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Anthropic se pregătește să producă cipuri AI proprii

Claude by Anthropic
Claude by Anthropic Sursă: © Mino Surkala | Dreamstime.com
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Firma de inteligență artificială Anthropic strânge o echipă care să fie responsabilă de proiectarea propriilor cipuri pentru inteligență artificială, potrivit Business Insider.

Dezvoltatorul chatbot-ului Claude a spus pentru sursa citată că vrea să co-proiecteze hardware și modele AI pentru a ajuta tehnologia să ruleze mai repede și mai eficient.

În același timp, compania va continua să adopte o „abordare cu mai multe cipuri”, bazându-se în continuare pe puterea de calcul de la AWS, Google, Nvidia și AMD.

Nu este singura firmă de tehnologie care a ales să dezvolte cipuri proprii pentru a reduce dependența de hardware-ul altor companii, OpenAI prezentând spre finalul lunii iunie primul cip proiectat intern şi construit, în colaborare cu Broadcom, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

De asemenea, colosul Microsoft a spus anul trecut că vrea să folosească cipuri proprii în centrele de date, Google DeepMind se bazează de mult timp pe procesoarele proprii Tensor, iar Meta și-a dezvoltat propriile acceleratoare MTIA pentru sarcinile de lucru AI. 

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