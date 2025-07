Shein, amendă de 40 milioane EUR pentru reduceri înșelătoare

Autoritatea de Concurență din Franța a amendat gigantul chinez în comerț online Shein, cunoscut și în România pentru haine și accesorii ieftine, cu 40 milioane EUR presupuse practici comerciale înșelătoare, inclusiv reduceri înșelătoare, potrivit Reuters.

Autoritatea a derulat o anchetă între 1 octombrie 2022 și 31 august 2023 pe site-ul francez al Shein, în urma căreia a constatat că peste jumătate (57%) din ofertele promovate nu ofereau, de fapt, un preț mai mic.

Totodată, 19% dintre acestea aveau o reducere mai mică decât cea anunțată, iar 11% au fost, de fapt, creșteri de prețuri.

Compania care se ocupă de vânzările din Franța pentru marca Shein, Infinite Style E-Commerce Co Ltd (ISEL), a acceptat amenda și a luat măsuri corective în mai 2024, la două luni după ce a fost informată de către autoritatea franceză în legătură cu prețurile de referință și reglementările de mediu, adică acum mai mult de un an.

Reglementările franceze spun că prețul de referință pentru orice reducere este cel mai mic oferit de un vânzător în cele 30 zile anterioare ofertei.

Shein a încălcat regula prin faptul că nu a luat în considerare ofertele anterioare și a mărit prețul, uneori, înainte de a aplica o reducere, conform spuselor autorității.

Investigația a arătat că Shein „a înșelat consumatorii despre autenticitatea reducerilor de care puteau beneficia”.

Shein a spus că probemele identificate au fost soluționate „cu mai mult de un an în urmă”, adăugând că ISEL s-a angajat să respecte reglementările din Franța.

---

Citește și: