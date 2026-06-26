Startup de peste 10 milioane de dolari construit inițial de doar 3 oameni, fără bani de la investitori. Cum poate schimba AI înființarea companiilor

Un startup american spune că a depășit pragul de un milion de dolari venituri în primele opt luni de la lansarea comercială și a ajuns ulterior la peste 10 milioane de dolari venituri recurente anuale (ARR), după ce a fost construit inițial de doar trei fondatori, fără investiții de tip venture capital și cu angajări amânate prin utilizarea inteligenței artificiale, conform Business Insider.

Fondată de foști specialiști de la Google, Palantir și Harris Poll, Outward Intelligence dezvoltă o platformă de cercetare cantitativă de piață bazată pe inteligență artificială. Compania promite că poate ajuta brandurile să urmărească în timp real evoluția imaginii lor, să testeze campanii și mesaje de marketing și să obțină rezultate mai rapid, folosind AI pentru automatizarea proceselor și îmbunătățirea calității datelor.

Exemplul vine la scurt timp după ce StartupCafe a prezentat cazul antreprenoarei de origine română Alina Vandenberghe, care a redus echipa de marketing a companiei Chili Piper de la 22 la doar doi oameni, folosind agenți AI pentru o mare parte dintre activitățile repetitive.

Deși cele două exemple provin din domenii diferite, ele ar putea ilustra un potențial model de business, mai ales pentru fondatorii aflați la început de drum: utilizarea AI pentru realizarea unor procese repetitive, care ar fi necesitat angajarea unor echipe numeroase.

Au pornit compania din economiile proprii și au refuzat investițiile de la fonduri

Conform sursei citate, Outward Intelligence a fost fondată de Amir Kanpurwala, Abhish Raghavan și Brian Tatum, foști profesioniști cu experiență la Google, Palantir și Harris Poll.

Cei trei au ales să finanțeze compania din resurse proprii și să amâne atragerea unei investiții externe.

Amir Kanpurwala explică această decizie într-un interviu acordat Business Insider.

„În momentul în care atragi investiții, persoana pe care ajungi să o mulțumești cel mai mult nu mai este clientul sau angajații, ci fondul de investiții”, spune cofondatorul Outward Intelligence.

Potrivit Business Insider, compania a devenit profitabilă încă din perioada lansării comerciale, iar ulterior și-a extins echipa pe măsură ce a atras noi clienți.

Cum au amânat angajările folosind AI

Fondatorii spun că fiecare dintre ei acoperea o funcție esențială în companie, iar inteligența artificială a preluat o parte dintre activitățile care, în mod obișnuit, ar fi necesitat angajarea unei echipe mai numeroase.

„Folosind inteligența artificială, am reușit să amânăm angajările, să creștem foarte profitabil și abia apoi să investim în extinderea echipei”, afirmă Kanpurwala.

Compania utilizează AI pentru automatizarea fluxurilor de cercetare, identificarea răspunsurilor frauduloase din sondaje și coordonarea unor procese operaționale.

„Acest lucru ne permite să concurăm cu organizații de cercetare care sunt de peste zece ori mai mari decât noi”, spune Brian Tatum, un alt cofondator.

Potrivit Business Insider, startupul a depășit între timp pragul de 10 milioane de dolari venituri recurente anuale și și-a mărit echipa după validarea produsului și consolidarea portofoliului de clienți.

StartupCafe a prezentat și cazul Chili Piper

Modelul de organizare diferă de la o companie la alta, însă utilizarea AI pentru reducerea volumului de activități repetitive apare și în alte exemple.

StartupCafe a prezentat recent transformarea companiei Chili Piper, fondată de antreprenoarea de origine română Alina Vandenberghe.

Compania a redus echipa de marketing de la 22 de oameni la doar doi, după ce o parte importantă din activități a fost preluată de agenți AI.

„Ori făceam asta, ori compania ar fi murit”, explica Alina Vandenberghe.

Într-un al doilea interviu analizat de StartupCafe, antreprenoarea a detaliat modul în care compania utilizează agenți AI pentru documentare, cercetare, redactare, analiză și automatizarea fluxurilor de marketing. În același timp, ea a subliniat că deciziile strategice, relația cu clienții și construirea culturii organizaționale rămân responsabilitatea oamenilor.

AI începe să influențeze și politicile de angajare

Schimbările nu se limitează la startup-uri.

CEO-ul Shopify, Tobi Lütke, le-a transmis managerilor companiei că, înainte de a solicita aprobarea pentru o nouă angajare, trebuie să demonstreze că activitatea respectivă nu poate fi realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Totodată, utilizarea AI a devenit unul dintre criteriile analizate în evaluarea performanței angajaților.

Afaceri diferite, soluții asemănătoare

Outward Intelligence, Chili Piper și Shopify provin din zone diferite ale industriei tehnologice și au modele de business diferite.

Elementul comun este însă utilizarea inteligenței artificiale pentru automatizarea unor activități care, până nu demult, necesitau echipe mai numeroase.

În cazul Outward Intelligence, AI a fost folosită pentru a amâna angajările în faza de început a companiei. La Chili Piper, agenții AI au preluat o mare parte din activitățile echipei de marketing. La Shopify, utilizarea AI începe să influențeze inclusiv procesul de aprobare a noilor angajări.

Privite împreună, aceste exemple arată că inteligența artificială nu mai este utilizată doar pentru creșterea productivității, ci începe să influențeze și modul în care unele companii își organizează echipele și își planifică dezvoltarea.







