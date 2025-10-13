Un startup AI ceh, în care a investit și miliardarul român Daniel Dines, a mai obținut o finanțare, de 25 milioane dolari, de la Google și alți investitori

Startup-ul ceh Resistant AI, în care a investit și miliardarul român Daniel Dines, la început, a mai obținut acum o rundă de finanțare, de 25 de milioane de dolari, de la o serie de investitori internaționali, printre care și GV, fond de investiții al gigantului tech Google.

Investiția de serie B, obținută acum de startup-ul ceh care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru prevenirea fraudelor financiare, este condusă de DTCP, fond de investiții german susținut de Deutsche Telekom. La noua finanțare, de 25 milioane dolari, au mai participat investitori existenți ai Resistant AI, ca Experian, GV și Notion Capital.

Firma pragheză susține că și-a atins pragul de rentabilitate în septembrie.

Capitalul atras acum va fi folosit pentru a-și consolida poziția de „campion profitabil al Uniunii Europene în domeniul inteligenței artificiale”, prin extinderea ofertelor în noi teritorii și parteneriate, precum și pentru a-și dezvolta capabilitățile.

Tehnologia Resistant AI vine în sprijinul agenților de inteligență artificială folosiți de companii pentru prevenirea și combaterea fraudei financiare.

„Acești agenți bazați pe modele lingvistice mari (LLM) sunt structural incapabili să efectueze analiza cantitativă a riscurilor necesară pentru combaterea fraudei și a criminalității financiare, suferă de rate ridicate de halucinații sistemice, de 10-30%, și s-au dovedit extrem de dificil de protejat de manipularea adversarilor. Resistant AI își propune să protejeze și să împuternicească acești agenți AI și echipele lor suprasolicitate de fraudă, risc și conformitate” - a precizat startup-ul.

Compania cehă susține că „modelele sale de machine learning detectează frauda în documente, tranzacții și comportamente” și pot valorifica semnale din restul tehnologiei de risc a companiilor.

Resistant AI a fost fondat la Praga, în februarie 2019, de antreprenorul ceh Martin Rehak, fost inginer la compania Cisco. Acesta a fost cercetător și lector la Universitatea Tehnică din Praga până în anul 2022.

În anul 2020, miliardarul român Daniel Dines, fondator al companiei AI UiPath, a participat la o rundă de finanțare seed pentru Resistant AI, în valoare de 2,75 milioane dolari la acel moment. În prezent, compania pragheză a ajuns la investiții totale de cel puțin 55 de milioane de dolari.