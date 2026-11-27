Regulamentele europene, cum ar fi AI Act, GDPR, Directiva NIS2 și altele, se suprapun și se completează într-o „Constituție digitală”, la care antreprenorii cu startup-uri tech trebuie să se conformeze pentru a nu risca amenzi sau avantajul competitiv, consideră Matei Ștefan, fondatorul SenecAI Compliance, o firmă de consultanță care oferă servicii de conformitate startup-urilor și IMM-urilor ce dezvoltă sau integrează inteligență artificială în produsele lor, în cel mai nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”.

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Am discutat cu Matei despre parcursul său antreprenorial și internațional, primele sale experiențe cu comunitatea de startup-uri AI și „suprasaturarea” pieței, în comparație cu nevoia de conformitate la regulamentele europene.

Plecat din țară din anul 2017, tânărul antreprenor a făcut Facultatea de Drept Internațional și European la Haga, după ce începuse inițial în zona de business, dar și-a dat seama pe parcurs că poate face afaceri „și fără o diplomă”:

„Am făcut o analiză a beneficiilor și a riscurilor (risk-benefit analysis) și mi-am dat seama că valoarea mea pe piața muncii și pe piața economică ar crește dacă aș merge pe partea asta de drept și m-aș specializa în domeniul acesta; partea de antreprenoriat continui să o învăț informal, prin cărți, podcast-uri, trial-and-error, mentori și am avut câteva mici încercări antreprenoriale în timpul facultății. Am creat o comunitate de business networking în Haga, Olanda, am încercat să vând produse financiare. Am avut tot așa o mică afacere cu un Airbnb acolo” – Matei Ștefan.

Mai apoi, el a lucrat la un think tank din Bruxelles, apoi ca stagiar la Parlamentul European, unde „ne strecuram la diverse ședințe de comitet să vedem exact ce e cu legea asta, de inteligență artificială”. Acela a fost și primul lui contact cu AI Act-ul, a spus la podcast.

El a ajuns și la New York, la misiunea permanentă a României la Națiunile Unite, înainte de a se întoarce în țară în anul 2024:

„Pentru mine, la momentul ăla, a fost un eșec, pentru că visul meu era să-mi creez o carieră în Europa. Întors în România, am dat de barou, am luat baroul în 2024 și am început și să lucrez la corporație.”

Lucrând în țară, și-a dat seama că expertiza sa pe partea de avocatură de tehnologie și pe AI Act „ar deservi mai bine piața” dacă și-ar deschide propria sa firmă.

Conformitate pentru startup-uri și IMM-uri AI

Tânărul a fondat SenecAI Consulting la început, pentru că se ocupa în principal de GDPR și AI Act. Între timp, firma a devenit SenecAI Compliance ca urmare a extinderii către conformitatea end-to-end, care combină partea juridică, partea tehnică și ramura de cybersecurity.

Matei a spus la podcast că parcursul lui l-a făcut să aibă în vedere perspectivele diferiților actori din „jocul economic” – „Tu atunci când redactezi un text de lege, trebuie să ai în vedere interesele statelor naționale, interesele grupurilor politice, interesele ONG-lor, ale societății civile, ale industriei. Acolo se negociază fiecare virgulă, fiecare paragraf, deci poți să stai și două ore să negociezi pe un paragraf”.

Majoritatea startup-urilor cu care a interacționat SenecAI Compliance aveau o abordare „reactivă” față de obținerea certificărilor europene pentru oferirea serviciilor AI, de tipul:

„Îți vine un client enterprise și spune <<Măi, tu dacă nu ai politicile de GDPR făcută sau dosarul de conformitate AI Act, nu semnezi cu noi>>. Îți vine un investitor și spune <<OK, produsul sună foarte fain. Îți dau banii ăștia, dar dă-mi și mie dovadă că tu ești pus la punct și ești acoperit din punct de vedere al reglementărilor>>.”, a spus Matei Ștefan.

În același timp, antreprenorul a mai susținut că majoritatea fondatorilor de startup-uri se concentrează pe produse și văd ulterior ce fac pe partea de conformitate. În schimb, aceștia sunt foarte deschiși la discuții și sunt curioși să afle mai multe, acum că și o parte din reglementările AI Act au intrat în vigoare în august anul acesta. „Lucrez cu foarte mulți fondatori și ei sunt deschiși. Înțeleg necesitatea unei strategii bine puse la punct de conformitate. Nu o văd ca pe un cost, ci ca pe o investiție, pentru că tu te blindezi, îți reduci riscul de a primi amenzi, ești mai atractiv investitorilor”.

„Uniunea Europeană a început să creeze un fel de Constituție digitală”

Întrebat de suprapunerea regulamentelor europene, Matei a susținut că UE a început să creeze și să dezvolte în mod activ „un fel de Constituție digitală”, care cuprinde certificări diverse, de la GDPR, AI Act la NIS2, DORA, CRA și altele, iar acest „rulebook” se extinde de la an la an.

„Intersecția cea mai mare este între AI Act și GDPR. AI Act-ul nu este singura legislație care îți lovește produsul. Adică, dacă tu ești conform cu AI Act-ul, nu înseamnă <<gata, stăm liniștiți>>. De foarte multe ori se aplică două regimuri legale diferite”, a declarat fondatorul.

El a dat exemplul unui provider de inteligență artificială vizuală, care, pe baza AI Act, nu poate fi folosită pentru camerele de supraveghere ale unui hotel pentru detectarea emoțiilor angajaților, dar care poate detecta emoțiile oaspeților, diferența fiind între AI interzis și AI cu risc ridicat. În aceeași idee, o firmă poate folosi identificarea biometrică pentru accesul în clădire, dar nu și de la distanță, pentru recunoașterea persoanelor într-o bază de date.

Antreprenorul a mai spus și că acum este mai ușor să dezvolți diferite produse, dar, în același timp, este și mai greu să te diferențiezi pentru a le putea vinde:

„S-au redus barielele la construi ceva, însă au crescut barielele când vine vorba să vinzi ceva, pentru că piața e saturată de tot felul de produse, startup-uri, care de multe ori nu rezolvă o dorință utilă, și de multe ori sunt făcute de fondator pentru că poate, nu pentru că este nevoie”.

El recomandă altor fondatori să identifice o problemă reală și să o rezolve cu seriozitate, avertizând și despre confuzia dintre „mișcare” și „progres”: „Tu lucrezi la ceva, ai mai făcut o funcționalitate, ai mai dat un deploy, știi? Te miști și ai impresia că progresezi, dar nu prea e așa. Progresul real este atunci când semnezi cu un client”, în opinia lui Matei.

Notă: Citatele au fost ușor modificate pentru claritate și concizie.

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