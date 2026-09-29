Startup-ul românesc .lumen, premiat la un eveniment important din Germania

Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), care dezvoltă „ochelari” cu inteligență artificială pentru persoanele nevăzătoare, a câștigat premiul Europe’s Best MedTech, la categoria companiilor post-certificare, în cadrul unei competiții organizate la München de TUM Venture Labs Healthcare, în timpul Bits & Pretzels 2026.

Competiția a reunit 12 startup-uri MedTech europene, împărțite în două categorii: șase companii aflate înaintea certificării și șase companii care au trecut deja prin procesul de certificare. Evenimentul a fost găzduit de compania germană Brainlab.

TUM Venture Labs Healthcare descrie Europe’s Best MedTech drept un eveniment dedicat conectării unor startup-uri europene din domeniul dispozitivelor medicale cu investitori, fonduri de venture capital, companii din industrie și specialiști în reglementare. La ediția din acest an au participat 12 startup-uri selectate și circa 130 de invitați.

Competiția s-a desfășurat în perioada Bits & Pretzels, unul dintre evenimentele importante ale ecosistemului european de startup-uri, organizat anul acesta între 28 și 30 septembrie la München. Organizatorii estimează aproximativ 7.500 de participanți, dintre care peste 3.000 de fondatori și circa 1.700 de investitori.

Ce a câștigat startup-ul românesc

.lumen a câștigat categoria destinată companiilor post-certificare cu tehnologia sa de asistență pentru persoanele nevăzătoare.

Premiul include participarea și un spațiu expozițional la evenimentul Health.tech 2027, de la Basel, precum și servicii de consultanță în domeniul reglementării oferite de CertHub.

„Ne onorează să primim această recunoaștere la München, în inima celui mai puternic ecosistem european de tehnologie medicală, TUM”, a declarat Cornel Amariei, fondator și CEO .lumen.

Premiul vine la mai puțin de o săptămână după ce startup-ul clujean a câștigat și competiția Glovo Tech Catalyst România 2026, unde a primit 5.000 EUR și acces la programul internațional StartUp Campus 2026, organizat la Barcelona.

Ce face .lumen

.lumen este un startup deep-tech fondat la Cluj-Napoca de Cornel Amariei, Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu.

Compania dezvoltă un dispozitiv purtabil destinat persoanelor nevăzătoare și celor cu deficiențe de vedere. Sistemul folosește camere, senzori și inteligență artificială pentru a identifica obstacolele și traseele sigure, iar utilizatorul este ghidat prin feedback haptic.

Tehnologia, denumită de companie Pedestrian Autonomous Driving (PAD AI), încearcă practic să transfere o parte dintre principiile conducerii autonome către deplasarea pietonală. Sistemul detectează mediul din jur și transmite indicațiile de deplasare către utilizator fără să îi blocheze auzul.

Prima generație a ochelarilor .lumen a obținut marcajul CE ca dispozitiv medical, iar compania spune că tehnologia a fost testată de peste 1.000 de persoane nevăzătoare din mai mult de 40 de țări.

La începutul anului 2026, Cornel Amariei declara pentru StartupCafe.ro că firma lucra deja la cea de-a doua generație a produsului și pregătea lansarea acestuia pe mai multe piețe europene.

Milioane de euro atrase pentru dezvoltare și extindere

.lumen a atras în ultimii ani mai multe finanțări private și europene.

În ianuarie 2025, startup-ul a închis o rundă de investiții de 5 milioane EUR, condusă de Catalyst Romania, cu participarea EIC Fund, Tigrim Capital și a investitorilor prin SeedBlink. Componenta de crowdfunding derulată pe SeedBlink a fost de 1 milion EUR. Banii urmau să fie folosiți pentru introducerea produsului pe piața europeană și pregătirea extinderii internaționale.

Datele publicate în prezent de European Innovation Council arată că .lumen a primit în total 9,25 milioane EUR prin instrumentele EIC - 2,2 milioane EUR sub formă de granturi și 7,1 milioane EUR sub formă de investiții de capital - și are finanțări de 13 milioane EUR securizate în cadrul proiectului susținut de EIC.

În 2025, compania a obținut și finanțare pentru proiectul PABLO - Roboți Autonomi Livrare Urbană, prin Programul pentru Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 11 milioane EUR, din care peste 6,8 milioane EUR reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene și de la bugetul național. Tehnologia dezvoltată inițial pentru mobilitatea persoanelor nevăzătoare urmează astfel să fie adaptată și pentru roboți autonomi de livrare.

Tot în 2025, .lumen a atras o investiție din partea EIT Urban Mobility, organizație europeană susținută prin European Institute of Innovation and Technology. Valoarea investiției nu a fost făcută publică.

De la CES Las Vegas la München

Premiul de la München se adaugă unei serii de distincții internaționale obținute de compania românească.

La CES 2025, în Las Vegas, .lumen a câștigat competiția de pitching US Army xTech și un premiu de 10.000 de dolari.

Ulterior, tehnologia companiei a primit distincția CES 2026 Innovation Awards Honoree, la categoria Accessibility & Longevity.

În ianuarie 2026, tot la Las Vegas, startup-ul românesc a câștigat și CTA Foundation Pitch Competition for Accessibility, premiul fiind în valoare de 10.000 de dolari.

Printre alte recunoașteri obținute de .lumen în ultimii ani se numără includerea în lista World Economic Forum Technology Pioneers 2024, Red Dot: Luminary Award, EIT Health Catalyst Award și GITEX Global Supernova Digi Health Award.

Cel mai recent, pe 23 septembrie 2026, compania a câștigat Tech Catalyst România, iar câteva zile mai târziu a venit și premiul Europe’s Best MedTech de la München.