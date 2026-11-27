Știința ne arată că un piept de pui este bun nu doar pentru că are o anumită culoare, pentru că lasă puțin lichid în tigaie sau pentru că provine de la un brand cunoscut. Fiecare dintre aceste elemente poate spune ceva, dar niciunul nu spune întreaga poveste. Ceea ce noi percepem drept frăgezime, suculență, gust și prospețime este rezultatul unor procese biologice și tehnologice care încep cu mult înainte de momentul cumpărării. Iar ceea ce nu putem percepe prin simțuri, în special riscurile microbiologice și chimice, trebuie gestionat prin măsuri riguroase de siguranță alimentară. De aceea, atunci când alegem carne de pui, merită să privim dincolo de preț și de promisiunile de marketing de pe ambalaj și să observăm cum se comportă produsul la gătire, să înțelegem diferențele dintre bucățile de carne și să alegem producători care pot explica și demonstra modul în care își controlează producția.

O carne de pui de calitate trebuie să fie bună și savuroasă când o mâncăm, iar drumul ei până acolo trebuie să fie la fel de bine făcut

Frăgezimea, suculența și textura nu apar întâmplător și nici nu depind exclusiv de priceperea celui care gătește, ci sunt influențate de structura fibrelor musculare, de transformările biochimice care au loc după sacrificare, de pH și de capacitatea naturală a proteinelor de a reține apa. Sunt caracteristici pe care știința le poate măsura și explica, iar noi le recunoaștem prin experiența directă a consumului. După cum explică prof. univ. dr. Dan C. Vodnar, „specialiștii măsoară pH-ul, capacitatea țesutului muscular de a reține apa, pierderile la gătire, textura, frăgezimea și caracteristicile nutriționale, iar fiecare dintre acești indicatori explică o parte din ceea ce noi percepem prin simțuri”. Tocmai de aceea, calitatea nu poate fi redusă la o singură caracteristică, oricât de atractiv ar suna o promisiune de marketing pe ambalaj. Ea rezultă din interacțiunea mai multor factori, care trebuie înțeleși și evaluați împreună. În cazul cărnii de pui Fragedo, legătura dintre ceea ce apreciem în farfurie și ceea ce poate fi controlat în producție simplu de demonstrat. Frăgezimea, atributul definitoriu al brandului, este însoțită de suculență, textură plăcută, gust natural și aromă plăcută, caracteristici a căror constanță este susținută prin modelul integrat TRANSAVIA, de la bob la furculiță, cu facilități proprii. Faptul că toți puii provin exclusiv din fermele proprii, iar compania gestionează direct toate etapele de creștere, hrănire, procesare și distribuție permite corelarea informațiilor și monitorizarea parametrilor relevanți pentru calitatea și siguranța produselor.

Știința ne ajută să înțelegem de ce ne place o anumită carne de pui, dar și de ce încrederea într-un produs trebuie să meargă mai departe de ceea ce putem vedea sau gusta

Carnea de pui este apreciată pentru conținutul de proteine de bună calitate care furnizează toți aminoacizii esențiali și pentru aportul de vitamine și minerale. În funcție de bucata de carne și de compoziția acesteia, conținutul proteic se situează frecvent în jurul valorilor de 18–22 g la 100 g de produs crud. În plus, carnea de pui are un nivel redus de grăsimi totale și saturate, un raport optim între acizii grași Omega-3 și Omega-6 și aport natural de vitamine și minerale (B3, B6, B12, fier hemic, zinc și seleniu). Dar nu toate bucățile au același profil nutrițional: pieptul de pui are, în general, un conținut mai redus de grăsime și este potrivit pentru preparate în care dorim o carne slabă, bogată în proteine, în timp ce pulpa de pui conține ceva mai multă grăsime, ceea ce contribuie la gustul mai pronunțat și la suculență și furnizează, în general, mai mult fier decât pieptul, inclusiv fier hemic, care se absoarbe mai ușor decât fierul non-hemic din sursele vegetale. Alegerea nu trebuie să devină o competiție între piept și pulpă căci nutriționiștii consideră că ambele pot contribui la o alimentație variată, în funcție de nevoile și preferințele fiecăruia. Diversitatea sortimentelor din fiecare gamă Fragedo, de la piept de pui, la pulpe, aripioare, ciocănele, tacâmuri și alte piese, permite alegerea bucății potrivite atât pentru rețeta dorită, cât și pentru preferințele nutriționale ale fiecăruia.

După cum apreciază Prof. univ. dr. Dan C. Vodnar, „calitatea cărnii de pui este un concept multidimensional, evaluat prin indicatori fizico-chimici, tehnologici și senzoriali. Literatura recentă arată că printre principalii parametri se numără pH-ul, culoarea, capacitatea de reținere a apei, pierderile prin scurgere și la gătire, textura și frăgezimea. Acești indicatori trebuie interpretați împreună, deoarece sunt interdependenți. O analiză de tip review publicată în 2024 arată că evoluția pH-ului după sacrificare influențează culoarea, frăgezimea, suculența, capacitatea de reținere a apei și stabilitatea cărnii în timpul păstrării. După sacrificare, glicoliza continuă, se acumulează acid lactic, iar pH-ul muscular scade. Ritmul și intensitatea acestei scăderi pot modifica structura proteinelor și modul în care apa este reținută în țesutul muscular”.

Există însă și o parte a calității pe care nici cea mai atentă examinare a cărnii nu o poate dezvălui: siguranța produselor. Prof. univ. dr. Dan C. Vodnar atrage atenția că „bacterii patogene precum Salmonella sau Campylobacter nu pot fi identificate prin simpla examinare a cărnii”. De aceea, după cum punctează Marian Sabău, Director Divizia Calitate şi Siguranţa Alimentului TRANSAVIA, „siguranța alimentară nu se judecă doar după aspect, miros sau gust, ci se construiește prin control strict al tuturor verigilor din lanțul de producție, biosecuritate, supraveghere sanitar-veterinară, controale microbiologice, monitorizarea reziduurilor și respectarea lanțului frigorific”. „Lumea microorganismelor spune mereu o poveste despre calitate, durabilitate și igienă. În siguranța alimentelor, aceste forme de viață invizibile devin mesageri tăcuți ai științei, ajutându-ne, prin metode tot mai avansate, să înțelegem ce este cu adevărat sigur pentru consum. Sunt aliați nevăzuți ai industriei alimentare și, totodată, ambasadorii siguranței”, explică Mirabela Popovici, expert în microbiologia alimentelor TRANSAVIA, care completează: „calitatea produselor din carne de pui Fragedo rezidă din intersecția dintre caracteristicile pe care consumatorul le apreciază și procesele prin care TRANSAVIA urmărește să le asigure constant”. Iar pentru noi, consumatorii, aceasta este diferența dintre o promisiune de pe ambalaj și una care poate fi explicată, verificată și susținută prin fapte.

Cum recunoaștem, în practică, o carne de pui de calitate?

Vehicularea în spațiul public, în ultima perioadă, a numeroase subiecte legate de siguranța produselor din carne de pui, de corectitudinea etichetării și de onestitatea comunicării, alături de proliferarea miturilor și a informațiilor false (fake news) în mediul digital, au alimentat confuzia consumatorilor și au făcut tot mai dificilă diferențierea dintre informațiile fundamentate științific, afirmațiile de marketing și percepțiile subiective despre calitate. În acest context, întrebări precum „Cum recunoaștem o carne de pui de calitate?”; Ce putem verifica singuri, la raft sau în bucătărie?; Ce ne spun, de fapt, culoarea, textura, cantitatea de lichid eliminată la gătire ori frăgezimea cărnii?; Ce anume nu putem vedea sau simți, dar trebuie să fie confirmat în urma unor verificări riguroase făcute de producător și autorități?, devin mai relevante ca oricând. Răspunsurile vin din întâlnirea dintre știința alimentelor și experiența noastră de zi cu zi, oferindu-ne repere concrete pentru a înțelege calitatea dincolo de aparențe și de promisiunile de pe ambalaj.

La raft: aspectul și culoarea

Primul contact cu un produs din carne de pui este vizual, iar aspectul ne poate oferi indicii importante despre calitatea și prospețimea acestuia. Căutăm o carne cu aspect curat, culoare naturală, caracteristică tipului de carne ales, de regulă roz-pal până la roz-roșiatic, cu variații firești între piept și pulpe. Suprafața trebuie să fie ușor umedă, dar nu anormal de lipicioasă, iar musculatura să prezinte o consistență fermă și elastică, fără modificări vizibile neobișnuite. Mirosul trebuie să fie caracteristic cărnii proaspete, fără note neplăcute sau persistente, aspect pe care îl putem verifica după deschiderea ambalajului.

În cazul produselor congelate, urmărim integritatea bucăților de carne sau a carcasei, absența deformărilor neobișnuite și a zonelor deshidratate, albicioase sau cenușii, cunoscute drept „arsuri de congelare”, care pot afecta textura și gustul. Dacă alegem organe de pui, precum ficat, inimă sau pipotă, acestea trebuie să fie bine curățate, cu aspect, culoare și consistență caracteristice, fără modificări evidente. Indiferent de produs, verificăm integritatea ambalajului, termenul de valabilitate și respectarea temperaturii de păstrare indicate pe etichetă.

În cazul cărnii proaspete de pui Fragedo, un rol important în păstrarea prospețimii îl are și tehnologia de ambalare în atmosferă protectoare care presupune înlocuirea aerului obișnuit din interiorul ambalajului cu un amestec controlat de gaze, precum oxigenul, dioxidul de carbon și azotul, prezente și în aerul pe care îl respirăm, dar în proporții diferite, stabilite științific în funcție de caracteristicile produsului. Astfel, această tehnologie ajută la păstrarea caracteristicilor senzoriale ale cărnii de pui Fragedo pe durata de valabilitate stabilită, cu condiția respectării lanțului frigorific. Uneori, ca urmare a utilizării acestei tehnologii moderne, folia caserolei poate prezenta, pentru 1-2 zile, o ușoară bombare determinată de amestecul de gaze introdus în mod controlat în ambalaj pentru a proteja carnea și a-i menține prospețimea. Este un efect firesc al ambalării în atmosferă protectoare, care nu trebuie confundat cu un semn de alterare atunci când ambalajul este intact, căci, spre deosebire de produse lactate, carnea nu fermentează.

Acordați atenție etichetei produsului pe care îl alegeți și asigurați-vă că eticheta oferă informațiile legale obligatorii (denumire produs, lista ingredientelor pentru produsele procesate, cantitatea netă a produselor de bază, valabilitatea produsului sau data limită de consum, numele sau denumirea comercială a producătorului, țara de origine sau locul de proveniență). Citiți cu atenție informațiile referitoare la data de expirare, condițiile de păstrare și instrucțiunile de preparare.

La atingere: textura

Carnea de pui proaspătă trebuie să aibă o consistență caracteristică, fermă, dar elastică, fără suprafață anormal de lipicioasă sau zone neobișnuit de dure. La o apăsare ușoară, țesutul muscular ar trebui să își recapete forma, fără să prezinte modificări evidente ale structurii. Aceste proprietăți sunt influențate de integritatea fibrelor musculare și de transformările biochimice ale cărnii.

La gătire: apa și comportamentul cărnii

Științific, comportamentul cărnii este influențat de capacitatea proteinelor musculare de a reține apa prezentă în mod natural în țesuturi. Cu cât structura proteinelor musculare își păstrează mai bine integritatea și capacitatea de reținere a apei este mai mare, cu atât carnea tinde să piardă mai puțin lichid la preparare, să își păstreze mai bine volumul și să rămână mai suculentă, în condiții similare de gătire. Această capacitate este un indicator important al calității cărnii de pui, deoarece influențează atât comportamentul la preparare, cât și frăgezimea, textura și suculența pe care le apreciem în farfurie. Observațiile legate de cât lichid pierde carnea de pui pe care o preparăm, cum își modifică volumul și dacă se gătește uniform sunt utile în a ne asigura că am ales o carne de pui de calitate, însă trebuie interpretate în context, căci depind și de metoda de preparare și temperatura la care se gătește și nu constituie singure un verdict asupra calității.

În farfurie: aroma, frăgezimea și suculența

O carne plăcută la mestecat, fără zone anormal de rigide, cu textura potrivită bucății alese, oferă informații despre experiența senzorială. Frăgezimea, suculența, gustul natural și aroma sunt caracteristici care se completează reciproc și care ne ajută să apreciem calitatea cărnii de pui dincolo de aspectul său. Din perspectivă științifică, acestea sunt influențate de structura fibrelor musculare, de pH, de capacitatea de reținere a apei și de transformările biochimice care au loc după sacrificare.

Nu întâmplător, frăgezimea este atributul definitoriu al brandului Fragedo, iar alături de suculență, textura plăcută, aroma îmbietoare și gustul natural, contribuie la experiența de calitate pe care consumatorii o caută și își doresc să o regăsească de fiecare dată. În spatele acestor caracteristici se află și controlul exercitat de TRANSAVIA asupra întregului lanț de producție, de la bob la furculiță, care permite monitorizarea factorilor ce influențează calitatea cărnii, pentru ca ceea ce apreciem în farfurie să nu fie doar o întâmplare, ci atribute constante ale calității pe care ne așteptăm să o regăsim în fiecare produs Fragedo, de fiecare dată când îl alegem.

În concluzie, calitatea nu se construiește prin promisiuni de marketing, ci prin capacitatea unei companii de a controla fiecare verigă tehnologică, model demonstrat în România de TRANSAVIA prin sistemul său integrat 100%, în care produsele vândute sub brandul Fragedo beneficiază de un circuit complet urmărit pas cu pas, de la bob la furculiță, care asigură o carne de pui ce își păstrează nutrienții naturali, textura firească, frăgezimea, suculența și aroma plăcută, fără riscuri sanitare.

Calitatea cărnii de pui are explicații:

Cum se evaluează științific calitatea cărnii de pui?

O carne de pui de calitate se remarcă prin frăgezime, suculență, textură plăcută, gust natural, valoare nutrițională și siguranță alimentară. Științific, aceste caracteristici sunt evaluate prin indicatori precum pH-ul, capacitatea de reținere a apei, pierderile la gătire, textura și profilul nutrițional.

Ce legătură există între suculența cărnii de pui și capacitatea naturală de reținere a apei?

Suculența cărnii de pui este influențată de capacitatea proteinelor musculare de a reține apa prezentă în mod natural în țesuturi, proprietate cunoscută științific drept water-holding capacity. Cu cât această capacitate este mai bună, cu atât carnea tinde să piardă mai puțin lichid la preparare și să rămână mai suculentă, în condiții similare de gătire. În cazul produselor din carne de pui Fragedo, frăgezimea și suculența sunt unele dintre atributele de calitate apreciate de consumatori, alături de textură, aromă plăcută și gust.

Ce ne spune cantitatea de lichid eliminată la gătire despre calitatea cărnii de pui?

Cantitatea de lichid eliminată la gătire poate oferi indicii despre capacitatea naturală a cărnii de pui de a reține apa și despre integritatea structurii musculare. O carne care pierde mai puțin lichid tinde să își păstreze mai bine volumul și suculența. Totuși, pierderile la gătire depind și de temperatura, durata și metoda de preparare, astfel încât nu pot constitui, singure, un verdict asupra calității produsului.

Cum ajută ambalarea în atmosferă protectoare la păstrarea prospețimii cărnii de pui Fragedo?

Ambalarea în atmosferă protectoare utilizată pentru carnea proaspătă de pui Fragedo presupune înlocuirea aerului din caserolă cu un amestec controlat de gaze care se găsesc și în atmosfera pe care o respirăm, precum oxigenul, dioxidul de carbon și azotul, în proporții adaptate științific caracteristicilor produsului. Această tehnologie contribuie la încetinirea dezvoltării anumitor microorganisme responsabile de alterare și la păstrarea caracteristicilor senzoriale ale cărnii pe durata de valabilitate stabilită, cu respectarea lanțului frigorific.

Cum este susținută promisiunea de calitate și siguranță Fragedo?

Promisiunea de calitate și siguranță Fragedo este susținută de legătura dintre caracteristicile apreciate de consumatori, precum gătirea uniformă, frăgezimea, suculența, textura, gustul natural și aroma plăcută și procesele prin care TRANSAVIA urmărește să le asigure constant prin controlul direct al tuturor etapelor de producție, grație sistemul său 100% integrat, de la bob la furculiță, cu facilități proprii, care permite monitorizarea tuturor parametrilor relevanți pentru calitate și siguranță alimentară, precum și trasabilitatea completă a cărnii de pui. Această abordare este susținută de procese documentate și de o practică îndelungată a transparenței, reflectată inclusiv în Rapoartele de Sustenabilitate publicate anual de TRANSAVIA încă din 2019, prin care compania prezintă public informații despre activitatea sa, în baza standardelor și cerințelor europene. În plus, angajamentul TRANSAVIA față de calitate și siguranță alimentară este susținut de certificări internaționale și audituri periodice, ale căror rezultate oferă repere suplimentare pentru evaluarea modului în care compania își respectă promisiunile.

Prof. Univ. Dr. DAN C. VODNAR este cercetător științific, Președinte al Senatului USAMV Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române. Se numără printre cei mai citați 2% oameni de știință din lume în domeniul științei alimentelor, conform Top World Ranking of Scientists, realizat de Universitatea Stanford. Activitatea științifică se fundamentează pe integrarea cunoștințelor științifice din domeniile biotehnologiei alimentare, chimiei alimentare, gastronomiei moleculare și științei materialelor pentru dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul agroalimentar și al sănătății publice. Cercetările sunt centrate pe bioconversia subproduselor agroindustriale în compuși bioactivi, prin procese fermentative (biomimetice), precum și pe dezvoltarea de alimente funcționale (biotice), biomateriale comestibile și ambalaje inteligente cu rol antioxidant sau antimicrobian. Direcțiile de cercetare includ producția de biomasă din microalge și probiotice, condiționarea prin tehnici de microîncapsulare, interacțiunea sănătate-aliment-microbiom-metaboliți, cu aplicații în nutriție, medicină și economie circulară. Activitatea științifică este în mod constant corelată cu noile tehnologii analitice, dar și cu inovația educațională, incluzând dezvoltarea de modele alimentare personalizate și utilizarea inteligenței artificiale în interpretarea datelor metabolomice. Cercetările se desfășoară într-un cadru interdisciplinar, la intersecția dintre științele vieții, biotehnologii alimentare, știința alimentului și sănătatea publică, oferind soluții aplicabile atât în industria alimentară, cât și în strategiile internaționale privind securitatea alimentară. Dincolo de activitatea de cercetare, este fondatorul proiectului „Știință cu sare și piper”, o inițiativă de comunicare a științei care aduce mai aproape de public cercetarea din domeniul alimentar și al sănătății, explicând, într-un limbaj accesibil, procesele și mecanismele care stau la baza alimentelor pe care le consumăm.