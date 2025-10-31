Șpagă la ANAF: Inspectori antifraudă, prinși că luau mită pentru a închide ochii la controale. DNA a intrat pe fir

Un inspector ANAF din București a fost reținut, joi, de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită, pentru favorizarea unei firme de transport alternativ de persoane, la care a descoperit nereguli în timpul unui control. De asemenea, alți trei funcționari ANAF au fost plasați sub control judiciar pentru trafic de influență, dare și luare de mită.

Procurorii DNA - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, începând cu data de 30 octombrie 2025, față de Marius-Eduard Marin, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

El va fi prezentat vineri cu propunere de arestare preventivă pentru 30 zile la Tribunalul București.

Totodată, DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de:

Bogdan Istrati, la data faptelor șef serviciu în cadrul ANAF. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și dare de mită;

Costică Aurică, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;

Valentin-George Ionescu, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

De asemenea, sub control judiciar au fost plasați și administratorii unor firme: E.T. și M.A.G., acuzați de cumpărare de influență, și Z.T. și L.D. acuzați de dare de mită în formă continuată. Aceeași măsură a fost luată și în cazul unei persoane „fără calitate specială”, Z.J., pentru complicitate la dare de mită.

Primul caz: 75.000 lei pentru a „rezolva” un control

Procurorii DNA arată că în luna noiembrie 2024, o echipă formată din inspectorii antifraudă Costică Aurică și Marius-Eduard Marin din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) București au făcut un control la o firmă cu activitate în transportul alternativ de persoane, în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli.

„La solicitarea inculpaților E.T. și M.A.G., în vederea sustragerii de la răspundere penală, formulată prin intermediar, o persoană din cadrul DRAF București le-ar fi promis că va interveni la inculpatul Istrati Bogdan, șeful serviciului care îi avea în subordine pe inspectorii Costică Aurică și Marius-Eduard Marin”, se arată în comunicatul DNA.

Astfel, în luna noiembrie 2024, șeful serviciului, Bogdan Istrati, ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine, Costică Aurică și Marius-Eduard Marin „să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate”.

„În virtutea înțelegerii cu inculpatul Istrati Bogdan, în perioada imediat următoare, persoana respectivă din cadrul DRAF București le-ar fi pretins, la rândul său, prin intermediar, inculpaților E.T. și M.A.G, suma de 75.000 de lei, în schimbul influenței pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă și că îi va determina pe aceștia să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate, iar la data de 2 decembrie 2024, prin același intermediar și în scopul mai sus menționat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă în cuantum de 75.000 de lei”, conform procurorilor DNA.

Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, pretinsă anterior, iar în cursul lunii decembrie 2024, a remis mai departe, suma de 20.000 lei lui Costică Aurică și Marius-Eduard Marin (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la firmă, fără a se formula o sesizare penală.

Al doilea caz: Șpagă pentru desigilarea unor depozite

Într-un context diferit, în cursul lunii septembrie 2025, la un control inițiat de DRAF București din cadrul ANAF la firma administrată de Z.T. și L.D., s-a constatat că, la depozitele deținute de firma respectivă, exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 lei. În consecință, depozitele respective au fost sigilate.

De la sfârșitul lunii septembrie și până pe 3 octombrie 2025, Z.T. și L.D., prin intermediul Z.J. și al inspectorului antifraudă Valentin-George Ionescu, „i-ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menționat), iar la data de 8 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a finaliza într-un mod favorabil controlul efectuat la societatea respectivă”, spun procurorii DNA.

Astfel, pentru a urgenta desigilarea depozitelor, pe 13 octombrie 2025, Z. T. și L. D. i-ar mai fi remis aceluiași inspector antifraudă, în mod direct, suma de 10.000 lei.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, trebuie să respecte o serie de obligații precum:

să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor;

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

În caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.