Călin Merge (foto) a practicat judo timp de aproape 17 ani, însă o accidentare l-a determinat să-și îndrepte atenția către o altă pasiune, arta. În 2018, a pus bazele propriului salon de tatuaje, Dark Weapons Tattoo, în Oradea. Astăzi, Călin este artist tatuator și trainer în domeniu și spune că disciplina și perseverența cultivate în anii de sport de performanță l-au ajutat și în antreprenoriat, mai ales în momentele în care s-a gândit să renunțe.

Pe măsură ce afacerea s-a dezvoltat, antreprenorul a luat în calcul noi schimbări pentru salon, care au presupus și investiții suplimentare. Astfel, pentru a renova și amenaja spațiul, Călin a apelat la o finanțare BT Mic, care i-a permis să facă schimbările dorite.

„Eu sunt adeptul schimbărilor și mi-am dorit să fac acest lucru cât mai repede. Aveam nevoie neapărat de o sumă de bani pe care nu o faci într-o zi sau două și am știut că pot să apelez la serviciile de la BT. Mi-am spus: de ce nu, hai să încerc! A fost o experiență foarte, foarte plăcută în sensul că, e benefică, adică știi că primești banii atunci”, spune Călin Merge.

Banca Transilvania are un rol activ în susținerea antreprenoriatului și a economiei locale. Prin soluțiile și serviciile oferite, BT este alături de companiile aflate în diferite etape de dezvoltare, de la afacerile mici, aflate la început de drum, până la companiile care își propun să crească și să se extindă.

Prin BT Mic, antreprenorii pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, destinate susținerii dezvoltării afacerii. Fondurile pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente, fie noi, fie second-hand, pentru modernizarea sau extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității activităților curente.

Business CheckIn. Un fost judoka din Oradea a trecut de la sportul de performanță la antreprenoriat. „Artă pe piele”

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Călin Merge: Mă numesc Călin Merge, am 37 de ani și sunt tattoo artist de aproximativ 11 ani și fondator al Dark Weapons Tattoo. Înainte de asta, am fost sportiv de performanță. Cele două domenii nu par să aibă prea multe în comun, însă sportul m-a ajutat să-mi dezvolt disciplina, ambiția și dorința de performanță, dar mai ales să nu renunț la visurile mele.

Am practicat judo în jur de 16-17 ani însă, din cauza unei accidentări, am fost nevoit să renunț. Latura artistică, însă, o am de copil, de când eram micuț. Tot timpul am cochetat cu tot ce ține de artă, doar că am ținut această pasiune mai mult pentru mine. Mi-a fost teamă să mă deschid și să vorbesc cu cineva despre asta.

Fiind sportiv de performanță, mă gândeam că, probabil, colegii ar râde de mine. Aveam o anumită reținere și eram mai introvertit, așa că îmi era mai greu să vorbesc despre latura mea artistică. Până la o anumită vârstă, când probabil am ajuns în punctul în care nu mai voiam să lucrez pentru nimeni și voiam să fac ceva pentru mine.

Călin Merge, fondator Dark Weapons Tattoo

De la șase ani, am fost obișnuit să am mereu pe cineva care să-mi spună ce să fac, fie că era vorba despre antrenori sau despre părinți și cumva mi-a fost greu să-mi dau voie să dezvolt partea artistică.

În prezent, sunt tattoo artist. Nouă ne place să numim această activitate „artă pe piele”. Este ceva deosebit, dar nu este deloc ușor. Ai nevoie de câțiva ani de experiență pentru a putea realiza lucrări complexe.

La început, faci tatuaje mai mici, de multe ori pentru prieteni, care devin primii tăi clienți. Practic, este tot un fel de desenat, un fel de pictat, un fel de artă pe piele, așa cum ne place nouă să o numim. Ne place să dezvoltăm tot ce vine din imaginația noastră. Dacă vine clientul cu anumite idei, le dezvoltăm, dar, de multe ori, pleacă cu altceva față de ceea ce a venit inițial.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Călin Merge: Am început businessul Dark Weapons Tattoo în 2018. Atunci am început să iau lucrurile mai în serios, să transform această activitate într-un job full-time și să nu mai am un alt loc de muncă pe lângă.

Am început cu un hobby, iar pe urmă s-a dovedit a fi un vis devenit realitate. Când am început, visam doar să lucrez într-un salon. Îmi doream să merg la saloane, să mă angajez și să lucrez pentru alții, pentru a-mi dezvolta abilitățile, pentru a deveni mai bun și pentru a învăța de la cei mai buni. Mi-a fost destul de greu să găsesc un salon unde să lucrez, dar am avut ambiție, nu m-am oprit și mi-am deschis propriul salon.

Sursă foto: Călin Merge

Am câțiva colegi și mi-am dorit să avem un colectiv cât mai primitor, prietenos și deschis. Din 2018 și până în prezent, salonul merge foarte bine. Avem clienți și activitatea se desfășoară foarte bine.

La început, în primii doi ani, m-am documentat singur. A fost destul de greu și din punct de vedere financiar. Din păcate, părinții mei nu aveau posibilitatea să mă susțină. Evident, ca orice părinți, își doreau să-mi fie bine.

Nici ei nu erau familiarizați cu domeniul respectiv. Eu știam că, din punct de vedere financiar, poți avea un trai destul de bun din acest job dacă ajungi la un anumit nivel. Dar, la început, a fost foarte greu, scriam în stânga și-n dreapta, căutam informații pe YouTube și luam legătura cu artiști mai experimentați. Încercam să învăț câte puțin de la fiecare.

Sursă foto: Călin Merge

În primii doi ani am învățat în mare parte de unul singur. Pe măsură ce am început să fac lucrurile tot mai bine, am continuat să practic foarte mult. Pe lângă jobul pe care îl aveam atunci, exersam după program, toată seara. Mi-a luat ceva timp să învăț, iar ulterior, când situația financiară a devenit mai bună, am urmat și eu mai multe cursuri. Iar acum am ajuns chiar să predau, la rândul meu, cursuri.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări BT Mic?

Călin Merge: A fost o perioadă foarte aglomerată, din mai multe puncte de vedere, atât profesional, cât și personal. Pur și simplu, am decis că vreau să renovez o parte din salon și să fac câteva schimbări. Eu sunt adeptul schimbărilor și mi-am dorit să fac acest lucru cât mai repede.

Aveam nevoie neapărat de o sumă de bani pe care nu o faci într-o zi sau două și am știut că pot să apelez la serviciile de la BT. Mi-am spus: „de ce nu, hai să încerc!”.

A fost o experiență foarte, foarte plăcută în sensul că, e benefică, adică știi că primești banii atunci. Cei de la BT s-au comportat foarte bine și mi-au explicat totul de la A la Z, totul a fost super.

Am investit suma respectivă în salon, pentru că imaginea acestuia contează foarte mult pentru mine. Îmi doresc ca, atunci când intră un client, să aibă la ce să se uite, să-i atragă atenția tot ce vede în jur și să spună: „wow, ce frumos este aici!”. Cumva, lucrurile acestea îl distrag și îl ajută să se relaxeze.

Pentru mine, împrumutul de la BT a venit exact la momentul potrivit. Din fericire, a fost și aprobat și m-a ajutat enorm. Mi s-a părut că s-a mișcat totul foarte, foarte rapid. N-am stat prea mult și nu am avut o conversație super lungă. Mi se pare că s-a înțeles tot ce aveam eu nevoie și eu am înțeles tot ce mi s-a transmis.

Probabil vor mai fi și alte împrumuturi dacă tot a mers așa de bine. Sincer, mi se pare că am primit banii destul de repede, iar din punctul de vedere al birocrației, procesul nu mi s-a părut deloc dificil sau complicat.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Călin Merge: Un sfat util pe care l-am primit și eu și le poate fi de ajutor persoanelor care pornesc de la zero, indiferent dacă își doresc să devină tattoo artiști sau să urmeze un alt drum, este să nu renunțe la visurile lor. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pe care l-am învățat la început, deși mi-a fost foarte greu, este să nu renunți niciodată.

Vor apărea o mulțime de situații în care vei vrea să renunți. Eu, de exemplu, cred că aproape în fiecare zi am avut un moment în care mi-am spus: „nu mai pot, nu mai vreau, e prea mult, greșesc, nu iese cum vreau eu”.

Călin Merge, fondator Dark Weapons Tattoo

Însă autocritica este, de multe ori, constructivă, dar poate deveni și distructivă dacă nu reușești să păstrezi măcar o mică scânteie care să-ți spună: „e ok ce am făcut, dar se poate și mai bine”. Sincer, chiar și după 11 ani, merg pe aceeași premisă. Pot să spun că o lucrare a ieșit bine, că este frumoasă, dar întotdeauna simt că se poate și mai mult.

Dacă ar fi să dau un sfat la rândul meu, acesta ar fi să nu te dai niciodată bătut și să nu renunți la ceea ce îți propui. Este foarte important, pentru că renunțarea te poate trage cel mai mult în jos. Nu mai vorbim despre persoanele care fac reclamă negativă sau despre criticile care există în orice domeniu.

Și eu am fost criticat și judecat foarte mult timp, la fel ca orice altă persoană, până când mi-am demonstrat mie însumi că lucrurile nu stau așa cum se vorbea despre mine. Perseverența e cheia.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Călin Merge: Aș minți să spun că în fiecare zi am suficientă energie pentru clienți și pentru muncă. Nu vreau să fiu absurd, dar, sincer, în momentele în care nu am neapărat starea potrivită pentru a lucra, mă gândesc întotdeauna că se putea și mai rău. De exemplu, aș putea avea un job în care să trebuiască să mă trezesc la ora 5 dimineața și să ajung acasă la 5 seara. Cumva, mă mobilizez singur datorită faptului că am ajuns foarte departe cu ceea ce fac.

Sursă foto: Călin Merge

Mă autostimulez prin aceste gânduri. Nu spun că este ceva rău să te trezești la 5 dimineața și să mergi la muncă, nu despre asta este vorba. Spun doar că, pentru mine personal, ar fi foarte dificil să am un astfel de program.

Sursă foto: Călin Merge

Atâta timp cât știu că îmi pot face singur programul, lucrul acesta este mai presus de orice. Nu vine nimeni să-mi spună că la o anumită oră trebuie să fiu la lucru. Sunt, într-adevăr, și zile în care energia este mai scăzută și, ca să nu forțez lucrurile, prefer să anulez sau să amân puțin programul. Dacă nu ai suficientă energie, nu te poți concentra sau nu ești odihnit, în domeniul acesta este mai bine să nu forțezi. Odihna contează foarte mult, la fel și capacitatea de a te concentra în ziua respectivă.

StartupCafe.ro: Prima lucrare nu o să o uit pentru că…

Călin Merge: A fost un scris, de vreo cinci rânduri, ceva de genul. Acum, dacă ar fi să-l fac, probabil că mi-ar lua aproximativ o oră. Atunci, însă, cred că am stat vreo cinci ore. Cam aceasta este diferența dintre început și momentul în care deja ești profesionist.

A fost prima dată când am început să folosesc aparatul pe altcineva, în afară de mine, pentru că, de obicei, primul pe care te tatuezi ești chiar tu, așa cum face orice tatuator.

Primului meu client, care este și prietenul meu, chiar vreau să-i mulțumesc pentru că a avut încredere în mine. Când am realizat acel tatuaj, tremuram tot, eram foarte emoționat.

După cum spuneam, am vrut să renunț de foarte multe ori, mai ales după primul tatuaj. Am pus aparatul jos și mi-am spus: „nu, nu pot să fac chestia asta!”. Pentru că, până la urmă, este un fel de șoc, între ghilimele, să realizezi că lucrezi pe pielea unui om.

Este vorba despre o urmă vizibilă, o cicatrice cu care omul respectiv rămâne toată viața. Este și un risc, iar atunci, dacă nu ai experiența necesară, trebuie să te gândești foarte bine înainte să ți-l asumi, indiferent dacă este vorba despre prieteni, clienți pe care nu îi cunoști sau persoane care vin pentru prima dată.

Sursă foto: Călin Merge

Ideea este să exersezi până când ajungi să ai siguranța că poți pune acul pe piele și că rezultatul va ieși cât de cât bine. Am avut foarte mari emoții, am transpirat, am trecut prin toate stările. Recunosc că rezultatul nu a fost chiar cel pe care mi-l doream.

Dar, sincer, nu pot decât să le mulțumesc clienților de la început, care mi-au fost și prieteni. Dacă nu erau ei și dacă nu aveau încredere în mine, probabil că nu aș fi ajuns astăzi unde sunt și nu aș fi evoluat în acest domeniu.

Aici a contat foarte mult, cum am spus, perseverența și acea ambiție de a nu renunța la ceea ce mi-am propus.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Călin Merge: Pentru mine, ca tattoo artist, cea mai mare realizare, pe lângă faptul că mi-am îndeplinit visul de a avea propriul salon și colegi foarte faini, este că am reușit să creez un ambient plăcut. Pentru mine, acest lucru este foarte important. Îmi place să știu că vin în locul meu, aici este locul în care lucrez și în care mă simt bine. Nu vreau să merg la serviciu cu gândul: „iar trebuie să mă duc, iar am ajuns aici”.

În plus, contează foarte mult și colegii. Când ajungem la salon, toată lumea este cu zâmbetul pe buze, glumim și râdem tot timpul. Este un mediu foarte plăcut.

Sursă foto: Călin Merge

Asta mi-am dorit să bifez: să am locul meu, unde să pot veni, să fiu relaxat, să lucrez și să câștig suficient cât să am un trai decent sau chiar peste medie. Asta și pentru că, în tinerețe, până la o anumită vârstă, nu am avut parte de anumite lucruri. Acum pot spune că îmi permit aproape orice.

Din acest punct de vedere, consider că am bifat această realizare. Dar mai sunt și lucrările. După ce am reușit să îndeplinesc toate lucrurile despre care am vorbit, următoarea provocare ține de complexitatea tatuajelor.

Aș putea spune că am bifat deja anumite performanțe, cum ar fi realizarea unei lucrări pe tot spatele. Încă nu am realizat un tatuaj pe tot corpul, dar, pentru mine, acesta ar fi un nivel foarte înalt și mi-ar face o mare plăcere să ajung acolo.

Sursă foto: Călin Merge

Îmi doresc să realizez o lucrare cât mai complexă. Pentru mine, asta înseamnă artă. Bineînțeles, fac și tatuaje mai micuțe, nu le evit. Până la urmă, arta este artă, indiferent de dimensiunea lucrării.

Totuși, lucrările complexe sunt cele prin care pot să demonstrez atât mie, cât și clienților sau potențialilor clienți de ce sunt capabil.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Călin Merge: Planuri poate puțin mai îndepărtate, dar probabil voi beneficia tot de un împrumut pentru asta, pentru că va necesita o sumă mai mare de bani. Mă gândesc, probabil, la o renovare sau o extindere a salonului. Eu investesc foarte mult în ceea ce ține de locul în care lucrez, așa că, probabil, aceasta va fi următoarea schimbare. Nu știu dacă se va întâmpla în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, dar cu siguranță voi face o schimbare majoră în ceea ce privește salonul.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.