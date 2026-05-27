StartUp Coach: Slide-ul de echipă – nu cine ești, ci de ce voi

Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Ventures, dedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Există un motiv pentru care mulți investitori VC spun că investesc mai întâi în oameni și abia după în idee. O idee mediocră executată de o echipă excepțională bate aproape întotdeauna o idee excepțională executată de o echipă mediocră. Startup-urile pivotează, piețele se schimbă, produsele se reinventează — dar echipa rămâne.

Și totuși, slide-ul de echipă e tratat de cele mai multe ori ca o pagină de LinkedIn. Poze, titluri, logo-uri de foști angajatori. Un șir de CV-uri comprimate pe un slide.

Asta nu convinge pe nimeni.

Întrebarea reală la care răspunde acest slide

Nu „cine suntem?" — ci „de ce noi, pentru exact acest startup, în exact acest moment?"

Diferența e crucială. Prima întrebare produce un catalog de realizări individuale. A doua produce un argument. Iar slide-ul de echipă trebuie să fie un argument, nu un catalog.

Investitorul care citește acest slide încearcă să răspundă mental la o întrebare simplă: sunt aceștia oamenii care pot duce această companie de la zero la ceva semnificativ? Sarcina ta e să-i dai un răspuns clar și convingător înainte să o pună.

Ce contează cu adevărat

Relevanța, nu prestanța. Faptul că ai lucrat la Google sau McKinsey e interesant, dar nu suficient. Ce contează e dacă experiența ta anterioară te-a pregătit specific pentru problema pe care o rezolvi acum. Dacă construiești un startup în industria energiei și ai zece ani de experiență operațională în utilities, asta e relevant. Dacă ai lucrat în consultanță generalistă și acum pitchuiești o soluție pentru chirurgie robotică, logo-ul angajatorului anterior nu te ajută — trebuie să explici altfel de unde vine competența ta.

Complementaritatea, nu suprapunerea. O echipă de patru ingineri de software, oricât de buni, nu acoperă tot ce are nevoie un startup să funcționeze. Produsul are nevoie de cineva care îl construiește, dar și de cineva care îl vinde, cineva care gestionează relațiile cu clienții, cineva care înțelege finanțele. Echipele puternice au abilități complementare — fiecare fondator acoperă o zonă pe care ceilalți nu o pot acoperi la același nivel. Dacă toți fondatorii vin din același background tehnic și nimeni nu are experiență comercială sau în industria țintă, investitorul va identifica imediat golul și va pune întrebări incomode.

Coeziunea și angajamentul pe termen lung. Un startup nu e un proiect. E un maraton care durează ani și care va trece prin momente în care totul pare să se prăbușească. Investitorul vrea să vadă că echipa a mai trecut prin ceva împreună — că nu s-a format acum trei luni pe un forum de startup-uri — și că există un nivel de încredere și loialitate reciprocă care va rezista presiunii. Dacă fondatorii s-au cunoscut acum recent, trebuie să compensezi cu altceva: o claritate excepțională a rolurilor, o dinamică evident funcțională, o demonstrație că ați livrat ceva împreună deja.

Ce să eviți

Titluri inventate. „Chief Dreamer", „Visionary", „Head of Magic" — acestea nu comunică nimic util și trimit un semnal îngrijorător: că fondatorul nu înțelege că un startup e o organizație care are nevoie de oameni cu responsabilități clare, nu de roluri inspiraționale. Titlurile pe slide-ul de echipă trebuie să fie reale și recognoscibile: CEO, CTO, CPO, Head of Sales, Lead Engineer.

Logo-urile ca scop în sine. Șirul de logo-uri Google, Microsoft, McKinsey, Harvard funcționează ca fundal de credibilitate, dar nu e argumentul central. Dacă pui logo-uri fără să explici ce ai făcut acolo și de ce e relevant pentru ce construiești acum, investitorul va privi logo-urile și va rămâne cu aceeași întrebare nesatisfăcută: de ce voi?

Prezentarea exclusivă a CEO-ului. Slide-ul de echipă nu e un solo. Toți co-fondatorii și membrii cheie ai echipei trebuie să apară — cu roluri clare și cu motivul pentru care sunt potriviți pentru rolul respectiv. Un startup cu un singur fondator prezent pe slide-ul de echipă ridică imediat întrebări despre ceilalți.

Un standard simplu pentru acest slide

Citește slide-ul și întreabă-te: dacă investitorul ar citi doar această pagină și nimic altceva din deck, ar putea să articuleze în două propoziții de ce această echipă anume e cea mai potrivită să rezolve această problemă specifică?

Dacă da, slide-ul și-a făcut treaba. Dacă nu, mai există ceva important de spus — sau ceva neesențial care îngroapă mesajul principal.

Echipa e singurul activ al unui startup în stadii timpurii care nu poate fi cumpărat rapid sau replicat de competiție. Tratează slide-ul de echipă cu importanța pe care o merită.

Dacă vrei să afli cum trebuie să arate în ansamblu un pitch deck, citește articolul de aici. Iar dacă vrei să știi cât de importantă este pe coperta prezentării, ai informații aici.

Aprofundează cunoștințele urmărind episoadele despre slide-urile cu Soluția, Problema, Competiția și Modelul de business.

Construiești ceva ambițios și ești gata să ridici o rundă? Early Game Ventures este un fond de venture capital din top 10% fonduri în Europa, care investește între €500K și €2M ca prim tichet în fondatori europeni — adesea de la stadiul de idee, înainte ca lucrurile să fie „evidente". Investim în companii tech la stadiile Pre-Seed, Seed și Series A, cu focus pe CEE și Europa, ca lead investor. Dacă ai o teză curajoasă și un pitch cu substanță, scrie-ne la office@earlygame.vc sau trimite-ne deck-ul direct pe earlygame.vc.

Articol susținut de Early Game Ventures