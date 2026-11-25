46 de studenți au concurat pentru a câștiga un hackathon organizat de compania româno-americană UiPath, dezvoltând soluții bazate pe agentic AI în echipe, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

UiPath Future Forward Hackathon 2026 a fost desfășurat la biroul UiPath din București, în perioada 13–14 noiembrie 2026. În cadrul competiției, au concurat 10 echipe, selectate în urma unui proces de înscriere la care au aplicat 478 de studenți din 116 echipe.

Sub tema „Agents in Action”, ediția din acest an le-a propus participanților să construiască agenți AI capabili să urmărească un obiectiv pe parcursul mai multor pași, să ia decizii pe baza rezultatelor intermediare și să își adapteze acțiunile în funcție de context. Studenții au fost liberi să aleagă domeniul și problema pe care doreau să o rezolve, cu scopul de a demonstra cum pot agenții AI să depășească limitele programelor tradiționale sau ale fluxurilor de lucru predefinite.

Aceștia au dezvoltat soluțiile alături de mentori UiPath, au experimentat cu AI și au colaborat pentru a-și transforma ideile în prototipuri funcționale. La final, echipele și-au prezentat soluțiile în fața unui juriu format din lideri ai echipelor de inginerie UiPath și au fost evaluate în funcție de funcționalitate, valoarea oferită utilizatorilor, arhitectura agentică, originalitate și ușurința în utilizare.

„Future Forward Hackathon arată de ce companiile ar trebui să facă din investiția în tineri, ca viitori dezvoltatori, o prioritate, alături de investițiile în AI. În doar 24 de ore, studenții de la hackathonul nostru au construit agenți AI care rezolvă probleme reale, cu o curiozitate și o creativitate care ne inspiră. Ca lideri în lumea AI, rolul nostru este să îi îndrumăm, să le oferim acces la cea mai bună tehnologie și spațiul de care au nevoie pentru a crește, construind în același timp un bazin de talente pentru întreaga industrie. La UiPath, peste 80 de studenți din programul nostru de internship în inginerie din România au trecut în roluri permanente. Ei lucrează alături de cei mai experimentați lideri ai noștri, aduc perspective noi și ne provoacă să gândim altfel despre ceea ce este posibil”, a spus Raghu Malpani, Chief Product and Technology Officer, UiPath.

Listă: Câștigătorii UiPath Future Forward Hackathon 2026

Locul 1 – Databaes (Alexandra-Cristina Lupșa, Daria Bulacu, Andrei-Cristian Stan, Tudor-Andrei Beresteanu și Alexandru-Florin Calin).

Premiu: O bursă lunară de 1.000 de lei oferită de UiPath fiecărui membru al echipei câștigătoare, din decembrie 2026 până în iulie 2027.

Echipa Databaes a dezvoltat AudioBolt, un agent AI care analizează sunetele de fundal din înregistrările audio pentru a identifica unde și când au fost realizate. Soluția folosește indicii precum zgomotul avioanelor și datele de zbor pentru a verifica proveniența înregistrărilor, cu aplicații potențiale în fact-checking și criminalistică digitală.

Locul 2 – 1337 (Nastase Robert-Ionut, Vladut Alexandru-Nicolae, Nita Eduard-Eugen și Badii Vlad-Nicolae).

Premiu: Un premiu unic de 1.000 de lei pentru fiecare membru al echipei.

Echipa 1337 a creat Splitpath, un agent AI care ajută magazinele online să identifice, să implementeze și să testeze idei pentru creșterea ratei de conversie. Soluția analizează concurența, generează variante ale magazinului și le evaluează prin simulări bazate pe AI, oferind afacerilor mici acces la instrumente de optimizare care, de regulă, necesită resurse specializate.

Locul 3 – zuki (Cesar Petrescu, Cezar Stelian Zlatea, Valentin-Ioan Vintilă, Matei Mihut și Ionut Gabriel Paiusan).

Premiu: Un premiu unic de 750 de lei pentru fiecare membru al echipei.

Echipa zuki a dezvoltat ASPY, un agent AI dedicat verificării referințelor din lucrările științifice. Soluția verifică dacă sursele citate susțin afirmațiile dintr-un articol, semnalează inconsecvențele și indică referințele relevante care ar putea lipsi, sprijinind cercetătorii și evaluatorii în procesul de verificare.

Mențiune de onoare – reachForTheClouds (Iulia-Maria Popescu, Ștefan Rotaru, Ionuț-Adelin Bâcă, Cezar-Gabriel Ciocîrlan și Mihnea-Andrei Spiridon).

Premiu: Un premiu unic de 500 de lei pentru fiecare membru al echipei.

Echipa reachForTheClouds a creat UI Shapeshifter, o extensie de browser bazată pe un agent AI, care adaptează interfețele site-urilor la preferințele și nevoile utilizatorilor. Soluția permite personalizarea elementelor vizuale, o navigare mai simplă și o accesibilitate îmbunătățită, astfel încât experiența online să se adapteze utilizatorului, și nu invers.

Compania spune că are peste 1.200 de angajați în România, dintre care peste 360 sunt specialiști în inginerie care contribuie la dezvoltarea platformei și a soluțiilor folosite de companii din întreaga lume.

În ultimii ani, peste 100 de studenți au participat la programele de internship în inginerie ale UiPath din România, iar peste 80 dintre aceștia au primit ulterior roluri permanente în cadrul companiei.