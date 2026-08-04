Vaslui: O firmă românească lansează un proiect pilot de rețea inteligentă de stații pentru încărcarea telefoanelor mobile

O firmă românească lansează un proiect pilot al unei rețele de stații inteligente pentru încărcarea telefoanelor mobile care afișează reclame, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

FiiObservat, un proiect dezvoltat de compania GenGraphic SRL, va deschide prima stație în cadrul Happy Cinema Vaslui, pe 29 august 2026.

Stațiile permit încărcarea gratuită a telefoanelor mobile prin intermediul mai multor tipuri de conectori compatibili cu cele mai utilizate dispozitive de pe piață. În același timp, cele două ecrane digitale integrate afișează conținut informativ și mesaje de promovare, oferind companiilor o modalitate de comunicare bazată pe utilitate și prezență într-un context în care utilizatorii interacționează direct cu serviciul oferit.

„FiiObservat a pornit din observarea unei situații simple, pe care aproape fiecare dintre noi a trăit-o la un moment dat: bateria telefonului se descarcă exact atunci când avem cea mai mare nevoie de el. Ne-am propus să construim mai mult decât o stație de încărcare. Vrem să dezvoltăm o rețea de servicii care aduce valoare oamenilor și creează un nou mod prin care companiile pot comunica cu publicul lor. Parteneriatul cu Happy Cinema reprezintă primul pas al acestui proiect și le mulțumim pentru încrederea acordată”, a spus Eduard Deleu, fondatorul conceptului.

Spre deosebire de formele tradiționale de publicitate, conceptul propus își propune să creeze o asociere pozitivă între brandurile partenere și un serviciu util pus gratuit la dispoziția publicului.

FiiObservat are planuri de extindere în:

cinematografe;

clinici și spitale private;

centre comerciale;

instituții publice;

aeroporturi;

gări și autogări;

universități;

alte locații cu trafic ridicat.

Modelul de dezvoltare urmărește colaborarea atât cu operatorii locațiilor, cât și cu companii interesate să susțină serviciul prin parteneriate comerciale și de promovare.