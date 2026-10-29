Șeful Sameday, după achiziția Cargus: Ritmul angajărilor va încetini. Depinde „și de contextul nostru economic”

Directorul general (CEO) al firmei românești de curierat Sameday Group, Lucian Baltaru (foto), a explicat, joi, la o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro, motivele din spatele achiziției Cargus și dacă sunt prevăzute concedieri în următoarele luni, pe fondul integrării celor două companii.

În vara acestui an, Sameday Group a finalizat achiziția Cargus, o decizie pe care CEO-ul Lucian Baltaru a explicat-o prin complementaritatea celor două companii. În timp ce peste 70% dintre coletele Sameday sunt livrate prin rețeaua de lockere easybox, aproximativ 95% dintre livrările Cargus ajung direct la domiciliul destinatarilor, a spus acesta joi la conferința organizată cu ocazia Black Friday 2026.

„Ideea din spatele acestei tranzacții este că, mai ales în zona de home delivery, creșterea de costuri, combustibile, resurse umane, afectează direct proporțional costul per colet. Ca să reușim să compensăm din aceste creșteri venite din macroeconomie foarte, foarte mari, noi avem nevoie de densitate mare, de trimiteri pe kilometru pătrat. Faptul că în Sameday am crescut atât de mult în easybox, ne-am dezoptimizat destul de mult în zona de home delivery. Venind și punând la comun în rețelele de home delivery Sameday și Cargus, reușim să optimizăm mai bine costul de livrare și reușim să păstrăm costurile în piață”, a explicat Baltaru.

„Dacă prin absurd, costurile n-ar mai crește, costurile de combustibil sau resurse umane, oi, prin tranzacția asta, am reuși chiar să devenim mai ieftini”, a mai adăugat acesta.

Pe termen scurt, Sameday vrea să reușească să mențină costurile de livrare la niveluri apropiate de cele actuale. Pe termen lung, firma urmărește să mute o parte dintre livrările la domiciliu către rețeaua easybox.

„Pentru că avem aceste creșteri foarte mari, speranța noastră este să compensăm din eficiența pe care o câștigăm și să reușim să păstrăm costurile pe acolo unde le vedem și astăzi. De asemenea, asta a fost teza noastră short term. Long term, ce ne dorim e în continuare să adoptăm din acest home delivery crescut pe care îl avem prin rețelele reunite și să ducem în zona de out-of-home”, a explicat el.

CEO-ul susține că livrarea la easybox are costuri mai mici, ținând cont că un curier poate livra între 500 și 1.000 de colete pe zi la easybox, față de aproximativ 120 de colete prin livrarea la domiciliu.

Astfel, creșterea costurilor cu combustibilul și personalul are un impact mai mic asupra costului per colet, a precizat CEO-ul Sameday Group.

„Serviciul de easybox, în primul rând, are un customer satisfaction foarte bun, consumatorul e în controlul propriului timp, costurile noastre sunt mai mici, venite din productivitate și încă un aspect extrem de important e faptul că, pentru că avem o productivitate atât de mare la nivel de curier, un curier la easybox livrează 500-600-1000 de colete în pick pe zi, în home delivery 100-120 de colete. Când împarți la 1000 de colete costul unei mașini a curierului și al combustibilului, impactul per colet din aceste creșteri este foarte mic spre deosebirea de home delivery. Deci, cumva, este mult, mult mai bine la adăpost față de creșterile de prețuri cu care ne-am obișnuit deja în ultimii ani”, a spus Lucian Baltaru.

În plus, el a mai precizat că livrarea prin easybox are și o amprentă de carbon mult mai mai mică față de livrarea la domiciliu.

Ce spune șeful Sameday despre concedieri

Lucian Baltaru a declarat că Sameday Group nu are în plan concedieri sau restructurări în următoarele 6 luni, în urma fuziunii cu Cargus, dar că deciziile ulterioare vor depinde de evoluția economică.

„În următoarele șase luni, cu siguranță nu avem nimic în plan să concediem sau să restructurăm. Ce se întâmplă după celelalte șase luni, e dependent și de contextul nostru economic”, a spus el.

Totuși, compania ar putea încetini sau opri angajările și ar putea redistribui angajații în cadrul grupului, în funcție de nevoi, a explicat CEO-ul Sameday.

„Cargus și Sameday suntem companii care cresc continuu. Atât timp cât creșterea continuă, consumul continuă să crească, poate chiar se îmbunătățește anul viitor, ce se va întâmpla e că noi vom încetini sau opri complet ritmul de angajări și repoziționăm personalul în ecosistemul nostru de companii. Și eu cred cel mai mult că în direcția asta ne ducem. Nu mai angajăm în ritmurile în care angajăm în anii trecuți. Noi, în ultimii 10 ani cred că am crescut mai bine de 60% cel puțin în Sameday, permanent am avut nevoie să creștem ca personal. Cumva încetinim ritmul cu care angajăm din afara ecosistemului nostru”, a declarat Lucian Baltaru.

El a mai spus că procesul de fuziune Sameday-Cargus a început, dar va fi unul de lungă durată.

„Undeva în vara viitoare sperăm să reușim să unim cele două rețele operaționale și de software. Cumva vom face pași iterativi în perioada următoare”, a precizat Lucian Baltaru.

Până la finalul acestui an, cele două companii vor funcționa separat.

„Noi vom rula total separat până la finalul anului. Cele două rețele își continuă drumurile lor, planurile lor. Nu am intervenit în Cargus în a schimba procese, ori în a schimba modul în care ei făceau lucrurile până acum. Începând din ianuarie vom începe, cu ocazia procesului de fuziune, să integrăm și să păstrăm ce e mai bun din cele două companii ca procese, ca fluxuri, rețeaua operațională”, a declarat acesta.

La rândul său, Elena Stoica, VP marketing & growth Sameday, a spus că „arhitectura de brand încă nu a fost decisă, dar mai degrabă ne uităm în perioada asta la ce e important să nu pierdem, decât la ce o să menținem în termeni de identitate vizual”.

