Patronii români din industria suplimentelor alimentare cer cota redusă de TVA, de 11%

Sursă: © Elena Elisseeva | Dreamstime.com

Antreprenorii români reuniți în Patronatul Planta Romanica cer Guvernului României și Parlamentului României, într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro, revenirea suplimentelor alimentare reglementate, notificate și conforme la cota redusă de TVA, care acum este de 11%.

Ei au spus că suplimentele sunt sunt produse alimentare reglementate, utilizate pentru completarea dietei normale și pentru susținerea stării generale de sănătate. Aplicarea cotei standard de TVA de 21% a dus la creșterea prețului final pentru consumator, fără să producă o creștere reală și sănătoasă a consumului.

Piața suplimentelor alimentare din România a ajuns în 2025 la aproximativ 958 milioane EUR, cu o creștere valorică de 14% față de 2024, în timp ce volumele au crescut cu doar 1,4%. Această diferență arată că majorarea valorică a fost determinată în principal de creșterea TVA și de prețuri, nu de o creștere reală a consumului.

Patronatul arată că piața nu a crescut prin consum real și că românii nu au cumpărat mai mult, ci au plătit mai mult pentru aceleași produse.

IndicatorDate 2025Interpretare
Piața suplimentelor alimentare~958 milioane EURpiață importantă, dar sensibilă la preț
Creștere valorică+14%creștere generată în principal de TVA și scumpiri
Creștere în volum+1,4%consum aproape stagnant
Diferență valoare-volumpeste 12 puncte procentualeinflație fiscală, nu dezvoltare reală
TVA suplimente alimentare21%presiune directă pe consumator

Sursă: Patronatul Planta Romanica

Prin urmare, majorarea TVA nu a consolidat sănătos veniturile statului. A produs o creștere artificială a valorii pieței, a redus accesibilitatea suplimentelor alimentare și a pus presiune pe producători, distribuitori, farmacii, magazine de profil și consumatori.

Trecerea de la TVA 9% la TVA 21% a crescut prețul final cu 12 lei pentru același produs. Această diferență nu ajunge la producător, distribuitor sau farmacie, ci reprezintă o sarcină fiscală transferată consumatorului, spun antreprenorii.

Impactul revenirii la TVA redus poate fi compensat

Pe baza unei piețe estimate la 958 milioane EUR, impactul brut al scăderii de la TVA 21% la TVA 11% este estimat la aproximativ 80–96 milioane EUR/an, respectiv aproximativ 400–480 milioane lei/an.

Această sumă poate fi compensată prin măsuri fiscale concrete, fără a menține presiunea pe consumatorul care cumpără produse conforme.

Sursa de compensareDate concretePotențial estimat
Recuperarea a 1% din deficitul de colectare TVARomânia are un gap TVA de ~9,201 miliarde EUR, respectiv 30% din obligația teoretică de TVA~92 milioane EUR
Combaterea comerțului online neconformsuplimente vândute prin marketplace-uri, platforme externe și canale fără trasabilitate clarăvenituri suplimentare din TVA și impozite
Verificarea produselor nenotificateproduse comercializate fără respectarea cerințelor de notificare și etichetareeliminarea concurenței neloiale
Controlul achizițiilor intracomunitare cu riscproduse introduse în piață fără fiscalizare completăcreșterea conformării fiscale
Contribuție temporară pentru marile rețele farmaceutice integrateaplicată doar grupurilor cu cifre de afaceri foarte mari, nu farmaciilor independente~400–470 milioane lei/an, în scenariu moderat

România are cel mai mare deficit de colectare TVA din Uniunea Europeană: în 2023, a colectat 21,449 miliarde EUR TVA, dar gap-ul de conformare a fost estimat la 9,201 miliarde EUR, adică 30% din obligația totală teoretică de TVA. Recuperarea a doar 1% din acest gap ar însemna aproximativ 92 milioane EUR, sumă comparabilă cu impactul revenirii suplimentelor alimentare la TVA redus.

Patronatul propune ca Guvernul să analizeze o contribuție temporară de echilibrare, aplicată doar marilor rețele farmaceutice integrate, cu protejarea explicită a:

  • farmaciilor independente;
  • farmaciilor rurale;
  • farmaciilor mici;
  • operatorilor locali fără poziție dominantă.

Această contribuție nu trebuie să afecteze farmaciile de proximitate, ci să vizeze exclusiv grupurile integrate cu cifre de afaceri de ordinul miliardelor de lei, spun antreprenorii.

Ei propun ca scenariu moderat:

Bază de aplicareContribuție propusă
sub 1 miliard lei cifră de afaceri0%
peste 1 miliard lei cifră de afaceri, doar pentru grupuri integrate1,2%–1,4% aplicat numai sumei care depășește pragul

Aplicată doar principalelor grupuri farmaceutice integrate, o astfel de contribuție ar putea genera aproximativ 400–470 milioane lei/an, sumă comparabilă cu impactul revenirii suplimentelor alimentare la TVA redus.

Aceasta este o variantă de neutralitate bugetară: consumatorul nu mai este penalizat prin TVA de 21% la suplimente alimentare, iar diferența este compensată din zone cu putere economică ridicată și risc de concentrare excesivă.

Solicitările patronatului

Antreprenorii solicită:

  1. modificarea Codului fiscal;
  2. eliminarea excepției care exclude suplimentele alimentare de la cota redusă de TVA;
  3. aplicarea cotei reduse de TVA de 11% pentru suplimentele alimentare notificate și conforme;
  4. realizarea unei analize oficiale privind impactul fiscal real al majorării TVA;
  5. combaterea comerțului online neconform cu suplimente alimentare;
  6. verificarea produselor nenotificate și a vânzărilor fără trasabilitate;
  7. analizarea unei contribuții temporare de echilibrare pentru marile rețele farmaceutice integrate;
  8. protejarea explicită a farmaciilor independente, rurale și a micilor operatori;
  9. consultarea industriei înaintea adoptării măsurilor fiscale cu impact asupra consumatorilor și producătorilor români.

Patronatul Planta Romanica cere Guvernului și Parlamentului revenirea suplimentelor alimentare reglementate la cota redusă de TVA de 11% și compensarea diferenței bugetare din combaterea evaziunii, fiscalizarea comerțului online neconform și contribuția temporară a marilor rețele farmaceutice integrate, nu din taxarea suplimentară a consumatorilor corecți.

