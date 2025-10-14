Violența împotriva livratorilor străini. Fondator Glovo: „Nu se întâmplă numai în România”. Problema identificată de antreprenorul străin

Un tânăr din România a fost trimis în judecată după ce a agresat un livrator din Bangladesh, numindu-l „invadator”. Incidentul, petrecut pe o stradă din București în urmă cu mai bine de o lună, a readus în atenție tema xenofobiei și a vulnerabilității lucrătorilor străini din serviciile de livrare. Deși victima nu lucra prin intermediul aplicației Glovo, ci printr-una concurentă, am stat de vorbă cu unul dintre fondatorii gigantului spaniol al livrărilor, pentru a înțelege cum se raportează marile platforme la astfel de situații.

Pe 26 august 2025, în jurul orei 22.30, un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat un livrator din Bangladesh. L-a lovit cu un pumn în față, „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească țara”, conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Momentul a fost filmat chiar de agresor, iar victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale pentru leziunile suferite.

Acum, inculpatul a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat de lovire sau alte violențe, dar și de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Pentru toate aceste infracțiuni, el riscă până la 6 ani de închisoare.

Dar dincolo de acest caz, rămâne o întrebare: cum se raportează platformele de livrare la siguranța și protecția curierilor, mai ales atunci când aceștia provin din alte țări și se confruntă cu discriminare sau violență?

Antreprenor străin, fondator de „unicorn” în Spania

Sacha Michaud a fondat Glovo în anul 2015, alături de Oscar Pierre. În 2019, startup-ul lor a ajuns „unicorn”, un termen importat din Silicon Valley, care desemnează o firmă de tehnologie care ajunge să valoreze cel puțin 1 miliard de dolari, în urma unei runde de investiții private.

L-am întâlnit pe Sacha Michaud la Barcelona, la sediul central al Glovo. Și el era tot un străin când a lansat Glovo, alături de catalanul Oscar Pierre, în orașul în care Gaudi a ridicat Sagrada Família. Între timp, Glovo s-a extins în cel puțin 22 de țări, printre care și România.

Sacha Michaud s-a născut la Londra, tatăl său fiind cetățean canadian, iar mama englezoaică. Înainte de a se stabili în Spania, a locuit, printre altele, pentru perioade scurte, în Canada, Mexic și Guatemala, după cum i-a spus antreprenorului și autorului de origine spaniolă Alejandro Cremades.

Antreprenor încă din 1997, Michaud a fondat LatinRed, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de internet din Spania, pe care l-a vândut doi ani mai târziu către StarMedia. Totuși, cea mai cunoscută „creație” a sa rămâne Glovo (inițial numită „Globo”, tradus din spaniolă: balon).

„Acasă”, în Spania, curierii Glovo sunt angajați direct de companie, numărul lor ajungând la 14.000 de lucrători activi. În celelalte țări în care platforma operează, colaborarea se desfășoară prin intermediul firmelor terțe de logistică sau al livratorilor independenți (freelanceri).

La nivel global, aproximativ 120.000 de curieri activi utilizează lunar platforma spaniolă. În România, Glovo nu are angajați direcți în rândul livratorilor, colaborarea fiind făcută prin intermediul unor firme terțe. Potrivit companiei, peste 5.000 de curieri activi folosesc aplicația lunar la noi în țară.

„Suntem complet împotriva oricărei forme de rasism, xenofobie sau a oricărui comportament care contravine diversității, fie că vorbim despre egalitatea de gen sau alte aspecte. Depunem toate eforturile posibile pentru a preveni astfel de situații”, spune Sacha Michaud într-un interviu exclusiv pentru StartupCafe.ro, la sediul Glovo din Barcelona.

„Acest lucru nu se întâmplă numai în România”. Problema identificată de Sacha Michaud

Sacha Michaud spune că provocările legate de forța de muncă nu se limitează la România, ci sunt un fenomen prezent în întreaga Europă și în Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, imigrația este esențială pentru a acoperi o parte din volumul de muncă al țărilor, iar pentru ca acești lucrători să contribuie corect și eficient la societate, trebuie să existe mecanisme care să le permită să muncească legal.

„Un alt lucru care merită subliniat este, cred eu, faptul că nu este vorba doar despre România, ci despre întreaga Europă și despre Uniunea Europeană, care are nevoie de imigrație pentru a acoperi o parte din volumul de muncă al țărilor. Iar acest lucru nu se întâmplă numai în România. Cred că este esențial să existe un mecanism care să le permită acestor lucrători să muncească legal, corect și cu protecția adecvată”, a declarat el.

Sacha Michaud a subliniat că Glovo condamnă orice formă de rasism sau xenofobie îndreptată împotriva lucrătorilor, nu doar a curierilor care colaborează cu platforma.

„Suntem triști și, în mod evident, foarte critici față de orice formă de rasism sau xenofobie îndreptată împotriva lucrătorilor, nu doar a celor care colaborează cu Glovo, apropo. Mulți dintre partenerii noștri, restaurante, magazine, au, la rândul lor, angajați imigranți, iar prezența acestora este o parte esențială a modului în care reușesc să-și continue activitatea”, a declarat el.

„În general, în Europa ne confruntăm cu un deficit de forță de muncă, iar acesta este un fenomen pe care trebuie să-l abordăm și să-l gestionăm corect”, a continuat Michaud.

Co-fondatorul Sacha Michaud a explicat că platforma colaborează cu autoritățile locale și cu firme terțe de recrutare pentru a se asigura că lucrătorii lucrează în condiții sigure.

„Colaborăm constant cu autoritățile locale și cu serviciile terțe de recrutare care angajează acești lucrători, nu întotdeauna imigranți, dar în general sunt mulți imigranți. Desigur, oferim instruire în siguranța rutieră și materiale pe această temă. Am investit mult în siguranța rutieră și în îmbunătățirea acesteia”, a spus el.

„Nu avem o relație directă între noi și lucrători”

În ultimele luni, ANAF și Inspecția Muncii au început o serie de verificări asupra firmelor de curierat care colaborează cu platforme digitale de livrări. Scopul verificărilor este de a depista cazuri de muncă nedeclarată sau de neplată a contribuțiilor fiscale.

În acest context, Sacha Michaud spune că Glovo poate furniza autorităților fiscale „date generale privind volumul (n.r. comenzilor), dar datele individuale trebuie furnizate de compania terță, care este cea care are acces la acestea”.

„Întotdeauna colaborăm direct cu autoritățile fiscale sau cu orice alte autorități locale în cadrul Glovo. Relația directă cu curierii este gestionată prin intermediul unor terți. Ceea ce facem este că, în cazul în care suntem informați despre posibile nereguli, insistăm ca aceste companii terțe să respecte reglementările în vigoare. Practic, avem un rol de informare și de impulsionare, astfel încât aceste companii terțe să poată funcționa eficient și să fie la zi cu taxele. Din păcate, nu putem fi direct responsabili pentru acest aspect, deoarece nu avem o relație contractuală directă între noi și lucrători”, a declarat el pentru StartupCafe.ro.

Serviciul de livrări Glovo a pătruns în România în anul 2018, în prezent operând în peste 60 de localități românești. Aplicația a strâns finanțări totale în valoare de 900 milioane EUR, conform datelor prezentate recent de co-fondatorul Oscar Pierre la Barcelona. Între timp, compania a fost cumpărată de colosul german al livrărilor, Delivery Hero.