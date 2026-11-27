Când alegi un server VPS pentru afacerea ta, probabil te uiți mai întâi la preț, memorie RAM, procesor și spațiul de stocare. Compari câteva oferte și descoperi că două servere cu specificații aproape identice pot avea prețuri diferite.

Dar există un lucru pe care nu îl vezi în lista de caracteristici și anume, ce se întâmplă cu site-ul și cu datele tale dacă serverul fizic se defectează?

Pentru un magazin online care primește comenzi zilnic sau pentru o aplicație de care depind angajații tăi, răspunsul la această întrebare poate conta mai mult decât diferența de preț.

Ce se întâmplă cu afacerea ta când se strică un server?

Imaginează-ți că ai un magazin online și tocmai ai lansat o campanie de reduceri. Vizitatorii intră pe site, comenzile încep să vină, iar lucrurile merg bine. Până când apare o defecțiune la serverul pe care este găzduit magazinul.

În cazul unui VPS tradițional, care funcționează pe un singur server fizic, o asemenea problemă poate duce la întreruperea serviciului. Dacă și datele sunt păstrate exclusiv pe acel echipament, recuperarea lor poate deveni complicată.

Noile VPS-uri cloud de la cyber_Folks sunt construite diferit. Datele tale nu depind de un singur server, ci sunt păstrate automat în trei copii, pe servere fizice diferite.

Dacă un disc sau un server se defectează, celelalte copii rămân disponibile. Asta înseamnă că o problemă hardware nu duce automat la pierderea informațiilor importante pentru afacerea ta.

Nu înseamnă că site-ul nu se poate opri niciodată. Înseamnă că infrastructura este pregătită să gestioneze anumite defecțiuni fără ca datele să depindă de funcționarea unui singur echipament.

În spatele acestei protecții se află mai multe tehnologii care lucrează împreună:

OpenStack – platforma care gestionează infrastructura cloud și permite alocarea resurselor necesare fiecărui server VPS.

– platforma care gestionează infrastructura cloud și permite alocarea resurselor necesare fiecărui server VPS. KVM (Kernel-based Virtual Machine) – tehnologia de virtualizare care permite fiecărui VPS să funcționeze într-un mediu izolat, cu propriul sistem de operare și propriile resurse alocate.

– tehnologia de virtualizare care permite fiecărui VPS să funcționeze într-un mediu izolat, cu propriul sistem de operare și propriile resurse alocate. Ceph – sistemul de stocare distribuită care permite păstrarea mai multor copii ale datelor pe servere fizice diferite, reducând riscurile asociate defectării unui echipament.

– sistemul de stocare distribuită care permite păstrarea mai multor copii ale datelor pe servere fizice diferite, reducând riscurile asociate defectării unui echipament. NVMe – tehnologia utilizată pentru accesarea rapidă a datelor de pe unitățile SSD, care contribuie la reducerea timpilor de citire și scriere.

Împreună, aceste tehnologii contribuie atât la performanța serverului VPS, cât și la reziliența infrastructurii. Diferența nu constă, așadar, doar în cantitatea de memorie RAM sau în numărul de nuclee ale procesorului, ci și în modul în care sunt gestionate resursele și protejate datele.

Trei copii ale datelor nu înseamnă că nu mai ai nevoie de backup

Aici există o diferență importantă pe care orice proprietar de afacere ar trebui să o cunoască.

Cele trei copii te protejează împotriva anumitor defecțiuni ale echipamentelor. Dar dacă ștergi din greșeală un fișier important, dacă un angajat modifică informații sau dacă un virus afectează datele, problema se poate transmite și celorlalte copii.

De exemplu, dacă ștergi accidental baza de date a magazinului online, faptul că aceasta era păstrată pe trei servere nu înseamnă că vei putea recupera automat versiunea de ieri.

Pentru asemenea situații ai nevoie de backup, adică de copii de siguranță din care poți restaura informațiile.

Cele două lucruri funcționează împreună: stocarea în trei copii reduce riscul de pierdere a datelor din cauza unei defecțiuni hardware, iar backupul te ajută să recuperezi informații șterse sau modificate accidental.

Ai libertatea să instalezi ce ai nevoie pe serverul tău

Poate ai început cu un site simplu de prezentare, dar între timp afacerea a crescut. Ai mai mulți clienți, folosești aplicații noi și ai nevoie de un server pe care să îl configurezi după propriile cerințe.

Un VPS îți oferă această libertate.

Cu noile pachete cyber_Folks ai acces root complet, ceea ce înseamnă că poți administra serverul și poți instala sistemul de operare compatibil și aplicațiile de care ai nevoie, inclusiv Docker.

Iată câteva situații în care un VPS poate fi util.

Ai un magazin online care a crescut. Poți configura resursele și aplicațiile astfel încât să răspundă mai bine numărului de produse, vizitatori și comenzi.

Vrei să automatizezi activități repetitive. Poți instala n8n, o platformă care conectează diferite aplicații. De exemplu, poți automatiza trimiterea datelor din formularele de pe site către CRM sau poți crea fluxuri pentru procesarea comenzilor.

Folosești un agent AI pentru afacerea ta. Dacă ai un asistent care preia solicitări, procesează informații sau execută automat anumite sarcini, îl poți rula pe un VPS care trebuie să rămână disponibil permanent.

Nu ești limitat la funcțiile unui pachet obișnuit de găzduire web. Ai mai mult control asupra modului în care funcționează aplicațiile tale.

O campanie reușită nu ar trebui să îți aducă facturi surpriză

Să presupunem că investești într-o campanie de promovare. Reclamele funcționează, tot mai mulți oameni intră pe site și traficul crește semnificativ.

Este exact rezultatul pe care ți-l dorești. Ultimul lucru de care ai nevoie este să descoperi că trebuie să plătești suplimentar pentru volumul de date transferat.

Toate cele patru pachete VPS de la cyber_Folks includ trafic necontorizat și conexiune de 1 Gbps, inclusiv cel mai mic pachet.

Asta înseamnă că nu plătești suplimentar doar pentru că ai transferat mai mulți gigabytes de date într-o lună, cu respectarea condițiilor de utilizare a serviciului.

Desigur, traficul necontorizat nu înseamnă că serverul are resurse nelimitate. Dacă site-ul crește foarte mult, este posibil să ai nevoie de un pachet cu mai multă memorie sau putere de procesare.

Dar poți planifica mai ușor costurile, fără să îți faci griji că o campanie de marketing reușită va genera automat o factură mai mare pentru trafic.

Noile pachete de servere VPS de la cyber_Folks pornesc de la 5,99 euro pe lună. Sunt disponibile patru configurații, fiecare cu IP dedicat, acces root, conexiune de 1 Gbps și activare rapidă.

Servere în România, aproape de clienții tăi

Dacă ai un magazin online care vinde în România, este firesc să îți dorești ca paginile să se încarce rapid pentru vizitatorii din țară.

Unul dintre factorii care pot influența viteza este distanța dintre utilizator și serverul pe care se află site-ul.

cyber_Folks are centre de date în București și Cluj-Napoca, ceea ce poate contribui la reducerea timpului necesar transferului de date pentru clienții din România. Datacenterele respectă standardele Uptime Institute TIER III, TIA 942, sunt certificate ISO 27001 și de asemene corespund cerințelor standardului PCI DSS. În plus, sunt amplasate la peste 300 km distanță între ele, pe plăci tectonice diferite.

Bineînțeles, viteza unui site depinde și de modul în care este construit, de imaginile folosite și de aplicațiile instalate. Dar o infrastructură apropiată de utilizatori reprezintă un avantaj.

În plus, datele găzduite pe aceste servere rămân în România, pe teritoriul Uniunii Europene. Acest lucru poate fi important pentru firmele care au cerințe privind localizarea datelor și respectarea legislației europene. Găzduirea locală nu garantează, de una singură, conformitatea cu GDPR.

Dacă apare o problemă noaptea, cine te ajută?

Problemele tehnice nu apar doar în timpul programului de lucru. Un server poate avea o defecțiune la două dimineața, iar o aplicație poate înceta să funcționeze tocmai când ai mai multă nevoie de ea.

De aceea, este important să știi ce fel de asistență primești.

La cyber_Folks, infrastructura pe care funcționează VPS-urile este monitorizată permanent, fără costuri suplimentare. Echipa tehnică urmărește funcționarea echipamentelor și a serviciilor de infrastructură.

Dar există o diferență între problemele infrastructurii și cele care apar în interiorul serverului tău virtual.

De exemplu, dacă un echipament fizic se defectează, problema ține de infrastructura furnizorului.

Dacă instalezi o aplicație care nu mai funcționează, configurezi greșit un serviciu sau ai nevoie de ajutor pentru administrarea sistemului de operare, situația ține de administrarea VPS-ului.

Pentru aceste intervenții, cyber_Folks oferă separat suport tehnic 24/7/365, în limba română, printr-un serviciu care pornește de la 30 de euro pe lună.

Astfel, dacă ai cunoștințe tehnice, îți poți administra singur serverul. Dacă preferi să ai ajutor specializat, poți opta pentru serviciul suplimentar.

Important este că știi de la început ce este inclus și pentru ce servicii se plătește separat.

Un server bun trebuie să fie pregătit și pentru zilele în care apar probleme

Niciun furnizor nu poate garanta că un server nu se va defecta vreodată. Echipamentele se pot strica, pot apărea probleme de rețea sau situații care necesită intervenții tehnice.

Diferența o face modul în care este construită infrastructura și cât de bine poate gestiona asemenea incidente.

cyber_Folks oferă un uptime contractual de 99,9%, alături de o infrastructură cloud în care datele sunt păstrate automat în trei copii, pe servere diferite.

Compania are 21 de ani de experiență pe piață, peste 50.000 de clienți și peste 100.000 de site-uri în portofoliu. Ratingul comunicat pe Trustpilot este de 4,9 din 5.

Pentru un antreprenor, toate aceste informații contează, dar alegerea unui VPS ar trebui să înceapă cu o întrebare simplă: ce se întâmplă cu afacerea mea atunci când apare o defecțiune?

Două servere VPS pot avea același procesor, aceeași memorie RAM și același spațiu de stocare. Însă modul în care sunt protejate datele și felul în care este administrată infrastructura pot fi foarte diferite.

Iar când site-ul sau aplicațiile tale susțin activitatea de zi cu zi a afacerii, această diferență merită luată în calcul înainte de a alege cel mai ieftin pachet.

Descoperă noile pachete de servere VPS de la cyber_Folks, analizează resursele și tehnologiile incluse și alege configurația potrivită pentru nevoile actuale și planurile de dezvoltare ale afacerii tale.

Articol susținut de cyber Folks