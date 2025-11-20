Groupama introduce AI de la Google. Care sunt primele rezultate

Google Cloud și Groupama au semnat un parteneriat prin care compania de asigurări va integra în activitatea sa soluțiile de inteligență artificială dezvoltate de gigantul tech.

Platforma Gemini Enterprise integrează procesele și operațiunile Groupama atât la nivel individual, în activitatea de zi cu zi, cât și într-o serie de proiecte pentru clienții și partenerii companiei.

În prezent, asiguratorul folosește AI într-o serie de procese dezvoltate intern, inclusiv cu ajutorul consultanților Google Cloud.

Rezultatele folosirii AI încep să se vadă, arată reprezentanții companiei.

timp de ofertare CASCO redus cu până la 70%;

timp de răspuns către clienți redus cu 40%;

peste 1.000 de solicitări rezolvate lunar prin sisteme AI de răspuns vocal, menținând o rată de satisfacție de peste 95%.

Groupama vrea să introducă AI și în dosarele de daună privind asigurările de sănătate, restituirea rapidă a primelor RCA, emiterea asigurării de incendiu sau alte calamități.

„Integrarea AI în activitatea de zi cu zi este astăzi o prioritate pentru noi, iar cea mai mare amenințare pe care o văd este aceea de a nu învăța la timp cum să o folosim în beneficiul clienților, partenerilor și echipei noastre”, a declarat Călin Matei, CEO Groupama.

La rândul său, Boris Georgiev, regional director Google, a spus că folosirea AI „va redefini fundamental” ceea ce este posibil în domeniul asigurărilor, deschizând „o nouă eră a serviciilor personalizate și a eficienței operaționale”.

„Groupama valorifică această oportunitate (...) trecând rapid de la experimentare la implementări reale, orientate către clienți. Viteza și impactul proiectelor - cum ar fi transformarea procesului de ofertare CASCO și reducerile dramatice ale timpilor de răspuns - demonstrează viziune”, a precizat Boris Georgiev.













