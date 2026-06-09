Cum au generat 2 angajați și AI peste 30 milioane dolari. Antreprenoarea de origine română care a redus echipa de marketing de la 22 la 2 oameni: „Ori făceam asta, ori compania ar fi murit”

Alina Vandenberghe, cofondatoare și co-CEO al companiei americane Chili Piper, spune că în 2024 echipa de marketing a firmei a fost redusă la doar doi oameni, iar împreună cu fluxuri de lucru bazate pe inteligență artificială aceștia au contribuit la generarea unui pipeline de peste 30 milioane de dolari.

Chili Piper dezvoltă o platformă software bazată pe inteligență artificială care ajută companiile să transforme vizitatorii site-urilor și cererile venite din marketing în întâlniri cu echipele de vânzări și, în final, în venituri.

StartupCafe a urmărit încă de la început povestea Chili Piper, iar amănunte puteți citi AICI și AICI.

Compania, care are clienți precum ClickUp, Gong sau Cursor, a trecut însă printr-o transformare pe care antreprenoarea de origine română spune că nu o consideră un motiv de sărbătoare.

Într-un articol publicat de Chili Piper și într-un text ulterior publicat pe Substack, Alina Vandenberghe explică modul în care compania a trecut printr-o restructurare profundă, pe fondul costurilor ridicate de achiziție a clienților și al schimbărilor aduse de inteligența artificială.

„În 2025 aveam doar doi oameni în echipa de marketing”

Transformarea a început în 2023, într-o perioadă în care Alina Vandenberghe a preluat și responsabilitățile de director de marketing.

„În 2025 aveam doar doi oameni în echipa de marketing, responsabili pentru generarea unui pipeline de peste 30 de milioane de dolari. O mare parte din acest pipeline a venit din fluxuri de lucru bazate pe agenți AI și dintr-o aliniere foarte strânsă între vânzări și marketing”, a scris Alina Vandenberghe, cofondatoare și co-CEO Chili Piper.

Problemele deveniseră evidente încă din noiembrie 2023.

„Într-o seară mă uitam cu ochii obosiți la un tabel Excel”, povestește antreprenoarea.

Datele din Salesforce, HubSpot și alte sisteme spuneau povești diferite, tranzacțiile începeau să încetinească, iar între echipe apărea un joc al vinei care nu era exprimat deschis.

„În seara aceea mi-am dat seama că, de fapt, nu trăgeam toți în aceeași direcție”, a explicat aceasta.

Datele au fost adunate într-un singur loc

Conducerea companiei a decis să adune într-un singur depozit Snowflake datele provenite din CRM, marketing, activitatea de pe site și utilizarea produselor.

„Pentru prima dată, am văzut întregul parcurs al unui client într-un singur ecran. Acela a fost momentul de cotitură. Din ziua aceea nu am mai privit creșterea companiei la fel”, a scris cofondatoarea Chili Piper.

În locul separării clasice dintre inbound și outbound, compania a introdus conceptul „Allbound”, bazat pe colaborarea strânsă dintre marketing și vânzări.

Aproximativ 80% dintre procese au fost automatizate

Modelul de alocare a bugetelor s-a schimbat radical.

În timp ce multe companii continuă să cheltuiască aproximativ 40% din bugetele go-to-market pe personal, Chili Piper a crescut investițiile în programe și instrumente software, inclusiv agenți AI și sisteme de orchestrare.

Potrivit unor prezentări publice și discuții purtate de Alina Vandenberghe, aproximativ 80% dintre procesele de marketing au fost automatizate, iar costurile au fost reduse cu aproximativ 50%.

În cadrul SaaStock USA 2025, antreprenoarea a explicat cum Chili Piper a generat aproximativ 1.400 de leaduri calificate pentru vânzări cu o echipă de marketing formată din doar doi oameni.

Într-un podcast dedicat liderilor din domeniul go-to-market, Alina Vandenberghe a descris perioada în care a condus și marketingul drept „cel mai greu job din viața mea”.

Ea a explicat că rolul necesita simultan creativitate, competențe tehnice și management de proiect.

Totodată, antreprenoarea a afirmat că aproximativ 50% din pipeline-ul companiei este asociat cu activitatea sa din social media și cu aparițiile la evenimente.

„Nu este un subiect care merită sărbătorit”

După apariția podcastului și a discuțiilor generate de povestea reducerii echipei, Alina Vandenberghe a revenit cu un text separat în care a explicat că nu consideră concedierile un motiv de mândrie.

„Trecerea de la 22 de oameni în marketing la doi nu este un subiect care merită sărbătorit”, a scris cofondatoarea Chili Piper.

Ea spune că un cititor i-a atras atenția că fotografia zâmbitoare folosită pentru promovarea podcastului putea transmite un mesaj greșit.

„Cineva mi-a atras atenția asupra acestui lucru. Pe bună dreptate. Și mă bucur că a făcut-o”, a explicat aceasta.

Compania a fost aproape de faliment de două ori

Alina Vandenberghe afirmă că Chili Piper a trecut prin momente extrem de dificile.

„Am fost la un pas de faliment de cel puțin două ori la început”, a scris antreprenoarea.

În urmă cu doi ani, compania se afla într-o situație critică.

„Când am fost nevoită să fac reducerile, acum doi ani, timpul nu mai era de partea mea. Era ori această decizie, ori compania ar fi murit”, a explicat cofondatoarea Chili Piper.

„Costul de achiziție al clienților devenise prea mare. Nu exista luxul de a face schimbările treptat”, a adăugat ea.

„Eu am proiectat agenții care au înlocuit acele roluri”

Antreprenoarea recunoaște că nu este doar un observator al schimbărilor provocate de inteligența artificială.

„Nu sunt doar un observator al valului care schimbă locurile de muncă. Fac parte dintre cei care îl construiesc. Agenții care au înlocuit majoritatea celor 20 de roluri din marketing au fost construiți de noi. Eu i-am proiectat”, a scris aceasta.

„Nu pot să vând agenți AI și, în același timp, să mă prefac surprinsă că locurile de muncă se schimbă din cauza lor”, a adăugat ea.

Cum vede viitorul profesiei de marketer

Potrivit cofondatoarei Chili Piper, oamenii care vor avea succes în următorii ani vor fi cei care vor proiecta și coordona agenți AI, nu cei care se ocupă de sarcini repetitive.

„Oamenii care vor prospera în noua eră vor fi cei care devin arhitecți ai agenților AI, nu executanți ai unor sarcini repetitive”, consideră aceasta.

În opinia sa, oamenii vor petrece mai puțin timp cu activitățile repetitive și mai mult timp cu strategia, creativitatea și storytelling-ul.

Echipa de marketing a început din nou să crească

Alina Vandenberghe spune că echipa de marketing nu a rămas la doi oameni.

„Echipa formată din doi oameni a crescut între timp la șase”, a mai spus ea.

Antreprenoarea afirmă că menționează acest lucru nu pentru a justifica disponibilizările, ci pentru a arăta că după cele mai dificile decizii există în continuare oameni care fac o muncă „plină de sens și de energie”.

De la București la Silicon Valley

Originară din România, Alina Vandenberghe a lucrat înainte de antreprenoriat la companii precum Bloomberg și Thomson Reuters.

În 2016, împreună cu soțul ei, Nicolas Vandenberghe, a fondat Chili Piper, o companie care dezvoltă software pentru automatizarea proceselor dintre marketing și vânzări.

În primii ani, familia și-a finanțat singură afacerea, iar Alina Vandenberghe declara anterior că și-a vândut casa și mașina pentru a susține dezvoltarea companiei.

În 2026, Chili Piper nu se mai prezintă doar ca o platformă de programare automată a întâlnirilor. Compania vorbește despre agenți AI, orchestrarea proceselor de tip go-to-market și conceptul „Allbound”, într-o perioadă în care tot mai multe firme încearcă să obțină rezultate mai bune cu echipe mai mici și cu mai multă automatizare.









































































