Skip to content

Shein, investigată de UE în baza Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA)

shein-dreamstime.jpg
Sursă: © Timon Schneider | Dreamstime.com

Comisia Europeană anunță, marți, că investighează gigantul chinez Shein, cunoscut și în România pentru haine și accesorii iefine, în baza Actului privind Serviciile Digitale, pentru designul său captivant, lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și vânzarea de produse ilegale.

Investigația autorității europene se va concentra pe următoarele subiecte:

  • Sistemele pe care Shein le are implementate pentru a limita vânzarea de produse ilegale în Uniunea Europeană, inclusiv conținutul care ar putea constitui material de abuz sexual asupra copiilor (CSAM), cum ar fi păpușile sexuale de tip copil;
  • Riscurile legate de designul care creează dependență al serviciului, inclusiv acordarea de puncte sau recompense consumatorilor pentru implicare, precum și sistemele pe care Shein le are implementate pentru a atenua astfel de riscuri. Caracteristicile care creează dependență ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării utilizatorilor și asupra protecției consumatorilor online;
  • Transparența sistemelor de recomandare pe care Shein le folosește pentru a propune conținut și produse utilizatorilor. Conform DSA, Shein trebuie să dezvăluie principalii parametri folosiți în sistemele sale de recomandare și să ofere utilizatorilor cel puțin o opțiune ușor accesibilă, care să nu se bazeze pe profilare pentru fiecare sistem de recomandare.

Comisia va desfășura acum o investigație aprofundată. Deschiderea procedurilor formale nu prejudecează rezultatul. CE va continua să colecteze probe, de exemplu prin trimiterea unor solicitări suplimentare de informații către Shein sau terți, prin monitorizare sau prin interviuri.

Comisia Europeană a trimis trei cereri de informații către Shein în iunie 2024, februarie și noiembrie 2025, respectiv, solicitând mai multe informații despre conformitatea companiei cu DSA.

Afaceri

bani-lei-romania.jpg

Creșterea salariilor românilor: „O doză prea mare. Firmele n-au putut suporta” – Iancu Guda, consilier onorific al Guvernului Bolojan

Mihai Filip - fondator OVES Enterprise

Mihai Filip, fondatorul companiei românești care a dezvoltat o rachetă de croazieră autonomă, ghidată cu inteligență artificială: „La NATO sunt consultat lunar, în România – deloc”

Carrefour

Studiu financiar. Cum a finanțat succesul Dedeman achiziția Carrefour de către frații Pavăl

Manus Ó Dálaigh, Country Manager Ireland, 2Perfomant

Încă o companie românească se extinde internațional. 2Performant se lansează pe piața din Irlanda și îl numește pe Manus Ó Dálaigh Country Manager

programator_Romania_laptop

România în recesiune: „Economia României poate continua să se bazeze pe industria IT ca motor de creștere” – patronatul ANIS

agricultura

Fermierii cer soluții urgente pentru finanțarea agriculturii românești, pe fondul reducerii fondurilor europene

panouri-solare_casă

Românii își iau panouri solare: Avem aproape 300.000 de prosumatori în 2026, cu o capacitate instalată de aproximativ 3.400 MW (asociație)

Big Data Technology Business Finance Concept

Storytelling-ul devine noul job-vedetă în companiile de tehnologie. De ce se plătesc sute de mii de dolari pentru o poveste bine spusă