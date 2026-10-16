Startup-ul clujean .lumen (dotLumen) câștigă și competiția Glovo de la Barcelona, după cea din România

Startup-ul clujean .lumen (dotLumen), care dezvoltă „ochelari” cu inteligență artificială pentru nevăzători, a câștigat competiția de pitching Startup Campus organizată de Glovo la Barcelona, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

La cea de-a patra ediție Startup Campus, organizată la sediul Glovo din Barcelona, au participat 33 de fondatori și membri ai echipelor din Germania, Kazahstan, Kenya, Moldova, Maroc, Polonia, Portugalia, România, Spania, Tunisia și Ucraina. În cadrul programului, aceștia au beneficiat de sesiuni de mentorat pentru consolidarea produselor de bază și de conexiuni strategice cu parteneri relevanți, menite să le ofere oportunități de scalare. Participanții au luat parte la masterclass-uri și workshopuri și au primit feedback strategic din partea unor experți și mentori din industrie, printre care și fondatorii Glovo, Oscar Pierre și Sacha Michaud.

„Când am lansat Glovo la Barcelona, în 2015, a trebuit să descoperim singuri, pas cu pas, cum funcționează construirea și scalarea unui startup; am învățat făcând, cu resurse limitate. Astăzi, prin Startup Campus, suntem mândri să dăm mai departe ceea ce am învățat, în rolul nostru de aliat digital local, reunind fondatori excepționali din ecosisteme tech emergente, conectându-i cu mentori și investitori relevanți și ajutându-i să construiască afaceri reziliente, cu potențial de scalare globală”, a declarat Sacha Michaud, Co-Fondator Glovo.

Câștigătorul ediției din acest an a competiției internaționale de pitching a fost .lumen, care dezvoltă „Glasses for the Blind”, o soluție de mobilitate bazată pe tehnologia proprietară Pedestrian Autonomous Driving AI și feedback haptic, concepută pentru a sprijini navigarea independentă a persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere.

„Suntem extrem de onorați. Construim o tehnologie care ar putea fi deosebit de utilă pentru Glovo și pentru clienții săi. Sunt foarte entuziasmat și abia aștept să mă întorc acasă și să începem să lucrăm la lucrurile pe care ne-am angajat să le livrăm”, a declarat Cornel Amariei, CEO .lumen.

Locurile al doilea și al treilea au fost ocupate de Granter, un startup portughez de inteligență artificială specializat în consultanță pentru granturi, și de Bleecker Technologies, o companie spaniolă care dezvoltă soluții pentru automatizarea urmăririi stocurilor prin computer vision și coduri vizuale brevetate. Toate cele trei startup-uri vor continua să beneficieze de mentorat și consiliere din partea lui Sacha Michaud.

Participarea României la Startup Campus a venit în continuarea ediției 2026 a Tech Catalyst România, inițiativa locală Glovo dedicată sprijinirii companiilor mature, cu potențial ridicat, care se confruntă cu provocări de scalare. Startup-ul .lumen a fost și câștigător al Tech Catalyst, fiind premiat cu 5.000 EUR, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

„Parcursul .lumen, de la câștigarea Tech Catalyst România până la obținerea primului loc la Startup Campus în Barcelona, este exact tipul de evoluție pe care ne dorim ca aceste programe să o faciliteze. România are fondatori puternici, care dezvoltă tehnologii cu relevanță reală și potențial de scalare internațională, iar rolul nostru este să contribuim la crearea de conexiuni între această inovație locală și expertiza, rețelele și oportunitățile disponibile în ecosistemul internațional Glovo”, a declarat Bogdan Meica, General Manager, Glovo România.

Competiția locală a reunit 16 aplicanți, dintre care cinci startup-uri au fost selectate pentru etapa finală și evaluate pe baza a patru criterii principale: utilitate urbană, inovație, capacitatea de integrare în ecosistemul urban și fezabilitate de piață. Tech Catalyst s-a adresat companiilor aflate în etapa Late Seed sau Series A, care generau deja venituri și căutau expertiză pentru scalare, parteneriate sau extindere internațională.

Delivery Hero: cel mai mare generator de antreprenori din ecosistemul tech european

În prima zi a evenimentului, Sacha Michaud și Eszter Ungar, Vice President for Corporate Affairs în cadrul Delivery Hero, au prezentat și discutat rezultatele unei noi cercetări publicate de Delivery Hero împreună cu platforma de date pentru startup-uri Dealroom.

Analiza arată că foști angajați ai brandurilor europene din portofoliul Delivery Hero au fondat 150 de startup-uri, cu o valoare estimată cumulată de 7,5 miliarde EUR. Acest rezultat poziționează Delivery Hero drept cel mai mare „founder factory” din Europa din perspectiva numărului de startup-uri fondate ulterior de foști angajați, depășind companii precum Klarna, Zalando și Spotify. Glovo este responsabilă pentru 35 dintre aceste startup-uri, evaluate cumulat la aproximativ 461 milioane EUR.

De la lansarea Startup Campus, în 2023, Glovo a găzduit 53 de startup-uri și a organizat peste 20 de competiții locale Power Up, programul având un impact asupra a peste 1.000 de persoane.

Urmărește un interviu StartupCafe.ro cu antreprenorul Cornel Amariei, co-fondator al dotLumen.