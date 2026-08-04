Un marketplace românesc de servicii de curierat se extinde în UE

O platformă de servicii de curierat fondată de doi români anunță că își extinde activitatea către piața Uniunii Europene, acoperind atât fluxurile de import, cât și de export între România și UE, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

eAWB promite să ofere o alternativă modernă și digitalizată în locul soluțiilor informale de transport de marfă. Firma vrea să simplifice accesul clienților români la livrările internaționale și să ofere magazinelor online din România o soluție logistică prin care să se extindă mai ușor pe piața europeană, adresând un potențial de peste 450 de milioane de consumatori.

Noul serviciu este facilitat, în prezent, de o rețea operațională formată din 5 curieri, alți parteneri urmând să se alăture până la final de an.

Conform estimărilor eAWB, piața de colete cross-border reprezintă 5–7% din totalul livrărilor din România, echivalentul a aproximativ 50.000 de colete pe zi.

„Ne-am propus să eliminăm barierele logistice și să oferim o alternativă predictibilă la mijloacele mai puțin convenționale de transport de colete în afara țării, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru persoanele fizice. Ne dorim ca un comerciant din România să poată vinde la fel de simplu în Europa cum o face în țară, iar românii din diaspora să poată trimite sau primi pachete de acasă în condiții de siguranță deplină și livrare direct la ușă”, a declarat Daniel Neacșu, Co-Fondator eAWB.

Serviciile de curierat sunt disponibile pe web, în aplicațiile mobile și în integrările ecommerce pentru magazinele online.

În etapa inițială, eAWB estimează că aproximativ 70% dintre coletele expediate la nivel european vor avea ca destinație sau vor proveni din țările apropiate precum Bulgaria, Ungaria și Grecia, dar și cele unde diaspora românească are o prezență puternică, precum Germania, Italia, Spania și Franța.

Costul de livrare pornește de la 29,99 lei per colet și variază în funcție de țara de destinație și tipul expedierii.

Serviciile Premium sunt potrivite pentru situații de urgență (spre exemplu, când e nevoie ca documente sau obiecte personale să ajungă rapid la destinatar). În acest caz, ridicarea coletului se realizează în aceeași zi în care s-a plasat comanda, iar livrarea are loc a doua zi, până în ora 10:00, oriunde în UE;

sunt potrivite pentru situații de urgență (spre exemplu, când e nevoie ca documente sau obiecte personale să ajungă rapid la destinatar). În acest caz, ridicarea coletului se realizează în aceeași zi în care s-a plasat comanda, iar livrarea are loc a doua zi, până în ora 10:00, oriunde în UE; Serviciile Standard sunt o soluție pentru expedieri uzuale, cu un termen de livrare cuprins între 1 și 7 zile lucrătoare, în funcție de destinație.

În această etapă, serviciile internaționale sunt configurate exclusiv pentru livrare direct la adresă (door-to-door), nefiind incluse punctele fixe de ridicare sau rețelele de lockere.

eAWB a fost lansată în 2024 de antreprenorii Radu Meteș și Daniel Neacșu, cu experiență cumulată de peste 30 de ani în industria de comerț online în companii ca Sezamo, Vivre, Elefant și eMAG. Platforma de tip marketplace de curierat facilitează expedierea coletelor în toată țara. Prin colaborările strânse cu cei mai mari curieri și utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială, oferă utilizatorilor posibilitatea de a compara rapid prețuri și servicii într-un singur loc.