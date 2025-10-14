Șoferi din India, angajați în România. „Nu au sărbătorile noastre, ceea ce le permite să lucreze full-time în perioadele noastre de vârf” (firmă de recrutare)

Șoferii profesioniști din India au devenit în 2025 printre cei mai căutați de către firmele din România pentru a acoperi deficitul de personal din transporturi, susține o companie de recrutare a lucrătorilor, care menționează printre avantajele conducătorilor auto indieni și faptul că „nu au sărbătorile noastre, ceea ce le permite să lucreze full-time în perioadele noastre de vârf”.

Indienii sunt angajați în România atât pentru transport de marfă intern, cât și pentru cursele internaționale, în statele Uniunii Europene, precum și pentru activități de manipulare și logistică internă, susține firma de recrutări TAKT Recruitment, într-un comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.

„India a devenit una dintre cele mai importante surse de forță de muncă – șoferii indieni au o pregătire profesională solidă, sunt disciplinați, vorbesc limba engleză și sunt dispuși să lucreze pe termen lung. (...) Indienii sunt profesioniști serioși, oameni pașnici, respectuoși și disciplinați. Se adaptează rapid la regulile companiei și respectă procedurile interne, programul de lucru și cerințele legale. Au o atitudine pozitivă și vor să învețe – odată ce înțeleg procesele, le respectă cu strictețe. În plus, nu au sărbătorile noastre, ceea ce le permite să lucreze full-time în perioadele noastre de vârf, august sau decembrie, când tarifele sunt mai mari și atunci companiile au o profitabilitate crescută”, a explicat Cosmin Șerban, managing director și cofondator al TAKT Recruitment.

„Cererea pentru șoferi străini a crescut exponențial în ultimul an”, de 3-4 ori mai mult față de anii anteriori, potrivit datelor invocate de firma specializată în recrutare, formare și management de personal din Asia.

Cei mai căutați sunt șoferii profesioniști cu permis auto categoria C/CE/D/DE pentru transport local și internațional, dar și stivuitoriștii pentru manipulare marfă.

România se confruntă cu unul dintre cele mai severe deficite de șoferi profesioniști din Uniunea Europeană. Este nevoie de 70.000 de șoferi profesioniști de camion, iar deficitul total este estimat la aproximativ 150.000 de conducători auto – de la șoferi de TIR și camioane, până la conducători de autobuze, autocare și taxiuri, potrivit unor date UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România), citate de firma de recrutări.

De altfel, Europa se confruntă cu un deficit de aproape 500.000 de șoferi, conform sursei citate.

În lipsa importului de angajați din alte țări, acest deficit ar putea crește până la aproximativ 745.000 de șoferi până în 2028, potrivit Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU). Iar dacă nu se iau măsuri radicale estimările arată că în următorii cinci ani încă 3,4 milioane de șoferi profesioniști vor ieși din piața muncii, mai susține TAKT.