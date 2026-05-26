România, a doua cea mai mare rată de creștere a ecosistemului de startup-uri din UE (Index Global)

Dacă la finalul anului 2025, România era într-o continuă scădere în topul țărilor în materie de startup-uri realizat de Startupblink, țara crește 4 locuri și se întoarce pe locul 44 global, potrivit celor mai recente date, arătând o creștere a ecosistemului de 32,9%, a doua cea mai mare din țările din Uniunea Europeană, după Cipru (62,7%).

Valoarea ecosistemului românesc de startup-uri a ajuns la 9,7 miliarde dolari, conform datelor din Global Startup Ecosystem Index 2026, realizat de Startupblink.

În Europa, România se află pe locul 27, în Uniunea Europeană, țara este pe locul 20, iar în regiunea Balcani, este pe locul 2.

În același timp, țara se află pe locul 1 din regiunea „Balkans” la categoria de fonduri și capital funcțional, „reflectând un nivel ridicat de activitate investițională”, scrie platforma de date despre startup-uri.

Cea mai puternică industrie din România este de Software și Date, fiind în locul 40 la nivel global. În același timp, se află pe locul 19 în Uniunea Europeană în domeniul Inteligenței Artificiale.

Principalele orașe în care se concentrează activitatea startup-urilor în țară sunt București (locul 112 global), Cluj-Napoca (locul 336) și Oradea (locul 592), urmate de Timișoara, Iași, Brașov, Sibiu, Craiova și Târgu-Mureș.

Capitala mai ocupă și locul 82 la nivel global în clasamentul industriei de Inteligență Artificială.