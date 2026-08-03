Un startup de cipuri AI și-a triplat valoarea în jumătate de an, după ce a strâns 312 milioane dolari de la investitori ca Arm și Reed Hastings, co-fondatorul Netflix

Un startup londonez care dezvoltă procesoare pentru inteligență artificială și-a triplat valoarea în jumătate de an, la 3,3 miliarde dolari, după ce a strâns 312 milioane dolari de la investitori, printre care se numără gigantul în zona de semiconductori Arm și Reed Hastings, co-fondatorul Netflix.

Firma britanică Olix a închis runda de finanțare de tip Seria B, condusă de Fundomo, o firmă de investiții din New York, cu sprijinul Arm, Hudson River Trading și Reed Hastings ca investitor de tip „angel”, printre alții.

We are excited to announce OLIX's $312m Series B.



OLIX's mission is to build the infrastructure for frontier AI. Instead of forcing a single chip to do everything, we build specialised silicon and an optical network to connect it, unrolling models across racks like an assembly… pic.twitter.com/taa3v02CDX — James Dacombe (@jamesdacombe) August 3, 2026

Odată cu noua rundă, startup-ul îl aduce în Consiliul său de Administrație pe Nick McKeown, profesor la Stanford, Oxford și antreprenor din Silicon Valley, cunoscut pentru faptul că este co-inventator al rețelelor definite prin software, OpenFlow și P4.

În același timp, Olix l-a numit, de asemenea, pe Matt Briers în funcția de director financiar. El a ocupat aceeași funcție la Wise timp de 9 ani, venind în 2015 de la Google, când compania avea aproximativ 500.000 de clienți.

Noua rundă a crescut valoarea companiei de 3 ori de la ultima evaluare, de puțin peste 1 miliard dolari, primită în luna februarie a acestui an.

Firma londoneză a fost fondată în anul 2023 de James Dacombe (25 ani), bursier al programului derulat de Peter Thiel pentru tinerii care vor să renunțe la studii pentru a dezvolta afaceri. Dacombe a abandonat liceul la vârsta de 16 ani pentru a lucra pentru un startup, ca mai apoi să dezvolte prima sa afacere la 17 ani, numită CoMind. Startup-ul de neurotehnologie a strâns circa 15 milioane dolari, potrivit descrierii de pe Forbes.

Majoritatea companiilor folosesc un singur cip cu scop general pentru orice, dar platforma X-1 a Olix distribuie modelul pe mai multe cipuri specializate, fiecare gestionând o sarcină specifică. Sistemul folosește o structură de calcul flexibilă în loc să blocheze designul unui model.

Cipurile folosesc o interconectare optică, trimițând date prin lumină în loc de cupru. Startup-ul spune că acest lucru reduce latența și economisește energie. Primul cip, DX-1, este un accelerator de decodare pentru etapa în care un model își creează ieșirea.

Pentru modelele de inteligență artificială cu 100 miliarde parametri, Olix spune că platforma poate livra peste 10.000 de tokenuri pe secundă per utilizator și consumă mai puțină energie decât cipurile de uz general pentru loturi mari.

Finanțarea va permite firmei să ofere DX-1 către primii clienți până în al doilea semestru din 2027 și să dezvolte platforma mai largă de siliciu personalizat din spate, împreună cu angajamentele de producție și lanț de aprovizionare pe care le cere scalarea hardware-ului de inferență.