Investitorii români au acces la capital privat instituțional printr-o companie de investiții din Budapesta, listată pe SeedBlink

Platforma românească de investiții private SeedBlink anunță, printr-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea unei runde publice pentru O3 Partners, o companie de investiții listată la Bursa din Budapesta.

Compania, în loc să investească direct, cumpără participații în managerii de fonduri, consilierii de investiții și firmele de private equity care administrează strategiile de investiții. Rezultatul este un portofoliu care generează venituri recurente din comisioane de administrare, carried interest și dividende provenite din peste 90 de investiții, distribuite între multiple fonduri, strategii și piețe geografice.

Piața GP stakes este unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din industria capitalului privat, iar jucători globali listați precum Blackstone, KKR sau EQT demonstrează scalabilitatea acestui model. Istoric, acest tip de expunere a fost rezervat investitorilor instituționali. Acum este disponibil și investitorilor retail prin SeedBlink, anunță platforma de origine românească.

Runda vine într-un moment în care O3 Partners își extinde activitatea dincolo de venture capital, către strategii de infrastructură și piețe secundare din Europa, diversificându-și atât focusul sectorial, cât și acoperirea geografică.

O3 Partners este co-fondată și condusă de Dr. Péter Oszkó, fost Managing Partner la Deloitte, fost Ministru al Finanțelor din Ungaria și fondatorul OXO Technologies Holding, compania listată care a precedat O3.

Alături de el se află Pekka Mäki, co-fondator și Managing Partner al 3TS Capital Partners, al cărui track record include investiții timpurii în LogMeIn (ulterior listată pe Nasdaq), Tresorit (achiziționată de Swiss Post) și SalesManago.

Echipa extinsă lucrează împreună de peste 10 ani și cumulează peste 100 de tranzacții de venture capital și private equity în Europa și SUA. Portofoliul de manageri de fonduri al grupului include 3TS Capital Partners, Catalyst Romania și OXO Labs, trei dintre cele mai cunoscute nume din ecosistemul de venture din Europa Centrală și de Est, cu exit-uri ca SmartBill, achiziționată de Visma, cel mai mare furnizor european de software de business în cloud.

„Aceasta nu este o oportunitate tipică de crowdfunding. Este genul de acces de nivel instituțional pe care investitorii retail îl obțin foarte rar: o companie care construiește și realizează exit-uri în Europa Centrală și de Est de peste două decenii, printr-un model care generează venituri recurente din administrarea de fonduri, nu din pariuri individuale. Aducerea unor astfel de oportunități către o comunitate mai largă de investitori este exact motivul pentru care a fost construit SeedBlink”, a declarat Andrei Dudoiu, directorul general (CEO) SeedBlink (foto).

„Ambiția noastră, prin strategia actuală de business, este să construim un grup de investiții care să pornească din regiunea CEE, prin achiziții de GP stakes și creștere organică proprie, și care să poată concura, în timp, cu jucători europeni de talie mai mare. Este o strategie unică în regiune: am fost primii care am lansat-o și vedem competitori doar la vest de noi. Acest avantaj de first-mover ne-a permis să atingem o traiectorie de creștere rapidă și dinamică, iar noi suntem convinși că putem menține acest ritm. Ne propunem să ne multiplicăm capitalizarea de piață în câțiva ani și plănuim să finanțăm această creștere prin crowdfunding-ul actual și prin viitoarele oferte publice planificate”, a spus Dr. Péter Oszkó, co-fondator și Managing Partner la O3 Partners.

O3 a încheiat anul 2025 cu venituri de 5,9 milioane EUR, comparativ cu 1,9 milioane EUR în 2024. Compania a raportat un randament total pentru acționari de peste 50% și un randament din dividende de 12% pentru anul respectiv. O3 este listată pe piața Xtend a Bursei de Valori din Budapesta din 2021, vizează promovarea pe piața Standard în a doua jumătate a anului 2026 și are în plan o viitoare listare pe Euronext Amsterdam.

Cu fondurile atrase, O3 Partners vrea să finanțeze noi participații în GP-uri și să dezvolte o divizie dedicată investițiilor în infrastructură de energie verde prin ELO3 Green Energy Investments. Compania lucrează, de asemenea, la dezvoltarea unei structuri evergreen de fond secundar, extinzându-și prezența în noi piețe din regiunile DACH, Benelux și Nordics. Runda este acum disponibilă pe SeedBlink.