de aplicanți sub 30 de ani. Am păstrat această condiție, dar 𝐚𝐦 𝐠𝐚̆𝐬𝐢𝐭 𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭̦𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚̆: l-am spart și împărțit lansarea în două etape, ca să nu mai ținem pe loc pe nimeni.

➡️ 𝐂𝐞 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧𝐚̆ 𝐚𝐬𝐭𝐚, 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭?

🔹 Cei 22.000 de oameni care au aplicat deja pot merge mai departe către finanțarea europeana, până la 50.000 euro/proiect.

🔹 Pentru diferența de aproximativ 7600 de locuri finanțabile pentru prima etapă, vom deschide o nouă etapă de înscrieri, astfel încât să ajungem la ținta totală. Îi mulțumesc domnului ministru Dragoș Pîslaru pentru aprobarea acestei soluții, diferită față de forma inițială a proiectului.

𝐂𝐮 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐜𝐮𝐯𝐢𝐧𝐭𝐞: 𝐧𝐮 𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐚̆ 𝐭̦𝐢𝐧𝐞𝐦 𝐩𝐞 𝐥𝐨𝐜 𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐢̂𝐬̦𝐢 𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐬𝐚̌ 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐳𝐞, 𝐬𝐚̌ 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆-𝐢 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐩𝐞 𝐜𝐞𝐢𝐥𝐚𝐥𝐭̦𝐢 𝐬𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐜𝐚̌, 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐜𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐬-𝐚𝐮 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢𝐢 𝟕𝟔𝟎𝟎.

➡️ Din 1 august încep cursurile de antreprenoriat, primul pas obligatoriu înainte de obținerea finanțării. Estimăm ca în septembrie să poată depune deja proiectele pentru finanțare.

𝐒̦𝐢 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐦 𝐢̂𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐞𝐥. 𝐂𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚̆ 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭, 𝐧𝐮 𝐯𝐨𝐫 𝐚𝐬̦𝐭𝐞𝐩𝐭𝐚 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ 𝐜𝐞𝐢𝐥𝐚𝐥𝐭̦𝐢. 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐜𝐚̂𝐬̦𝐭𝐢𝐠𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐟𝐚̆𝐜𝐮𝐭𝐚̆ 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ 𝐜𝐞 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐚̆ 𝐥𝐮𝐦𝐞𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐚𝐬̦𝐢𝐢 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢.

🎯 Orice antreprenor are nevoie de sprijin la început de drum. Rolul meu și al echipei mele este să-i ajutăm să reușească, nu să-i blocăm în birocrație”.

Startup Nation 2025 - situația locurilor libere la cursurile de antreprenoriat

Locuri disponibile la cursuri, în data de 4 iulie 2025: 14.705 pentru persoanele sub 30 de ani (inclusiv cu lista de rezervă) - Pilonul I Startup Nation 2025. Înscrierile continuă pe portalul de minimis.

În perioada 15 aprilie-4 iulie 2025, s-au înscris în total 22.588 persoane la cursurile de antreprenoriat, din care

16.838 persoane sub 30 de ani înscrise la cursuri (la Pilonul I).

persoane sub 30 de ani înscrise la cursuri (la Pilonul I). 5.750 persoane cu vârsta mai mare de 30 de ani înscrise la cursuri, inclusiv pe lista de rezervă. Aici, la Pilonul II, locurile s-au epuizat în prima zi.

Concureța la finanțare, așa cum arată acum, cu actualul număr de cursanți:

Până la 5.250 de firme vor putea fi finanțate la Pilonul I, deci avem deja o concurență de aproximativ 3,2 pe loc , în acest moment, la granturile disponibile la Pilonul I. Și concurența va crește, pentru că programul își propune să școlească până 25.000 de antreprenori aspiranți prin Pilonul I, iar înscrierile la cursuri continuă.

deci , în acest moment, la granturile disponibile la Pilonul I. Și concurența va crește, pentru că programul își propune să școlească până 25.000 de antreprenori aspiranți prin Pilonul I, iar înscrierile la cursuri continuă. La Pilonul II, programul își propune să finanțeze până la 2.500 de firme nou-înființate de absolvenții cursurilor de antreprenoriat. Prin urmare, concurența este de 1,8/loc.

În tabelul de mai sus este situația înscrierilor la cursuri, din 15 aprilie până vineri seara, 4 iulie 2025. primele 4 căsuțe indică (cu verde) locurile disponbile pentru fiecare categorie de beneficiari eligibili ai Pilonului I Startup Nation 2025.

