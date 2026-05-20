Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Ventures, dedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Există o tentație frecventă pe slide-ul de business model: să pari original. Să prezinți un model complex, cu mai multe fluxuri de venituri, cu mecanisme sofisticate de monetizare, cu o arhitectură financiară care să arate că ai gândit totul în profunzime.

Rezistă tentației. Investitorul nu vrea originalitate pe acest slide. Vrea claritate.

Nimeni nu se așteaptă să inovezi modelul de business

Există un număr limitat de modele de business funcționale în tehnologie: subscripție, tranzacțional, usage-based, freemium cu conversie la paid, marketplace cu comision, licențiere, publicitate. Cam atât. Poate câteva combinații între ele.

Investitorii VC au văzut toate variantele de sute de ori. Nu ai cum să-i surprinzi cu un model nou de business — și nici nu trebuie să o faci. Startup-urile nu câștigă prin modele de business inventate, ci prin execuție superioară, produs mai bun și timing mai bun decât competiția.

Deci nu pierde timp explicând cum funcționează un model SaaS cu subscripție lunară. Toată lumea știe. Spune doar că asta e modelul tău, apoi treci direct la detaliile care contează.

La ce trebuie să răspundă acest slide

Cinci întrebări, toate legate de bani:

Cine plătește? Nu utilizatorul final neapărat — ci cine scoate cardul sau semnează contractul. Într-un model B2B2C, de exemplu, compania plătește, nu consumatorul. Această distincție schimbă tot ciclul de vânzare și toată logica scalării.

Cât plătește? Prețul unitar, ARPU, ACV — orice metrică relevantă pentru modelul tău. Nu trebuie să fie numărul final definitiv, mai ales dacă ești la stadii timpurii. Dar trebuie să existe un număr, nu o descriere vagă de „prețuri competitive."

Când și cum plătește? Upfront sau recurrent? Anual sau lunar? La activare sau la livrare? Acestea sunt detalii care influențează direct cash flow-ul și, implicit, cât de mult capital ai nevoie să ridici și când.

Cum se scalează modelul? Un model de subscripție SaaS scalează diferit față de un model tranzacțional cu marjă mică pe volum mare. Un marketplace are o dinamică de creștere complet diferită față de o licență enterprise vândută direct. Investitorul vrea să înțeleagă rapid dacă, pe măsură ce crești, modelul devine mai profitabil sau dacă costurile cresc proporțional cu veniturile.

Care sunt principalele frâne ale modelului? Fiecare model de business are puncte slabe cunoscute. Subscripția are churn. Marketplace-ul are problema “oul sau găina”. Modelul enterprise are cicluri lungi de vânzare. Dacă recunoști aceste riscuri pe slide, arăți că înțelegi business-ul. Dacă le ignori, investitorul le va ridica la întrebări — și vei părea fie naiv, fie necinstit.

Onestitatea e mai valoroasă decât optimismul pe acest slide

Există o diferență fundamentală între slide-ul de soluție — unde ai voie și chiar trebuie să fii îndrăzneț și aspirațional — și slide-ul de business model, unde trebuie să fii pragmatic și onest.

Un investitor care vede un model de business prea optimist, cu marje imposibile sau cu asumpții nerealiste despre prețuri și conversii, nu va gândi că ești ambițios. Va gândi că nu știi cum funcționează industria ta. Și asta e un semnal negativ care umbrește tot restul deck-ului.

Dacă modelul tău are limitări — spune-o, și spune ce faci în legătură cu ele. Dacă marjele sunt mici la început și cresc odată cu scalarea business-ului — arată de unde vine acea creștere de marjă. Dacă ciclul de vânzare e lung — recunoaște-l și explică de ce clientii tot merită efortul.

De ce contează poziția acestui slide în deck

Slide-ul de business model nu este izolat. Este primul moment în care apar numerele și logica financiară, și pregătește tot ce urmează — în special slide-ul cu condițiile rundei de finanțare, care e unul dintre cele mai importante din întreg deck-ul.

Dacă investitorul înțelege clar cine plătește, cât, când și cum scalează modelul, va putea evalua rapid dacă suma pe care o ceri are sens față de potențialul pe care îl descrii. Dacă slide-ul de business model e confuz sau incomplet, slide-ul cu runda de finanțare va părea arbitrar — un număr fără context.

Gândește-te la el ca la fundația pe care se construiesc argumentele financiare din restul deck-ului. O fundație solidă face tot ce urmează să fie credibil. Una șubredă pune sub semnul întrebării tot deck-ul.

