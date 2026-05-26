Listă: Câștigătorii competiției de idei de afaceri Innovation Labs 2026

Un sistem AI care poate detecta anomalii industriale prin sunet, o infrastructură de agenți pentru comerț online și o platformă de securitate cibernetică sunt printre câștigătorii Innovation Labs Demo Day 2026, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Ediția de anul acesta a inaugurat un nou format al programului de preaccelerare: un hackathon Innovation Labs unic la nivel național, reunind 127 de echipe calificate din 221 de proiecte înscrise. În urma hackathonului, 41 de echipe au fost admise în programul de mentorat de 10 săptămâni, organizat în București.

Programul a avut ca obiectiv dezvoltarea soluțiilor propuse de cele 41 de echipe în MVP-uri (Minimum Viable Products), prin mentorat, interacțiuni cu utilizatori reali și acces la resurse, tehnologii și oportunități oferite de partenerii Innovation Labs. Prezența națională a fost asigurată printr-o rețea vastă de parteneri regionali, atât ONG-uri, cât și universități, incluzând societăți antreprenoriale studențești.

După multiple etape de evaluare, s-a încheiat printr-un Demo Day, care a reunit 27 de echipe în cadrul Startups’ Fair, din care 17 calificate în finală.

Listă: Câștigătorii premiilor Innovation Labs Demo Day 2026

Echipa AICoustic este câștigătoarea trofeului „Innovation Labs Grand Prize”. AICoustic dezvoltă un sistem bazat pe inteligență artificială pentru mentenanță predictivă industrială, capabil să detecteze anomalii ale echipamentelor prin monitorizare acustică și analiză în timp real a sunetelor.

„Best Emerging Start-up” a fost câștigat de echipa DistriOS,care propune o infrastructură bazată pe agenți AI pentru automatizarea operațiunilor distribuitorilor din e-commerce, de la gestionarea listărilor și sincronizarea stocurilor până la facturare.

Trofeul „Best Product” a fost decernat echipei Intrudify, al cărei produs constă într-o platformă de securitate cibernetică bazată pe inteligență artificială, care testează continuu aplicațiile web prin simularea comportamentului real al atacatorilor și identificarea vulnerabilităților.

Echipa Nabu a fost desemnată câștigătoarea trofeului „Public Vote” pe baza votului publicului. Startup-ul dezvoltă o aplicație bazată pe inteligență artificială destinată optimizării comunicării în cupluri prin check-in-uri zilnice interactive și activități comune gamificate.

În ceea ce privește premiul-investiție de 500.000 EUR oferit de Early Game Ventures, patru dintre startup-urile finaliste au fost selectate pe lista scurtă a fondului de investiții, unul dintre acestea primind oferta preliminară („term sheet”).

„În ultimele zile s-au derulat mai multe runde de discuții pe marginea acesteia, dar momentan nu s-a ajuns la un acord final. Rămânem optimiști că vom finaliza discuțiile în perioada următoare și vom putea anunța ulterior cine a primit investiția”, a declarat Florin Vișa, Partner Early Game Ventures.

În București, Innovation Labs este organizat de Asociația Tech Lounge, având prezență națională prin partenerii regionali: Asociația Cluj Startups în Cluj-Napoca, SAS UAIC și SAS TUIAȘI în Iași, SAS UPT și SAS UVT în Timișoara, SAS UNITBV Venture în Brașov, Ovidius Innovation Center în Constanța, EduHub și Sibiu IT Cluster în Sibiu și SAS ASE în București.