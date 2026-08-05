Primul „unicorn” al Serbiei face primii pași pentru a intra în România: Ominimo deschide o sucursală locală

Startup-ul sârbo-ungar de tehnologie de asigurări Ominimo, recent devenit „unicorn” în urma unei runde de finanțare, face primii pași pentru a intra pe piața locală, prin deschiderea unei sucursale în Oradea, potrivit Profit.ro.

Sucursala ar fi fost înființată la finele anului trecut și îl are ca împuternicit pe Zekany Kristof, directorul general al Ominimo Ungaria, conform datelor de pe ListaFirme.ro.

Compania-mamă a societății din Oradea este Ominimo Sweden AB din Suedia.

Startup-ul a devenit, la finalul lunii iulie, „unicorn”, adică un startup de tehnologie care ajunge să fie evaluat la cel puțin 1 miliard dolari, în urma unei investiții private (înainte de listarea pe bursă), după o rundă de finanțare condusă de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Ominimo a fost fondată în anul 2024 deDušan Komar (CEO), Laslo Horvath (CTO) și Dennis Weinbender, trei foști consultanți McKinsey & Company, care au dezvoltat o soluție de asigurări cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta combină expertiza în domeniul asigurărilor, „data science” și dezvoltarea software pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor, a automatiza operațiunile de asigurare și a oferi o experiență mai simplă pentru clienți.

Anul trecut, firma a încheiat o finanțare de tip Seria A la valoarea de 200 milioane dolari, Zurich Insurance alăturându-se companiei atât ca partener strategic de distribuție, cât și acționar minoritar.

Firma s-a extins în Polonia, Olanda și Suedia, iar acum se pregătește să intre pe mai multe piețe, printre care se numără și România.