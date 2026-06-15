Ce agenți AI a folosit antreprenoarea de origine română care a făcut 30 milioane de dolari cu doar 2 angajați. Și ce nu ar lăsa niciodată în seama inteligenței artificiale

StartupCafe.ro a relatat recent cum antreprenoarea de origine română Alina Vandenberghe, co-CEO al companiei americane Chili Piper, a ajuns la venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari cu ajutorul AI și al unei echipe de marketing reduse, temporar, de la 22 la doar 2 oameni. În răspunsurile transmise ulterior redacției, fondatoarea oferă noi detalii despre transformarea companiei, explică ce agenți AI folosește Chili Piper și spune ce activități nu ar încredința niciodată inteligenței artificiale.

După publicarea materialului despre transformarea prin care a trecut Chili Piper, Alina Vandenberghe a explicat mai detaliat cum a fost luată decizia care a schimbat structura companiei.

„Vreau să fiu clară de la început: nu e o poveste pe care o spun cu zâmbetul pe buze. Nu am avut luxul timpului - costul de achiziție era prea mare și alternativa era ca firma să moară”, a declarat Alina Vandenberghe, co-CEO al Chili Piper, pentru StartupCafe.ro.

Antreprenoarea spune că a preluat ea însăși poziția de CMO interimar și a analizat toate activitățile de marketing. Concluzia a fost că aproape 80% din munca de rutină putea fi automatizată cu agenți construiți intern.

„Cel mai greu compromis a fost cel uman - oameni buni, ale căror joburi au dispărut. Fiecare persoană care a plecat era un om pe care îl respectam. Am făcut totul să fie un proces uman: cu timp, cu transparență, cu sprijin financiar și de carieră”, spune Alina Vandenberghe.

„Compromisul pe care NU l-am făcut: nu am tăiat oamenii care fac muncă creativă, strategică, relațională. Am tăiat activitățile pe care AI-ul le face mai bine decât oamenii: execuția repetitivă, rutina, task-urile care nu necesită judecată umană”, explică antreprenoarea.

Astăzi, echipa de marketing a crescut din nou și numără șase oameni, dar cu roluri complet diferite.

„Pentru mine, partea cea mai importantă e ca oamenii din echipă să lucreze din zona lor de geniu și să lucreze cu bucurie. Îmi imaginez un viitor în care toți lucrăm la lucruri care ne pasionează. E greu de văzut acum, dar exact asta ne permite AI-ul să facem: să construim o organigramă de la zero, una în care fiecare are un rol din care nu vrea să iasă la pensie. Pentru că e o plăcere să lucrezi la puzzle-uri complexe care îți aduc bucurie. E un viitor pe care sper să ajut să îl creez”, afirmă co-CEO-ul Chili Piper.

Lista cu 65 de procese automatizabile. Ce agenți AI au avut cel mai mare impact

Transformarea a început de la un backlog de 65 de task-uri care puteau fi automatizate, prioritizate în funcție de impactul asupra veniturilor și de efortul de inginerie necesar.

Printre proiectele dezvoltate s-a numărat un agent de account scoring care analizează 3.000 de caracteristici ale conturilor și care a redus semnificativ costul de achiziție al clienților.

Compania a construit și un sistem de verificare a spamului care a împiedicat aproximativ 195.000 de întâlniri false să ajungă în calendarele echipelor de vânzări ale clienților participanți la programul beta.

Ca instrumente, Chili Piper folosește Claude și Claude Code, Cursor, Lovable și n8n, pe lângă propria platformă, în care rulează aceleași fluxuri agentice pe care le vinde clienților.

Platforma Chili Piper este împărțită în două categorii: agenți AI autonomi și fluxuri configurabile bazate pe reguli. Printre agenții AI se numără Chat AI, care califică vizitatorii site-ului, Spam Checker, Meeting Prep, care pregătește reprezentanții de vânzări înainte de întâlniri, Email Agent, Reporting Agent și ChiliAssist pentru suport intern. La categoria fluxurilor intră Form Flows, CRM Routing Flows, Chat Flows, Handoff Flows și un Orchestrator care coordonează întregul sistem.

Compania nu urmărește vanity metrics, ci numărul de întâlniri calificate care au loc efectiv.

„Cel mai mare impact? Chat AI, fără discuție. Transformă vizitatori anonimi în pipeline calificat, 24/7, fără ca un om să facă nimic. E ca și cum ai avea cel mai bun SDR din lume care nu doarme niciodată și nu are ego”, spune Alina Vandenberghe.

„LLM-urile produc o medie a creativității”. Ce nu ar lăsa niciodată în seama AI

Deși compania folosește intensiv inteligența artificială, Alina Vandenberghe spune că există activități care vor rămâne mult timp în responsabilitatea oamenilor.

„Da, și cred că vor rămâne umane mult timp: gustul (care vine din experiență), storytelling-ul și opiniile tranșante. LLM-urile produc o medie a creativității - exact ce nu vrei în marketing, unde câștigă perspectiva contrariană”, afirmă antreprenoarea.

Strategia, poziționarea și relațiile autentice nu pot fi delegate integral unor agenți AI, spune Alina Vandenberghe, care dă ca exemplu propria activitate de pe LinkedIn.

„50% din pipeline-ul nostru deschis se suprapunea cu engagement-ul de pe postările mele de LinkedIn - scrise de mâna mea, pe telefon, în trei ore pe săptămână. Asta nu se deleagă unui agent”, spune co-CEO-ul Chili Piper.

„Un operator tehnic, un creativ și o armată de agenți AI”. Echipele de marketing ale viitorului

Potrivit Alinei Vandenberghe, startup-urile construite nativ în jurul AI demonstrează deja că pot ajunge la venituri de zeci de milioane de dolari cu echipe foarte mici.

„Cred că echipa de marketing a viitorului e mică și hibridă: un operator profund tehnic, un generalist creativ și un strat de agenți în organigramă. Marketerii care prosperă sunt cei care devin arhitecți de agenți, nu operatori de task-uri”, spune ea.

Totuși, antreprenoarea atrage atenția că această transformare are și un cost uman.

„Dar să nu romanțăm: tranziția asta are un cost uman real, despre care trebuie să vorbim onest. Sunt mamă a patru copii, așa că viitorul muncii e ceva la care mă gândesc des. Sper să putem co-crea un viitor în care prețuim resursele planetei și pe cele umane, în armonie cu AI”, afirmă Alina Vandenberghe.

Sfatul pentru antreprenorii români: „Nu începeți cu uneltele”

Pentru fondatorii care vor să introducă AI în companiile lor, Alina Vandenberghe recomandă să înceapă nu cu aplicațiile, ci cu procesele.

„Nu începeți cu uneltele, începeți cu un inventar: listați task-urile repetitive și notați-le după impact pe venit și efort. Puneți datele într-un singur loc - fără asta, niciun agent nu funcționează. Apoi automatizați un singur workflow dureros, măsurați, repetați”, spune antreprenoarea.

În cadrul Chili Piper, inovația este inclusă chiar printre criteriile de promovare.

„Cel mai mare blocaj nu e tehnologia, ci faptul că oamenii nu știu de unde să înceapă. Răspunsul: de oriunde, dar acum. Părinții mei vin dintr-un sat din România și am început să muncesc la 8 ani - resursele nu au fost niciodată avantajul nostru, ingeniozitatea da”, afirmă co-CEO-ul Chili Piper.

Antreprenoarea mai are însă un sfat pentru fondatori:

„Orice ați face, încercați să faceți cu bucurie. AI-ul nu e aici ca să stoarcă mai mult de la oameni, ci ca să le dea înapoi munca pe care o iubesc”, a declarat Alina Vandenberghe, co-CEO al Chili Piper, pentru StartupCafe.ro.























