Sistem AI românesc de interceptare a dronelor, lansat de o firmă privată din Cluj

Firma IT clujeană OVES Enterprise, fondată de antreprenorul Mihai Filip, anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea SkyLock, „sistem integrat de interceptare și neutralizare a dronelor ostile”, bazat pe o tehnologie de inteligență artificială.

Dezvoltat pe platforma Nemesis AI, noul sistem antidronă extinde capabilitățile deja existente în zona de analiză video și clasificare de ținte și oferă, în premieră din partea firmei clujene, „o soluție completă care acoperă întregul lanț operațional: detectare, identificare, urmărire și neutralizare”.

OVES afirmă că sistemul său integrează radar pentru localizarea inițială a amenințării, camere optice cu zoom mare (30x – 90x) sau focalizare la distanță lungă, hardware AI dedicat pentru procesarea locală a datelor și un interceptor aerian autonom – dronă pilotată exclusiv de inteligența artificială Nemesis AI.

„De câțiva ani dezvoltăm și livrăm către parteneri capabilități de detecție, clasificare și urmărire a dronelor direct din fluxuri video, integrate în sisteme de tip Battle Management System. SkyLock este pasul logic următor: trecerea de la detecție la o soluție completă, capabilă să și intervină. Vorbim despre un sistem în care atât senzorii de la sol, cât și interceptorul aerian folosesc inteligență artificială pentru a lua decizii autonome, în timp real”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

După detectarea unei drone ostile, SkyLock poate lansa automat drona interceptoare, care este ghidată de Nemesis AI până la țintă. La apropiere, interceptorul identifică din nou obiectivul, realizează target lock și execută interceptarea fără intervenție umană, în scenariile în care regulile de angajare permit acest lucru, mai spune compania românească.

Inteligență artificială on-prem și hardware dezvoltat intern

Partea de inteligență artificială de pe dronă rulează pe o placă dezvoltată de OVES Enterprise, cu flight controller integrat.

Firma spune că placa este produsă în România și verificată la nivel de Bill of Materials pentru conformitate cu cerințele NDAA (National Defense Authorization Act), lege a SUA care „stabilește regulile și bugetele pentru domeniul apărării și securității naționale și care interzice utilizarea anumitor echipamente și componente provenite de la furnizori considerați risc de securitate, în special din China, în sistemele destinate armatei, agențiilor guvernamentale și infrastructurilor critice”.

În funcție de configurație, sistemul de la sol poate detecta drone la distanțe de până la 10 kilometri, iar lansarea dronei interceptoare are loc, de regulă, când amenințarea ajunge la 1- 2 kilometri de obiectivul protejat. Drona interceptoare are o viteză operațională de 220 - 240 km/h (268 km/h viteză de vârf) și o autonomie de aproximativ 3 - 4 minute, suficientă pentru misiuni de interceptare pe raze de până la 12–15 kilometri.

SkyLock este proiectat ca sistem scalabil și eficient din punct de vedere al costurilor. Interceptoarele pot fi produse rapid folosind carcase imprimate 3D și componente disponibile comercial, în combinație cu hardware proprietar dezvoltat intern, optimizat pentru rularea modelelor AI Nemesis. În forma actuală, OVES Enterprise poate produce până la 100 de unități pe lună, cu posibilitatea de extindere la peste 1.000 de unități lunar.

Soluție testată în Ucraina

Firma clujeană spune că soluția sa este testată în prezent în condiții reale, în Ucraina, atât pe componenta de detecție, cât și în scenarii complete end-to-end, iar compania are discuții avansate cu parteneri din zona de apărare pentru integrarea SkyLock ca extensie în sisteme existente.

„Pentru noi, drona interceptoare este un efector. Valoarea reală este în lanțul complet de inteligență artificială – de la senzori, la corelarea datelor, predicție și decizie autonomă. SkyLock este construit exact cu această filozofie: un sistem care vede, înțelege și acționează”, adaugă Mihai Filip.

SkyLock se adresează, în principal, organizațiilor care operează infrastructuri critice, facilități industriale, centre logistice, obiective energetice sau alte active strategice, unde riscul generat de drone ostile este în creștere.

OVES Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, înființată în 2015 la Cluj-Napoca.

Începând cu anul 2019, strategia OVES Enterprise a inclus oferirea de servicii mai complexe de software development pentru proiecte din zona automotive, eCommerce, fintech, telecom, instituții guvernamentale internaționale etc., compania devenind partener tehnologic pentru proiecte complexe și sofisticate din punct de vedere tehnologic.

În prezent, mai bine de jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenței artificiale şi big data. OVES Enterprise are, în prezent, peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.