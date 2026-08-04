Skip to content

Vaslui: O firmă românească lansează un proiect pilot de rețea inteligentă de stații pentru încărcarea telefoanelor mobile

Vaslui: O firmă românească lansează un proiect pilot de rețea inteligentă de stații pentru încărcarea telefoanelor mobile
Sursă: FiiObservat
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O firmă românească lansează un proiect pilot al unei rețele de stații inteligente pentru încărcarea telefoanelor mobile care afișează reclame, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

FiiObservat, un proiect dezvoltat de compania GenGraphic SRL, va deschide prima stație în cadrul Happy Cinema Vaslui, pe 29 august 2026.

Stațiile permit încărcarea gratuită a telefoanelor mobile prin intermediul mai multor tipuri de conectori compatibili cu cele mai utilizate dispozitive de pe piață. În același timp, cele două ecrane digitale integrate afișează conținut informativ și mesaje de promovare, oferind companiilor o modalitate de comunicare bazată pe utilitate și prezență într-un context în care utilizatorii interacționează direct cu serviciul oferit.

„FiiObservat a pornit din observarea unei situații simple, pe care aproape fiecare dintre noi a trăit-o la un moment dat: bateria telefonului se descarcă exact atunci când avem cea mai mare nevoie de el. Ne-am propus să construim mai mult decât o stație de încărcare. Vrem să dezvoltăm o rețea de servicii care aduce valoare oamenilor și creează un nou mod prin care companiile pot comunica cu publicul lor. Parteneriatul cu Happy Cinema reprezintă primul pas al acestui proiect și le mulțumim pentru încrederea acordată”, a spus Eduard Deleu, fondatorul conceptului.

Spre deosebire de formele tradiționale de publicitate, conceptul propus își propune să creeze o asociere pozitivă între brandurile partenere și un serviciu util pus gratuit la dispoziția publicului.

FiiObservat are planuri de extindere în:

  • cinematografe;
  • clinici și spitale private;
  • centre comerciale;
  • instituții publice;
  • aeroporturi;
  • gări și autogări;
  • universități;
  • alte locații cu trafic ridicat.

Modelul de dezvoltare urmărește colaborarea atât cu operatorii locațiilor, cât și cu companii interesate să susțină serviciul prin parteneriate comerciale și de promovare.

Idei | Antreprenori

Un startup de cipuri AI și-a triplat valoarea în jumătate de an, după ce a strâns 312 milioane dolari de la investitori ca Arm și Reed Hastings, co-fondatorul Netflix

[P] Revoluția AI pe piața de rent a car: Cum se caută și se rezervă mașinile în 2026

[P] API de semnătură electronică: cinci domenii de integrare cu eSemneaza.ro

[P] Certificatul constatator, actul pe care banca, primăria și finanțatorul ți-l cer în același an: ce conține și cum îl obții

De la clinici la o platformă medicală integrată. Cum combină Clinica Prevencia tehnologia, inteligența artificială și serviciile mobile

Se lansează o școală de vară de educație financiară și antreprenorială pentru copii, în colaborare cu startup-ul românesc Kidprenor

[P] Partslife România obține medalia Bronze EcoVadis și intră în top 35% companii evaluate la nivel global