Outcome1.AI, startup-ul fondat de Bogdan Putinică, fost manager general Microsoft pentru Europa și Asia, și Alex Balint, expert în infrastructură AI, atrage o finanțare de 1 milion EUR, într-o rundă de finanțare condusă de fondul de investiții Catalyst România, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Investiția este de tip early-stage și va fi extinsă la 1,35 milioane EUR prin participarea unui co-investitor instituțional de top, la o evaluare a companiei de 9 milioane EUR pre-money. Finanțarea va accelera dezvoltarea platformei de angajați digitali și extinderea companiei pe piețele europene.

Investiția Catalyst vine la scurt timp după lansarea startup-ului și face parte dintr-o primă rundă suprasubscrisă de finanțare în valoare totală de 2,05 milioane EUR, la care a participat deja un grup de excepție de investitori privați (angel) europeni. Finanțarea reflectă încrederea investitorilor în echipa fondatoare și tehnologia dezvoltată, precum și validarea comercială obținută într-un interval foarte scurt, spune firma.

Modelul de business al Outcome1.AI se bazează pe adaptarea inteligenței artificiale la specificul fiecărei companii și pe timpul scurt de intrare în producție: în medie, doar câteva săptămâni de implementare. Astfel, compania a atras clienți recurenți, a implementat proiecte complexe și a demonstrat potențialul de scalare rapidă.

„Marele salt al inteligenței artificiale este despre munca pe care o poate executa mai bine, aici și acum. Companiile au nevoie de mai mult decât instrumente AI: au nevoie de capacitatea de a pune tehnologia la lucru și de a genera rezultate concrete, într-un mod compliant cu legislația națională și europeană. Pe această convingere am construit Outcome1.AI: angajați digitali integrați în operațiunile de zi cu zi ale companiilor, care execută activități reale, sub controlul oamenilor. Am pornit din România cu ambiția de a construi un lider european în zona Frontier AI. Investiția ne permite să accelerăm dezvoltarea tehnologiei, să ne extindem rapid pe principalele piețele europene și să transformăm această nouă categorie de soluții într-o realitate pentru tot mai multe companii. Faptul că avem alături de noi parteneri de calibrul Catalyst România, care au crezut în viziunea și potențialul nostru încă din această etapă, ne dă încredere în etapa următoare de construcție”, a declarat Bogdan Putinică, CEO și cofondator Outcome1.AI (foto-centru).

„Catalyst România are deja în portofoliu investiții cu potențial ridicat în inteligența artificială aplicată în robotică și dispozitive inteligente. Prin această rundă, investim pentru prima dată în soluții bazate pe agenți AI. Bogdan și Alex aduc împreună zeci de ani de experiență în mari companii de tehnologie și în antreprenoriat. Suntem încrezători că această experiență îi va ajuta să construiască noul ecosistem de angajați digitali și să ducă compania la următorul nivel în dezvoltarea acestor soluții. Suntem pregătiți să susținem compania cu investiții suplimentare semnificative, inclusiv în viitoare runde de finanțare mult mai mari,” a declarat Marius Ghenea, Managing Partner Catalyst România (foto-dreapta).

Investiția în Outcome1.AI marchează o premieră pe piața din România, fiind prima investiție realizată de Catalyst România într-un startup aflat în etapa early-stage.

Decizia de investiție are la bază combinația dintre experiența tehnologică și de business a fondatorilor, capacitatea echipei de a transforma tehnologii AI avansate în soluții utilizabile în companii și rezultatele comerciale obținute într-un timp extrem de scurt. Un element central al modelului Outcome1.AI este posibilitatea de a implementa angajați digitali pentru roluri clar definite, printr-o abordare standardizată, care permite adaptarea la nevoile fiecărui client și replicarea soluțiilor în organizații și industrii diferite. Această arhitectură de produs și modelul de subscripție creează premisele unei extinderi comerciale accelerate.

Strategia companiei este de a construi o platformă europeană de angajați digitali, capabilă să deservească IMM-uri din industrii și geografii diferite, păstrând un model operațional coerent și standarde comune de securitate și control.

„Diferențierea tehnologică a Outcome1.AI vine din arhitectura care transformă capabilitățile Frontier AI în execuție deterministă, sigură și scalabilă. Am construit o platformă în care raționamentul avansat este integrat cu mecanisme de verificare, memorie instituțională, permisiuni clar delimitate și control asupra fiecărei acțiuni. Această arhitectură le permite angajaților digitali să gestioneze procese complexe, să se adapteze contextului fiecărei organizații și să opereze cu autonomie controlată. Investiția ne permite să accelerăm evoluția platformei și să scalăm această infrastructură la nivel european, păstrând acuratețea, trasabilitatea și siguranța în centrul fiecărei implementări”, a declarat Alex Balint, CTO și co-fondator Outcome1.AI (foto-stânga).

Platforma Outcome1.AI este dezvoltată cu accent pe securitate, guvernanță și responsabilitate în utilizarea inteligenței artificiale. Sistemele sunt proiectate cu mecanisme de control al accesului, trasabilitate a acțiunilor, limite de autoritate și supraveghere umană, în acord cu cerințele europene privind protecția datelor și utilizarea responsabilă a AI.

Compania deține certificări ISO 9001 și ISO 27001 și își dezvoltă platforma în raport cu cerințele GDPR și AI Act. Outcome1.AI participă, de asemenea, la programele Microsoft for Startups, AWS Activate, NVIDIA Inception și ElevenLabs Start-ups.

Prin investiția atrasă, Outcome1.AI își propune să accelereze transformarea angajaților digitali într-o categorie de soluții operaționale accesibile companiilor europene, în care inteligența artificială nu doar asistă activitatea umană, ci contribuie direct la execuția proceselor de business.

Catalyst Romania a lansat primul fond de investiții în 2012, finanțat prin inițiativa JEREMIE, iar la sfârșitul anului 2020 lansând cel de-al doilea fond, Catalyst Romania Fund II.

Fondurile Catalyst Romania se concentrează pe oferirea de capital inițial pentru creștere companiilor tinere de tehnologie din România și Europa de Est, care au potențialul de a deveni lideri în regiune sau de a fi prezenți și a obține succes la nivel global.

Catalyst Romania Fund II este un fond de tip VC administrat de Catalyst II GP, ambele entități fiind înființate conform legislației din Luxemburg și acționând ca fond de investiții alternative, respectiv, ca manager de fonduri de investiții alternative.