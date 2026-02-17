Shein, investigată de UE în baza Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA)

Comisia Europeană anunță, marți, că investighează gigantul chinez Shein, cunoscut și în România pentru haine și accesorii iefine, în baza Actului privind Serviciile Digitale, pentru designul său captivant, lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și vânzarea de produse ilegale.

Investigația autorității europene se va concentra pe următoarele subiecte:

Sistemele pe care Shein le are implementate pentru a limita vânzarea de produse ilegale în Uniunea Europeană , inclusiv conținutul care ar putea constitui material de abuz sexual asupra copiilor (CSAM), cum ar fi păpușile sexuale de tip copil;

Comisia va desfășura acum o investigație aprofundată. Deschiderea procedurilor formale nu prejudecează rezultatul. CE va continua să colecteze probe, de exemplu prin trimiterea unor solicitări suplimentare de informații către Shein sau terți, prin monitorizare sau prin interviuri.

Comisia Europeană a trimis trei cereri de informații către Shein în iunie 2024, februarie și noiembrie 2025, respectiv, solicitând mai multe informații despre conformitatea companiei cu DSA.