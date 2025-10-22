Înscrieri: Finanțări de până la 60.000 EUR pentru IMM-urile europene, într-un program UE de soluții de realitate extinsă (XR) pentru sănătate

IMM-urile europene, inclusiv din România, pot accesa până la 60.000 EUR finanțare și pot colabora cu inovatori europeni de top din domeniul realității extinse (XR) pentru sănătate, printr-un program co-finanțat de UE, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Informații și detalii despre procesul de aplicare pot fi găsite AICI. Aplicațiile sunt deschise până la 30 noiembrie 2025, ora 23:59 CET.

Al doilea Apel Deschis VR Health Champions 2026 este destinat IMM-urilor care pot oferi servicii de expertiză menite să sprijine dezvoltarea soluțiilor XR. Candidații pot contribui cu expertiză în domenii precum cercetarea clinică, imagistica medicală, IT medical, inteligență artificială, științe comportamentale, reglementare, marketing, design UX sau viziune computerizată, pentru a ajuta pionierii în realitate extinsă.

Aplicațiile selectate vor primi până la 60.000 EUR pentru a aborda una dintre cele 14 provocări strategice identificate de cele cinci IMM-uri de referință implicate în proiect:

dotLumen – România;

MEEVA – Italia;

MedApp – Polonia;

Metaskills – Polonia;

Virtuleap – Portugalia.

Inițiativa este susținută de un consorțiu format din 19 parteneri din 9 state membre ale Uniunii Europene, reunind universități de top, spitale, companii din industrie și rețele de inovare. Proiectul este coordonat de Instituto Pedro Nunes și co-coordonat de EIT Health InnoStars.

Proiectul european se va desfășura pe o perioadă de trei ani și are ca obiectiv creșterea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) al IMM-urilor de referință, de la TRL6 la TRL9, în următoarele domenii:

Navigație medicală în timpul intervențiilor chirurgicale;

Terapie prin jocuri imersive;

Evaluare cognitivă;

Educație și formare medicală;

medicală; Personalizarea căștilor VR pentru uz medical.

Apelul Deschis VR Health Champions 2026 face parte dintr-o inițiativă de 7,8 milioane EUR, susținută de EIT Health.